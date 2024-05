Hétfőn elzárással fenyegették meg Donald Trumpot, az Amerikai Egyesült Államok volt elnökét, ha továbbra is megszegi a hallgatási tilalmat a New York-i hallgatásipénz-perében. Kedden Juan Merchan bíró ismét tanúk megfélemlítése miatt fenyegette meg, mivel a volt elnök átkokat mormolt, miközben Stormy Daniels pornósztár vallomást tett – írja az USA Today.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, jelenleg is zajlik Donald Trump volt amerikai elnök büntetőpere a New York-i bíróságon a Stormy Daniels felnőttfilmesnek fizetett hallgatási pénz ügyében. A nő korábban a bíróságon azt állította, hogy pár éve lefeküdt Donald Trumppal, de a volt amerikai elnök kampányában lefizették, hogy hallgasson erről. Mivel ez kampányköltésnek is minősülhet, így eljárás indult az ügyben.

Az Amerikai Egyesült Államok korábbi elnöke boszorkányüldözésnek tartja a hetek óta tartó bírósági pert. Az üléseken személyesen kell részt vennie, ami szerinte arra jó, hogy távol tartsák őt a kampánytól. Trump vállalja a bebörtönzést, de nem engedi, hogy megvonják tőle a szólásszabadság alkotmányban biztosított jogát.

Őszintén szólva az alkotmányunk sokkal fontosabb, mint a börtön. Még a közelében sincs. Bármelyik nap megtenném ezt az áldozatot

– mondta Donald Trump, aki szerint megsértik a szólásszabadsághoz való jogát.

Donald Trumpra eddig tíz alkalommal szabott ki – egyenként ezer dolláros – pénzbírságot Juan Merchan bíró, aki megfenyegette a volt elnököt, hogy legközelebb börtönbe záratja, ha továbbra is engedély nélkül nyilatkozik a sajtónak a New York-i perben részt vevő tanúkról és esküdtekről. A bíróság határozatának való ellenszegülést további pénzbírsággal vagy legfeljebb 30 napos elzárással büntethetik.

Manhattantől a börtönszigetig

Amennyiben Juan Merchan bíró beváltja ígéretét, és elrendeli az elzárást, úgy szakértők szerint a világ legnevesebb fogvatartottját rövid ideig vagy a manhattani tárgyalóterem melletti cellában, vagy akár hosszabb ideig a hírhedt Rikers-szigeti erődben tarthatják fogva.

A tárgyalótermekkel szomszédos cellákban két vagy három ember fér el, legfeljebb egy apró ablakkal és egy nagy fémajtóval van ellátva, „ami hatalmas csörömpöléssel csapódik be” – mondta Ronald Kuby, egy veterán New York-i védőügyvéd. „Rövidebb tartózkodásra készültek, van egy vécéjük, egy padjuk, és nagyjából ennyi” – tette hozzá Kuby.

Az erődben – ahol a biztonsági előírások rendkívül szigorúak – az egykori amerikai elnöknek kábítószeres gyilkosokkal, és más erőszakos bűnelkövetőkkel kellene egy börtönben tartózkodnia.

Ronald Kuby szerint Trump nem fogja élvezni a fogvatartást. A fogdák kicsik, hangos tolóajtókkal. De a Rikers-sziget, amely az erőszak és az egészségtelen körülmények hírében áll, még rosszabb lenne. „Az egy rossz tapasztalat” – mondta a veterán védőügyvéd.

„Ez terra incognita: ismeretlen föld, a létező térképeken kívül” – mondta James Oleson, az Aucklandi Egyetem társadalomtudományi karának kriminológus docense, aki korábban az amerikai bírói konferencia büntetőjogi bizottságának munkatársaként dolgozott.

Trump számára még az a valószínűbb forgatókönyv is, hogy rövid ideig egy bírósági cellában tartózkodik, egyedülálló és példa nélküli lenne. Trump az első volt elnök, akinek büntetőjogi vádakkal kell szembenéznie, és ő lehetne az első, akit börtönbe zárnának. Mint minden volt elnököt, őt is a titkosszolgálat védi, ami számos logisztikai kihívást jelent.

A volt elnök a horror-börtönszigetre kerülhet

A tervek szerint 2027-ben bezárják a Rikers-szigetet, amelynek 10 fogva tartási intézménye van, bár a pótlétesítmények lassú építése késleltetheti a cél elérését. Időközben számos kritikus jelentés érkezett az egészségtelen és veszélyes körülmények miatt.

A jogvédő szervezetek szerint 2022 januárja óta legalább 31 ember halt meg őrizetben, zsúfolt és veszélyes körülmények közötti fogvatartás, vagy orvosi ellátás hiánya miatt.

Egy 2023 októberi jelentés szerint tavaly július és szeptember között 91 fogvatartottat megkéseltek, és 31 alkalmazottat felfüggesztettek erőszakos visszaélés miatt. A komplexum elöregedett épületei roskadoznak, a zsúfolt létesítményekről készült képeken földön, a WC mellett alvó emberek láthatóak, egy zárkán előfordul, hogy tíz férfi osztozik. Az épületekben csótányokat, hangyákat, vízipoloskákat, gyümölcslegyeket, szúnyogokat és egérürüléket találtak, volt, hogy a fogvatartottak kártevőket, csótányokat vagy patkánytestrészeket találtak az élelmiszerben.

Az exelnököt együtt zárnák börtönbe a titkosszolgálattal

„Bármi is történik, a titkosszolgálat kulcsszerepet játszik Trump bebörtönzésében is, mivel volt elnökként védett státusszal rendelkezik” – mondta Anthony Guglielmi, a titkosszolgálat kommunikációs vezetője. A titkosszolgálatot és Trump védőcsoportját már így is kihívás elé állította a per, nagyon szorosan kellett együttműködni a New York-i rendőrséggel és a bírósági tisztekkel, hogy megtervezzék az exelnök megjelenéseit a tárgyalásokon.

A világ minden pontján tanulmányozzuk a helyszíneket, és átfogó, többszintű védelmi modelleket dolgozunk ki, amelyek a legmodernebb technológiát, védelmi intelligenciát és fejlett biztonsági taktikákat alkalmazzák a védett személyek biztonsága érdekében

– mondta Guglielmi. „Ezen túlmenően nem kommentálunk konkrét védelmi műveleteket” – tette hozzá.

A titkosszolgálati ügynököknek ellenőrizni kellene mindent és mindenkit, aki esetleg kapcsolatba kerülhet Trumppal, beleértve bármely létesítmény személyzetét, és még az ételt is, amelyet átadnának neki. „Mindegyik lépés nagyon gondosan koreografált és aprólékosan megtervezett” – mondta Guglielmi.

Trumpot jó ismerőse várja a szigeten

Szakértők szerint Trumpot a nyugati létesítményben helyezhetnék el, ahol a fogvatartottaknak egyéni cellái vannak. Az 1991-ben megnyitott nyugati létesítményt a fertőző betegségben szenvedő foglyok számára jelölték ki, de a beteg fogvatartottakat elkülönítve helyezik el.

Allen Weisselberg, a Trump Organization volt pénzügyi vezetője szintén a Rikers-sziget nyugati létesítményében raboskodik. Öt hónapra ítélték hamis tanúzásért Trump csalási perében.

Weisselberg július 19-én szabadul. Korábban 100 napot ült a Rikers-szigeten, miután bűnösnek vallotta magát a Trump Organizationnál betöltött munkájából származó, be nem jelentett juttatásokkal kapcsolatos adócsalás vádjában.