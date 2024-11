Forrong Georgia, a rendőrök összecsaptak a tüntetőkkel

A rendőrség összecsapott a tüntetőkkel a georgiai fővárosban, Tbilisziben, miután az ország kormánypártja közölte, hogy 2028-ig felfüggeszti a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. A belügyminisztérium pénteken 43 tüntető letartóztatásáról számolt be, három rendőr megsebesült, közülük kettőt kórházba szállítottak − írja a brit The Guardian.

A rendőrség vízágyúval, paprikaspray-vel és könnygázzal oszlatta a tüntetőket, akik a parlamentbe próbáltak betörni. Néhányan pirotechnikai eszközöket dobtak a rendőrökre, miközben azt kiabálták, hogy „oroszok” és „rabszolgák”.

Az uniópárti tüntetők ezrei eltorlaszolták az utcákat a fővárosban, mielőtt az összecsapások elkezdődtek volna. Az ország leköszönő elnöke, Salome Zourabicsvili azzal vádolta a kormányt, hogy „háborút” hirdetett saját népe ellen, és szembeszállt a rohamrendőrökkel, megkérdezve, hogy Georgiát vagy Oroszországot szolgálják-e.

A mai nap jelentős fordulópontot jelent, vagy inkább a több hete tartó alkotmányos puccs lezárását. Ma ez a nem létező és illegitim kormány hadat üzent saját népének

– mondta az ellenzéki vezetőkkel együtt tartott sajtótájékoztatón, ahol magát Georgia »egyetlen legitim képviselőjének« nevezte.

Az unió új választásokat követel

A kormány bejelentése néhány órával azután történt, hogy az Európai Parlament „jelentős szabálytalanságokra” hivatkozva nem kötelező erejű határozatot fogadott el, amelyben elutasította az október 26-i georgiai parlamenti választások eredményét. Az állásfoglalás egy éven belül új választásokat követel nemzetközi felügyelet mellett, valamint szankciókat a kormányzó Georgiai Álom párt vezető tisztségviselői, köztük Irakli Kobakhidze miniszterelnök ellen.

A Georgiai Álom nem megnyerte a választásokat, hanem puccsot hajtott végre. Georgiában nincs legitim parlament vagy kormány. Nem hagyjuk, hogy ez az önjelölt miniszterelnök tönkretegye európai jövőnket

− mondta Shota Sabashvili, egy 20 éves tüntető.

Georgia és az Európai Unió kapcsolatai az elmúlt hónapokban jelentősen megromlottak, mivel Brüsszel azt állította, hogy a kormány tekintélyelvű intézkedésekhez folyamodott és oroszbarát álláspontot képvisel.

A kormányzópárt azt állítja, hogy nem oroszbarát, és hogy elkötelezett a demokrácia és a nyugati integráció mellett. Azt állítja, hogy végül is csatlakozni akar a blokkhoz, de az elmúlt években többször is diplomáciai viszályba keveredett Brüsszellel, miközben elmélyítette kapcsolatait a szomszédos Oroszországgal.

A párt „sértések sorozatával” vádolta az EU-t, és közleményében azt állította, hogy az a csatlakozási tárgyalások kilátását arra használja fel, hogy „zsarolja” Georgiát, és „forradalmat szervezzen az országban”.

Ennek eredményeként a párt nyilatkozata szerint szerint:

Úgy döntöttünk, hogy 2028 végéig nem tűzzük napirendre az Európai Unióval való tárgyalások megkezdésének kérdését. Emellett 2028 végéig elutasítunk minden költségvetési támogatást az Európai Uniótól.

A 3,7 millió lakosú dél-kaukázusi ország alkotmányába bele van írva az uniós csatlakozás célja, és a Szovjetunió utódállamai közül régóta a legnyugatpártibbak közé tartozik.

A kapcsolatok megromlását követő hónapokban az EU közölte, hogy Georgia tagsági kérelmét befagyasztották.

Pawel Herczynski, az EU georgiai nagykövete „szívszorítónak” nevezte az ország uniós útjának megállítását, és elítélte a csütörtöki demonstrációkon a tüntetőkkel szembeni rendőri erőszakot.

A közvélemény-kutatások szerint a georgiaiak mintegy 80 százaléka támogatja az uniós tagságot, és az ország szinte valamennyi kormányzati épülete előtt a nemzeti zászló mellett lobog a blokk zászlaja is. A nyugatbarát ellenzék dühösen reagált a kormánypárt bejelentésére, a tüntetők tömegesen vonultak fel. A helyi média arról számolt be, hogy tartományi városokban is tiltakozások törtek ki.

Giorgi Vashadze, az egyik prominens ellenzéki vezető a Facebookon azt írta:

Az önjelölt, illegitim kormány már törvényesen aláírta Georgia és a georgiai nép elárulását.

Zourabichvili, akinek hatalma többnyire ceremoniális, arról beszélt mondta, hogy a kormánypárt „nem békét, hanem háborút hirdetett saját népe, múltja és jövője ellen”.

A tárgyalások felfüggesztése gyakorlatilag válasz az unió lépésére

Az ellenzék szerint az októberi választást, amelyen a hivatalos eredmények szerint a Georgiai Álom blokkja a szavazatok közel 54 százalékát szerezte meg, elcsalták. A nyugati országok a szabálytalanságok kivizsgálását követelték. Egy globális kutató- és adatszolgáltató cég „statisztikailag lehetetlennek” nevezte a választási bizottság által közölt hivatalos eredményeket.

Bendarzsevszkij Anton, a térség szakértője, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója lapunknak azt mondta, hogy azt teljesen kizártnak tartja, hogy Oroszország kihasználja a helyzetet, és beavatkozik a konfliktusba. Georgiában a lakosság meglehetősen negatív az oroszok irányába, tehát ha a kormány bárminemű segítséget kérne Oroszországtól, annak nem lenne jó vége. A szakértő elmondása szerint a fő törésvonal nem is itt húzódik, hiszen a Georgiai Álom sem folytat oroszpárti politikát.

Bendarzsevszkij szerint az, hogy felfüggesztették a csatlakozási tárgyalásokat, gyakorlatilag egy válasz az EU lépésére. Az Európai Parlament ugyanis nem ismerte el a választások eredményét, nyáron pedig az unió részéről is megtörtént a csatlakozási folyamat felfüggesztése. Lényegében a Georgiai kormány elébe ment ezeknek a változásoknak.

Azt a szakértő sem teljesen érti, hogy az uniónak miért lehet érdeke, hogy az ország lemaradjon a bővítésről. Kezdetben a blokk képviselői is nagyon óvatosan kommunikáltak a választásokról. Arról beszéltek, hogy az EBESZ szerint is tiszta volt maga a választási folyamat, bár bizonyos visszaéléseket tapasztaltak. A kommunikáció körülbelül az elején ebben merült ki, innen sikerült eljutni odáig, hogy megkérdőjelezik a választás végeredményét − mondja Bendarzsevszkij.

(Borítókép: Tüntetés Tbilisziben 2024. november 29-én. Fotó: David Mdzinarisvili / MTI)