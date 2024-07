Donald Trump amerikai hőssé, vagy amerikai Néróvá válhat

„Nehéz megfogalmazni, mi az, ami minket, amerikaiakat ma még összeköt” – jelentette ki Rod Dreher, a Danube Institute Network Projektjének vezetője az Indexnek. A Magyarországon élő konzervatív amerikai újságírót az egyesült államokbeli politikai helyzetről, Donald Trump és Joe Biden esélyeiről, valamint a polgárháborús hangulatról kérdeztük. Több erős kijelentést is tett, továbbá azt is elárulta, hogy Donald Trump alelnökjelöltje, J. D. Vance a barátja, akit korábban Magyarországra hívott.

Bár a választás napjáig még bármi történhet, Rod Dreher szerint Donald Trump már megnyerte a küzdelmet Joe Biden ellen, és állítólag efelől már a Fehér Házban sem sok kétség van.

Kizárt, hogy a legyengült Joe Biden, vagy bármelyik demokrata versenyre keljen annak a hihetetlen fotónak a már-már mitikussá vált erejével, amelyen Trump véres fejjel állva, felemeli ökölbe szorított kezét, és azt mondja: »Harcolj! Harcolj! Harcolj!« Ha a demokraták fel tudnák támasztani George Washingtont, hogy ellenjelöltként indítsák, szerintem már az sem számítana. Miért? Mert Trump az őt ért támadás után azonnal erőt és bátorságot mutatott

– magyarázta a konzervatív újságíró az Indexnek.

Emlékeztetett rá, hogy már a merénylet előtt is rosszul állt a demokraták szénája, és egyre többen tették fel a kérdést a két elnökjelölt vitája után: képes lesz-e a Demokrata Párt leváltani a szenilis, gyenge, idős elnököt?

„Ez már eleve nagy probléma volt a demokratáknak, aztán jött a merénylet, meglőtték Biden ellenfelét, aki gladiátorként talpra állt, és megmutatta, hogy nem győzték le. Abban a pillanatban minden megváltozott. A demokraták már csak annyit tehetnek, hogy megpróbálják csökkenteni a veszteségüket a kongresszusban” – jelentette ki Rod Dreher, aki szerint már arra sincs esély, hogy a demokraták lecseréljék Bident, és másik jelöltet állítsanak.

„Egyik feltörekvő demokrata politikus sem olyan hülye, hogy ilyen körülmények között szembenézzen Trumppal. Az értelmiségiek túl racionálisan állnak a politikához. Emlékszem, sok évvel ezelőtt, amikor liberális diák voltam, apámmal arról vitatkoztam, hogy egy hozzá hasonló munkásosztálybeli embernek miért kellene támogatnia Walter Mondale demokrata elnökjelöltet Ronald Reagan helyett. Nagyon jól érveltem, de apám úgy nézett rám, mintha idióta lennék. És az is voltam. Apám elég bölcs volt ahhoz, hogy tudja, Reagan jellemében volt valami nagyon fontos, ami miatt jobb vezetője lehetett Amerikának, mint az ellenfele, akinek politikájával talán egyet tudott volna érteni. Most már sokkal idősebben megértem a jellem fontosságát a vezetésben. Trumpot majdnem meggyilkolták, és mégis felállt, majd azt mondta a híveinek, hogy harcoljanak tovább. Ez minden bizonnyal sorsfordító esemény, olyan felvillanyozó erejű pillanat, amely örökre bevonul az amerikai történelembe” – vélekedett a konzervatív újságíró.

„Már nem tudják, mit képvisel az ország”

A kérdésre, hogy mit jelent ez a merénylet Donald Trump számára, milyen következtetéseket vonhat le ő maga, Rod Dreher azt válaszolta: az első jelentések szerint nagyon megrázta őt a támadás, ami persze nem meglepő.

