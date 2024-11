Budapesten maradtak Európa csúcsvezetői, Giorgia Meloni nyilatkozott

A budapesti uniós informális találkozó napirendi pontjai a szokásosnál jóval később, csak alig egy nappal a kezdés előtt kerültek ki az Európai Tanács honlapjára. Ezek szerint a vezetők az októberben megkezdett egyeztetést folytatják az európai versenyképesség javításáról, de értelemszerűen a keddi amerikai választások végeredményeként szó lesz a jövőbeli transzatlanti kapcsolatokról, az ukrajnai háborúról és a georgiai választásokról is.

A Puskás Arénában tartott találkozóra érkező európai uniós állam- és kormányfőket Orbán Viktor miniszterelnök fogadta, közülük többen is megálltak rövid időre, hogy válaszoljanak a sajtó kérdéseire. Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola megismételte, az előző nap már világossá vált, hogy ennek a csúcsnak a legfontosabb témája, miként lehetne javítani a kontinens versenyképességén.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke megerősítette újságírói kérdésre, hogy mindenáron kitartanak Ukrajna mellett, és támogatni fogják honvédő harcában. Ő is beszélt az európai versenyképesség felpörgetésének szükségességéről, valamint a német kormányválságról, amelynek megoldása az európai demokrácia egyik próbatétele, de bízik a németekben. Michel kitért a georgiai választásokra is, elmondta, hogy nemcsak néhány európai államnak, hanem sok más országnak is meggyőződése: a választások nem voltak tiszták, ezért vizsgálatra van szükség.

Ugyancsak megállt az újságíróknak Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke, volt olasz miniszterelnök, aki mostani titulusa szerint Ursula von der Leyen elnöki tanácsadója, illetve Az európai versenyképesség jövője című átfogó jelentés készítője. Mint mondta, részletesen tájékoztatja majd az állam- és kormányfőket azokról az elengedhetetlen gazdasági lépésekről, amelyekkel Európa versenyképes lehet akár a transzatlanti területekkel, akár Ázsiával.

Ahogy azt az uniós találkozót felvezető cikkünkben írtuk, a tárgyalás központi témája az Európai Unió gazdasági versenyképessége lesz, ugyanakkor az is elképzelhető, hogy Orbán Viktornak be kell számolnia georgiai útjának céljáról. A kormányfő közvetlenül a vitatott tisztaságú választások után látogatott az országba.

Orbán Viktor 12:20-kor közölte a Facebook-oldalán, hogy hamarosan közös sajtótájékoztatót tart Ursula von der Leyennel.

Giorgia Meloni: Nem vagyok hajlandó a terhet az olasz polgárokra hárítani

Európának rendbe kell szednie magát és fel kell mérnie korlátait, eszközöket adva a tagállamoknak a cselekvésre – nyilatkozott Giorgia Meloni olasz miniszterelnök újságíróknak az Európai Unió informális állam- és kormányfői ülésének egyik szünetében, pénteken Budapesten. Giorgia Meloni a rögtönzött sajtótájékoztatón kijelentette: sokan úgy tesznek, mintha bizonyos viták csak most kerülnének a felszínre, legyen szó az európai versenyképességről vagy a kereskedelmi vámokról.

Emlékeztetett arra, hogy a versenyképességről indított kezdeményezés már hónapok – Magyarország soros elnökségi programjának közzététele – óta napirenden szerepel, mivel válaszra van szükség az amerikai gazdaságvédelmi intézkedésekre, melyeket már Joe Biden elnök kormányzata is alkalmazott.

Ne azt kérdezzük, mit tehet Amerika értünk, arra válaszoljunk, mit tehet Európa önmagáért

– hangoztatta Giorgia Meloni a római miniszterelnöki hivatal által is közölt nyilatkozatban. Az olasz politikus úgy vélte, Európának „fel kell ráznia magát”, és fel kell mérnie saját korlátait.

„Sok a kihívás, és nagyjából tudjuk, mit kell tennünk. A nagy kérdés, amire válaszolunk kell, az az, hogy tényleg akarunk-e eszközöket adni a tagállamoknak, hogy teljesíteni tudják a kitűzött stratégiai célokat. Ezek között központinak számít a források felhasználása: tudjuk, hogy a tervek megvalósításához szükséges befektetésekhez jelentős forrás kell, és az igazi vita erről zajlik” – jelentette ki Meloni, akinek meggyőződése, hogy Európának és benne Olaszországnak nagyobb függetlenséget kell magának biztosítania a védelem terén is.

Mindenhez források kellenek, de nem vagyok hajlandó a terhet az olasz polgárokra, dolgozókra hárítani. A forrásokat a valós szükségletekre akarom költeni, anélkül, hogy a pénzt kidobálnánk az ablakon

– jegyezte meg a kormányfő.

Azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor miniszterelnök minél előbbi békét szorgalmazott Ukrajnában, Giorgia Meloni támogatását fejezte ki. Ezzel egy időben hangsúlyozta, hogy amíg a háború tart, Róma Ukrajna mellett áll továbbra is.

Meloni az olaszországi ellenzéknek azt üzente, hogy a jobboldali kormány támadása helyett a „kaviárhoz szokott” baloldal keressen magának saját identitást, amellyel az emberek érdekeit tudja képviselni.

Az olasz miniszterelnök megemlítette, hogy az Európai Politikai Közösség csütörtöki budapesti ülésén szó volt az Albániában létesített olasz migránstáborokról, amely iránt kiemelt a tagállamok érdeklődése, főleg ami a biztonságosnak ítélt országok kérdését illeti. A római kormány tizenkilenc országot tart biztonságosnak, ahova vissza lehet toloncolni a migránsokat, de a bíróságok megkérdőjelezték a kormány rendelkezését, és nem hajlandóak elrendelni az illegálisan érkezők feltartóztatását és kiutasítását.

“Az olasz bíróságok szerint a világon egyetlen ország sem biztonságos, ami oda vezet, hogy ellenőrizhetetlenné válik a bevándorlás, és nem lehet megállítani az illegális migrációt” – vélekedett Giorgia Meloni.

Alexander De Croo: Butaság lenne, ha két szövetséges vámokat vetnének ki egymásra

Butaság lenne ha két szövetséges, Európa és az Egyesült Államok vámokat vetnének ki egymásra, hiszen a közös versenytársuk Kína – közölte az Európai Unió állam- és kormányfőinek budapesti informális ülése előtt, pénteken a belga miniszterelnök. Alexander De Croo újságírói kérdésekre válaszolva kiemelte, hogy a világban komoly verseny zajlik, de Európa olyan hely, ahol van innováció, „annyi hiányzik, hogy szabadjára engedjük a tőkét ennek az innovációnak a növeléséhez. Az Egyesült Államok például rengeteg európai tőkét használ fel saját gazdaságának erősítéséhez”.

Szavai szerint a tőkepiaci unió létrehozása kulcsfontosságú elem, a másik nagy feladat pedig a belső piac elmélyítése. Hozzátette azt is, a Mario Draghi-jelentés recepteket ad arra vonatkozóan, hogyan lehet fellendíteni az európai gazdasági növekedést. Elismerte ugyanis: az elmúlt évtizedben az Egyesült Államok jobban teljesített Európánál a gazdasági növekedésben.

De Croo az amerikai választások eredményére kitérve elmondta: mindenkinek megvan erről a maga elemzése, de az eredmény egyértelmű, az amerikaiak döntöttek, és ezt tiszteletben kell tartani. Megjegyezte azt is, hogy az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokról vannak ugyan viták, ám abban egyértelmű konszenzus alakult ki Európában, hogy meg kell őrizniük egységüket az amerikai kormányzattal folytatott megbeszélések során.

Meg kell próbálnunk a nyílt párbeszédet, nagyon világosan meg kell védenünk saját érdekeinket, és azt az erőre kell alapozni

– szögezte le De Croo.

A belga kormányfő nem értett egyet azzal a véleménnyel, hogy a pénteki uniós csúcsra készült budapesti nyilatkozat tervezete gyenge lenne, a benne foglalt elemek többsége valójában szerepel az Európai Bizottság következő évekre vonatkozó terveiben is. Az amerikai választásra visszatérve elmondta: egyértelmű, hogy az európai országoknak szükségük lesz egymásra az erős pozíció kiépítésében, így a választás eredményére lehetőségként is lehet tekinteni.

„Világos párbeszédet kell folytatnunk Washingtonnal, és el kell magyaráznunk, milyen hatásai lehetnek egy Európa és Egyesült Államok közötti vámháborúnak. Van ugyanis egy közös versenytársunk: Kína” – húzta alá Alexander De Croo, hozzátéve: „Ha az Egyesült Államok tenni akar valamit Kína kompetitív hozzáállásával kapcsolatban, kérdéseket akar feltenni a WTO-szabályok betartásáról, akkor együtt dolgozhatunk. Valójában szövetségesek vagyunk, nem versenytársak”.

Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseménye

Tegnap Budapesten tartották az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját, amelyet Orbán Viktor Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseményének nevezett. Az állam- és kormányfők mellett a magyar fővárosba érkezett

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke,

Mark Rutte NATO-főtitkár,

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke,

valamint Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is.

Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor kormányfő, Emmanuel Macron francia elnök, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is. A részletes tudósításunkat itt olvashatja.

(Borítókép: Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Orbán Viktor miniszterelnök és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke 2024. november 8-án. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher / MTI)