Charles Michel, az Európai Tanács elnöke válaszolt Orbán Viktornak azokra a leveleire, amelyeket kijevi, moszkvai, pekingi és tengerentúli tárgyalásait követően írt a miniszterelnök. Michel többek közt kikérte magának a Brüsszellel kapcsolatban emlegetett „háborúpárti” jelzőt, és leszögezte azt is: az Európai Unió jelenleg hatályos álláspontja szerint Ukrajna bevonása nélkül nem lehet semmilyen békéről, tűzszünetről tárgyalni.

Orbán Viktor – bár hivatalosan nem az EU képviseletében utazott el Moszkvába, vagy épp Pekingbe – az előző hetekben számos levelet írt Charles Michelnek azzal kapcsolatban, hogy mire jutott a tárgyalásain. Ezeket a leveleket különböző külföldi lapok hozták nyilvánosságra:

Először a moszkvai utat követően, július 5-én írt neki, többek közt arról, hogy szerinte Putyin hajlandó lenne a tűzszünetre.

Majd a pekingi látogatás után, július 8-án arról írt, hogy orosz–kínai számítások szerint az év végéig béketárgyalások kezdődhetnek.

Egy újabb levél hétfőn, a német sajtóban jelent meg Orbán Viktortól. Ebben arról esett szó, hogy Donald Trump a választási győzelme után azonnal közvetítene a mielőbbi béke érdekében, még a beiktatását sem várná meg.

Ez utóbbi levéllel kapcsolatban a képet árnyalta még a Financial Times is, amely kedden szintén közölt néhány újabb részletet arról, hogy miket írt a miniszterelnök Michelnek.

E levelekre nemrég érkezett meg a válasz Charles Micheltől: az Európai Tanács elnöke július 16-i keltezéssel küldött levelet Orbán Viktornak.

Az írás több külföldi laphoz, mások mellett a brüsszeli Euractivhoz is eljutott. A portál szerint Michel szúrós válaszában egyebek mellett arról írt: tudomásul vette Orbán Viktor „meglátásait és javaslatait”, ugyanakkor „tisztázni kell” a helyzetet több kérdésben is.

Visszautasította a „háborúpárti” jelzőt

Charles Michel öt pontba szedve cáfolta a kormányfő korábbi kijelentéseit. Ezek közül az első az volt:

Nem tudom elfogadni azt az állítását, hogy mi »háborúpárti politikát« folytattunk volna. Éppen ellenkezőleg. Oroszország az agresszor, Ukrajna pedig az áldozat, aki él az önvédelemhez való törvényes jogával.

Az Európai Tanács elnöke ezt követően azt is leszögezte, hogy az EU soros elnökeként Magyarországnak „nincs szerepe abban, hogy az uniót képviselje a nemzetközi színtéren, és az Európai Tanácstól sem kapott felhatalmazást arra, hogy az unió nevében fellépjen”.

Ezt már az Ön moszkvai látogatása előtt is világossá tettem, és ezt később Borrell főképviselő úr is megismételte július 5-i nyilatkozatában

– tette hozzá Charles Michel.

A brüsszeli politikus ezután kifejtette: „Mi, az EU megismételtük, hogy megingathatatlanul elkötelezettek vagyunk Ukrajna és népe támogatása mellett, ameddig csak szükséges, és olyan intenzíven, amennyire csak szükséges.” Hangsúlyozta, hogy a fenti, Ukrajnával kapcsolatos álláspontot konszenzussal fogadta el korábban mind a 27 uniós tagállam (köztük Magyarország is).

Az Európai Tanács elnöke egy újabb pontban azt is nyomatékosította, hogy az EU külpolitikájának értelmében „Ukrajnáról nem lehet Ukrajna nélkül” tárgyalni, és hangsúlyozta, hogy az Európai Unió az ukrán békeformulát alapul véve igyekszik széles körű támogatást szerezni egy igazságos béke számára. Mint írta: az EU „minden lehetséges erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy e tekintetben minden partnerrel, köztük Kínával is kapcsolatba lépjen”.

Végezetül, a béke felé vezető legközvetlenebb út az, ha Oroszország minden erejét kivonja Ukrajnából, és tiszteletben tartja Ukrajna területi integritását és az ENSZ Alapokmányát

– írta Charles Michel, hozzátéve, hogy a fenti levelet megosztotta az EU összes tagállamával, és az ukrán felet is tájékoztatta az Orbán Viktorral folytatott levelezéseiről.

Újabb fejlemények jöhetnek szerdán is a brüsszeli fronton

Michel levelén kívül fontos lehet, hogy szerdán összeülnek az EU nagykövetei egy informális ülésen, ahol várhatóan szintén szó lesz a magyar soros elnökségről és Orbán Viktor útjairól (az ülés elsődleges célja az, hogy előkészítsék az EU külügyminisztereinek jövő heti találkozóját).

A hét elején jelentős fejlemény volt az is, hogy az Európai Bizottság hétfőn közölte: válaszlépésként bojkottálják a magyar kormány által szervezett informális miniszteri találkozókat. Ugyanakkor voltak olyan tagállamok is, amelyek a lépést helytelennek nevezték (mindemellett az uniós vezetők többsége az Euractiv információi szerint továbbra is támogatja azt).

Az orosz–ukrán konfliktus fejleményeit szerdán is percről percre követjük ebben a cikkünkben.

(Borítókép: Charles Michel, az Európai Tanács elnöke az Európai Tanács csúcstalálkozójának végén az EU brüsszeli székhelyén 2024. június 28-án. Fotó: John Thys / AFP)