Bécsben tárgyal Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz–KDNP elnöke vasárnap délelőtt Bécsben tárgyal Herbert Kickllel, az Osztrák Szabadságpárt elnökével, valamint Andrej Babis korábbi cseh kormányfővel, az ANO párt elnökével – írja az MTI.

A közlemény szerint a tárgyaláson az európai jobboldali pártok kapcsolatainak elmélyítéséről lesz szó.

A héten nem ez az első tárgyalása a kormányfőnek, legutóbb az EU-csúcson vett részt Brüsszelben.

Az EU legrangosabb tisztségeit illetően semmi meglepő nem történt: az Európai Tanács is ugyanazt a három jelöltet javasolta, akik személyében a csúcsot megelőzően a három mainstream pártcsalád, a jobbközép-kereszténydemokrata Európai Néppárt, a szocialista S&D, illetve a liberális Alde megállapodott.

Párizsban és Rómában is ülésezett

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a miniszterelnök kedden Párizsban találkozott Emmanuel Macronnal, Franciaország elnökével.

Mint megírtuk, hétfőn hivatalos látogatáson járt Rómában Giorgia Meloni olasz kormányfőnél Orbán Viktor miniszterelnök. A két politikus leginkább a két ország együttműködéséről, illetve a magyar kormány uniós soros elnökségéről és annak prioritásairól tárgyalt.

Orbán Viktor Olaszország előtt a labdarúgó-Európa-bajnokság miatt Németországban is járt, ahol baleset érte a miniszterelnök konvoját. Az ütközésben egy rendőr meghalt, egy másik pedig megsérült. Múlt pénteken Olaf Scholz német kancellárral is találkozott, de emellett a Mercedes vezérigazgatójával is tárgyalt nemrég.