Irán szombaton az ENSZ Biztonsági Tanácsához fordult, mert miután Izrael közölte, hogy egy Bejrútra mért légicsapás végzett a 64 éves Hasszán Naszrallah sejkkel. Naszrallah, a libanoni militáns síita iszlamista mozgalom korábbi vezetője a Közel-Kelet egyik legismertebb és legbefolyásosabb személyisége volt. Mint kiderült, Izrael több mint 80 tonna bombát dobott le a Hezbollah bunkereire a pénteki csapásban, amelyet az előző éjjel újabb támadások is követtek. Az amerikaiak szerint szárazföldi offenzíva is kezdődhet Libanon ellen, Donald Trump tanácsadója pedig úgy látja: Izraelnek hagyni kell, hogy végleg leszámoljanak a Hezbollahhal. Hírösszefoglalónk a közel-keleti legfrissebb eseményekről.

Irán szombaton felszólította az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy vitassa meg Izrael libanoni és az egész térségben tanúsított fellépését – írta meg a Reuters. Amir Szaid Iravani iráni ENSZ-nagykövetnek a 15 tagú testülethez címzett levelére azt követően került sor, hogy Izrael megölte szombaton megölte Hasszán Naszrallah sejket, a Hezbollah vezérét.

Az Iráni Iszlám Köztársaság határozottan tiltakozik a diplomáciai helyiségek és képviselői elleni minden olyan ellen, amely sérti a diplomáciai és konzuli helyiségek sérthetetlenségének alapelvét, és megismétli, nem tűri az ilyen agresszió megismétlődését

– áll a levélben.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Hezbollah megerősítette vezetője, Hasszán Naszrallah sejk halálát, miután Izrael közölte, hogy egy Bejrútra mért légicsapás végzett a 64 éves férfival.

Évekig nem mutatkozott a nyilvánosság előtt

Naszrallah, a libanoni militáns síita iszlamista mozgalom korábbi vezetője a Közel-Kelet egyik legismertebb és legbefolyásosabb személyisége volt. Naszrallah évek óta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt, mert attól tartott, hogy Izrael meggyilkolja. Érdemes felhívni arra a figyelemt, hogy

Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok elnöke megismételte a tűzszüneti felhívását, miután Izrael jelezte, hogy a libanoni offenzíva kiszélesedhet.

Szombaton pedig az izraeli hadsereg közölte, hogy a libanoni fővárosra mért csapással megölték Naszrallahot. Naszrallah egy árnyékfigura volt, aki szoros személyes kapcsolatokkal rendelkezett Iránnal, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a Hezbollahból olyan politikai és katonai erő lett, amilyen ma. A csoport támogatói között mély tisztelet övezte személyét.

Naszrallah vezetése alatt a Hezbollah segített a Hamász palesztin fegyveres csoport, valamint az iraki és jemeni milíciák harcosainak kiképzésében, és rakétákat szerzett Irántól, amelyeket Izrael ellen használtak fel. Ő irányította a Hezbollah fejlődését a Libanont megszálló izraeli csapatok elleni harcra alapított milíciából a libanoni hadseregnél erősebb katonai erővé, a libanoni politika hatalomgyakorlójává, az egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltatások egyik fő szolgáltatójává és Irán regionális felsőbbrendűségre irányuló törekvésének kulcsfontosságú részévé.

80 tonnányi bomba robbant fel, az amerikaiak szerint szárazföldi offenzíva kezdődhet Libanon ellen

Közben az is kiderült, hogy pénteken az izraeliek több mint 80 tonna bombát dobtak le a Hezbollah bunkereire Bejrútban – közölte az Izraeli Hadsereg, amely reményét fejezte ki, hogy Naszrallah likvidálása megváltoztathatja az iszlamista csoport hozzáállását a jelenlegi közel-keleti helyzethez.

Ugyanakkor két amerikai tisztségviselő az ABC News-zal közölte:

az Izraeli Védelmi Erők megkezdhették vagy hamarosan megkezdhetik a libanoni határon átnyúló kisebb szárazföldi hadműveleteket a Hezbollah közeli állásainak felszámolására.

Közben Naftali Bennett volt izraeli miniszterelnök annak adott hangot, hogy szerinte most „óriási lehetőség” van arra, hogy Izrael „megszüntesse a Hezbollah által jelentett fenyegetést”. Kiemelte: „a Hezbollah átmenetileg súlyos sérülést szenvedett el, ha most elengedjük őket, akkor felépülnek, és két-három-öt év múlva visszaütnek, ezt pedig egyikünk sem akarja” – mondta Bennett a CNN-nek. Majd hozzátette: Izrael szárazföldi bevonulásával vagy akár anélkül is el tudja érni Libanonban a Hezbollah székhelyét.

Donald Trump tanácsadója szerint itt az idő, hogy végezzenek a Hezbollahhal

Mindeközben megszólalt Jared Kushner, Donald Trump veje és volt fehér házi főtanácsadója is. Szerinte Izraelnek meg kell engedni, hogy végezzen a Hezbollahhal, így elutasította a Biden-kormányzat által hangoztatott tűzszünetet.

Bárki, aki tűzszünetet követel, téved. Izrael számára nincs visszaút. Most nem engedhetik meg maguknak, hogy ne fejezzék be a munkát, és ne szereljék le teljesen a rájuk irányuló fegyverarzenált. Soha többé nem lesz rá esélyük

– közölte Jared Kushner.

Csapások Libanonban és Szíriában

Mindeközben az éjjel légitámadás történt az iraki–szíriai határon fekvő Albukamal közelében. A szíriai Sham FM szerint Deir Ezzorban a helyiek arról számoltak be, hogy hangos robbanásokat hallottak az Eufrátesz folyó menti várostól keletre fekvő sivatagban.

Ezt hivatalosan még senki nem erősítette meg, ugyanakkor más források szerint 12, Irán által támogatott harcos halt meg a Deir Ezzor-csapásokban – amelyek mögött az Egyesült Államokat vagy Izraelt sejtik a legtöbben (de egyelőre ezt sem lehet megerősíteni).

Az viszont biztos, hogy Libanont izraeli gépek bombázták az éjjel, és több tucatnyi Hezbollah-célpontra mértek csapást.

צה"ל ממשיך לתקוף בשטח לבנון מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.

מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונת פיקוד הצפון, תקפו בשעות האחרונות עשרות מטרות טרור בשטח לבנון.



בין המטרות שהותקפו משגרים שכוונו לעבר עורף מדינת ישראל, מבנים בהם אוחסנו אמצעי לחימה ומבנים צבאיים של הארגון.



במהלך… pic.twitter.com/9ZtdHrP90R — Israeli Air Force (@IAFsite) September 29, 2024

A célpontok közt voltak az Izraelre irányuló rakétavetők és a Hezbollah által használt épületek, köztük olyanok, ahol fegyvereket tároltak – közölte az izraeli hadsereg, amely a fenti videót is közzétette a csapásokról.