Újságíróknak Trump azt mondta, hogy megváltoztatja a jelenleg Milwaukee-ban zajló republikánus konvencióra írt beszédét. Őszintén szólva nem tudom, hogy ez mennyire változtatja meg őt. Trump nagy erénye a bátorság, de a büszkeség a gyengéje. Remélem, ez a merénylet ráébreszti arra, hogy Istennek köszönheti az életét, és alázatosabbá, komolyabbá válik. Ha így lesz, akkor amerikai hőssé válik. Másrészt, ha ez a szörnyű esemény megszilárdítja és katalizálja jellemének sötétebb aspektusait – az autokratikus oldalát –, akkor amerikai Néróvá válhat

– fejtette ki a konzervatív újságíró.

Több magyar elemzés is arra a következtetésre jutott, ha a merénylő sikeresen végrehajtotta volna a Donald Trump elleni támadást, az polgárháborúhoz vezetett volna az Egyesült Államokban. Valóban ennyire törékeny az amerikai politikai helyzet, polgárháború közeli hangulat van? – tettük fel a kérdést Rod Drehernek.

Ezt nehéz megmondani. Ha valaki ismeri a spanyol polgárháborút megelőző öt év krónikáját az 1930-as években, annak most nagyon ismerős lehet az amerikai helyzettel összevetve. Nehéz megfogalmazni, mi az, ami minket, amerikaiakat ma még összeköt. Az emberek nagyon dühösek és bizalmatlanok az intézményeinkkel szemben. A baloldal által az amerikaiakra erőltetett wokeness gyűlölködővé tette az embereket, és egymással szembefordította őket. Amikor magyarokkal találkozom, akik panaszkodnak a kormányukra, azt mondom nekik, hogy fogalmuk sincs, milyen jó dolguk van egy olyan kormánnyal, amely ellenáll a wokenessnek. Nagyon sok szempontból ártott Amerikának. A normális amerikaiak már nem tudják, mit képvisel az ország

– mondta a konzervatív újságíró lapunknak.

Mint azt korábban már írtuk, az egy ideje Magyarországon élő Dreher kifejezetten szimpatizál az Orbán-kormánnyal, könyvei megtalálhatóak a miniszterelnök íróasztalán, és a Magyar Nemzetben is rendszeresen publikál. Az Index idén májusban is kérdezte az amerikai újságírót, akkor éppen a magyar kormányoldal által sokat támadott woke-mozgalommal kapcsolatban. Dreher jelenleg a Danube Institute vendégkutatójaként és az úgynevezett Network Project vezetőjeként tevékenykedik Magyarországon.

Az újságíró szerint, ha hazájában, az Egyesült Államokban polgárháború törne ki, az nem olyan lenne, mint amilyen a 19. században volt.

Inkább káosz és anarchia lenne, mint Észak-Írországban az 1970-es és 1980-as években. Még ez is valószínűtlennek tűnik, mert egyelőre túl kövérek és boldogok vagyunk, túlságosan lefoglalnak minket a videojátékok, a sport és a pornó. De ha bekövetkezne a gazdasági összeomlás, mi kötne össze minket? Apám a nagy gazdasági világválság idején nőtt fel az 1930-as években, amikor mindenki szegény volt. De volt egyfajta rend, hazaszeretet és vallás, ami összetartotta a társadalmat. Mostanra mindez eltűnt. Bár Trumpra szavazok, nem hiszem, hogy ő vagy bármelyik politikus vissza tudja ezt hozni

– vallotta be Dreher.

„Amerika törékeny, szorongó állapotban van”

Azt is megkérdeztük a konzervatív újságírótól, mit gondol, mit mond el a Trump elleni merénylet az országáról az Egyesült Államok szövetségeseinek, illetve ellenségeinek. Rod Dreher úgy véli, ami történt, azt üzeni, hogy Amerika törékeny, szorongó állapotban van, de ezzel nincs egyedül.

„Mindenki tudja, mi történt nemrég Szlovákiában, ahol merényletet követtek el Robert Fico miniszterelnök ellen. Megdöbbenne bárki, ha valaki megpróbálná megölni Emmanuel Macron francia államfőt? Az egész Nyugaton most mindenki mély aggodalmat érez amiatt, hogy hol vagyunk, és hová tartunk. Az emberek úgy érzik, háború közeleg, és ha nem is háború, de legalábbis nekik vagy a gyermekeiknek nincs biztos jövőjük. Ilyen helyzetben hihetetlenül felelőtlen a politikai ellenfélről úgy beszélni, mint a demokráciára vagy a nemzetre nézve »egzisztenciális fenyegetésről«, ahogy Joe Biden tette Donald Trumpról” – hívta fel a figyelmet Rod Dreher.

„J. D. Vance a barátom”

Mint kiderült, a konzervatív újságíró közel áll az ohiói szenátorhoz, akit Donald Trump az alelnökjelöltjeként nevezett meg. „J. D. Vance a barátom” – mondta Rod Dreher az Indexnek.

„Még 2016-ban valaki adott nekem egy példányt a könyv formájában megjelent memoárjából, a Hillbilly Elegyből, amelyben arról írt, milyen szegénységben nőtt fel az Egyesült Államok Appalache-vidékén. Elolvastam, és el sem hittem, mennyire jó. Bár én más körülmények között nőttem fel, mint ő, egy munkásosztálybeli család gyermeke voltam a vidéki Délen, magunk körül mindenütt csak szegénységet láttam. J. D. elmondta az igazságot erről a nyomorról. Megtaláltam őt, és interjút kértem tőle az akkori magazinom, a The American Conservative számára. Beszélgettünk, és bár teljesen átlagos interjú volt, óriási port kavart, végigsöpört az interneten. Ez indította el J. D. karrierjét, és segített neki, hogy több mint hárommillió könyvet adjon el” – mesélte az amerikai újságíró, aki szerint Trump alelnökjelöltje az a hétköznapi, szerény srác maradt, akit 2016-ban ismert meg.

J. D. a Yale jogi karán végzett, és az amerikai élet legelitebb köreiben mozgott. De soha nem felejtette el, honnan jött, és ez fontos értéke. Nagyon emlékeztet engem Orbán Viktorra

– árulta el Dreher, aki azt is megosztotta, hogy Gladden Pappinnel, egy másik Budapesten élő amerikaival, aki szintén J. D. Vance barátja (nem mellesleg az Orbán Balázs politikai igazgató alá tartozó Magyar Külügyi Intézet elnöke), meggyőzték az ohiói szenátort, jöjjön el Budapestre tavaly októberben, de a Hamász által végrehajtott véres izraeli terrortámadás utáni washingtoni események miatt le kellett mondania a látogatást.

„Magyarország és a Donald Trump–J. D. Vance páros erős barátok és szövetségesek lesznek” – jelentette ki Dreher. Az amerikai újságíró azt is megjegyezte, azzal, hogy Donald Trump fiatal és dinamikus személyt választott alelnökjelöltjének, azt is biztosította, hogy a Republikánus Párt jövője az ő távozása után populista, nacionalista és konzervatív lesz.

J. D. Vance-ről bővebben és a magyar kormány iránti szimpátiájáról ebben a cikkünkben írtunk. Vance könyve 2020-ban a GABO Kiadó gondozásában Vidéki ballada – Az amerikai álomról címmel magyarul is megjelent. „A személyes tapasztalatát éleslátóan feldolgozó szerző olyan nyelvet beszél, amely a demokraták és a republikánusok számára egyaránt érthető. Ami nem kis szó” – olvasható a könyv borítóján a The New York Times ajánlása. 2020-ban a rendező Ron Howard filmet készített a könyvből Amy Adams és Glenn Close főszereplésével a Netflixre.

(Borítókép: Donald Trump egy nappal a merénylet után 2024. július 15-én. Fotó: Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images)