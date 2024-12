Richard Nixon óta senki nem kapott olyan nagyvonalú elnöki kegyelmet, mint a Biden fiú az apjától

A kegyelmi ügyek szakértői szerint nemzedékek óta csak egy olyan személyről tudni, aki ilyen átfogó elnöki kegyelmet kapott: Richard Nixonról, akinek bukása után volt alelnöke, Gerald Ford adott általános kegyelmet 1974-ben – emeli ki a Politico.

Soha nem láttam még így megfogalmazott kegyelmi dokumentumot, Nixonét kivéve. Olyan bűncselekmények esetében is védelmet nyújt, amelyekről még csak vádat sem emeltek

– mondta Margaret Love, aki 1990 és 1997 között az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumának kegyelmi ügyvivője volt.

„Még Trump legszélesebb körű kegyelmei is konkrétan meghatározták, hogy pontosan mi alól mentesítenek” – tette hozzá.

Joe Biden elnöksége legvégén „teljes és feltétel nélküli kegyelmet” adott fiának. Donald Trump és köre már többször ígéretet tett arra, hogy miután az új elnököt beiktatják hivatalába, Hunter Bident felelősségre fogják vonni. Konzervatív körökben már azt találgatták, hogy megvesztegetéssel, illegális lobbizással vagy más, külföldi üzleti tevékenységéből és drogfüggőségéből eredő bűncselekményekkel vádolhatják meg az elnök fiát – írja a lap.

Az elnök kegyelme tehát nem csupán a fegyverrel kapcsolatos bűncselekményekre – amelyekért már elítélték – és az adóbűncselekményekre – amelyekben bűnösnek vallotta magát – terjed ki. A megfogalmazás szerint az érvényes „az Egyesült Államok elleni valamennyi bűncselekményre, amelyet 2014. január 1. és 2024. december 1. között elkövetett vagy elkövethetett, illetve amelyben részt vett”. Ez a megfogalmazás tükrözi a Ford által Nixonnak adott kegyelem szövegét, amely nem csupán a Watergate-botrányra vonatkozott, hanem kiterjedt „minden olyan, az Egyesült Államok elleni bűncselekményre”, amelyet Nixon „elkövetett vagy elkövethetett” 1969. január 20. és 1974. augusztus 9. között – vagyis elnöksége alatt.

A kezdeti dátumot, 2014. január 1-jét nyilvánvalóan nem véletlenszerűen választották ki. Hunter Biden 2014 áprilisában lett tagja a Burisma Holdings ukrán gázipari vállalat igazgatótanácsának. Apja akkor még alelnök volt. A republikánusok azzal vádolták a fiatalabbik Bident, hogy illegálisan hasznot húzott ebből a pozíciójából.

Donald Trump már fente a fogait az elnök fiára

A kegyelmet egy nappal azután hirdették ki, hogy Trump bejelentette, Kash Patelt, egy hozzá abszolút lojális személyt jelöli az FBI igazgatói posztjára. Tavaly, amikor úgy tűnt, hogy Hunter Biden vádalkut fog kötni, Patel szokatlanul enyhének ítélte azt.

„Mint korábbi szövetségi védőügyvéd és nemzetbiztonsági ügyész azt mondom, ez az ügy nagyobb kárt okozott az igazságszolgáltatás intézményének, mint amekkorát életemben valaha láttam” – fogalmazott akkor Patel.

Trump nem fogja tudni eltörölni a kegyelmi határozatot, amikor hivatalba lép. Samuel Morison kegyelmi ügyekre szakosodott ügyvéd szerint, aki 13 évet töltött az igazságügyi minisztérium kegyelmi hivatalában, ez azt jelenti, hogy a Trump-féle igazságügyi minisztérium nem tudja majd újraindítani az elnök fiával szembeni büntetőeljárást.

A vitatott kegyelmi ügyek azonban nem teljesen ismeretlenek az Egyesült Államok történetében. Sőt. Ennél sokkal fajsúlyosabb ügy is volt: George H. W. Bush megkegyelmezett Caspar Weinberger volt védelmi miniszternek és öt másik személynek, amiért az embargó idején titokban fegyvereket adtak el Iránnak.

Donald Trump olyan politikai szövetségeseinek adott kegyelmet, akik esetleg tanúskodhattak volna ellene.

„Az alkotmányozó alapító atyák nem családi mentőakcióként képzelték el a kegyelem intézményét, de a közelmúltból szép számmal vannak erre precedensek: Clinton megkegyelmezett féltestvérének, Rogernek, Trump pedig Charles Kushnernek, veje apjának, miután ők már letöltötték büntetésük egy részét” – írta Alexis Coe történész a Rolling Stone hasábjain.

Veszélybe került Biden öröksége

Az ügy azonban óhatatlanul árnyékot fog vetni Joe Biden örökségének megítélésére.

Ez egy jelentős hiba volt, amely maradandó károkat hagy maga után. Nemcsak Biden demokratikus normák védelmezőjeként elért eredményeit fogja bemocskolni, hanem igazolhatja Donald Trump későbbi visszaéléseit is

– fogalmaz szerkesztőségi cikkében a jobboldali elhajlással nem különösebben vádolható The New York Times.

A kegyelem most lehetőséget ad Trumpnak és szövetségeseinek, hogy Bident képmutatónak nevezzék és a helyzetet a saját javukra fordítsák. „A legtöbb amerikai együtt tud érezni egy apa döntésével, hogy megkegyelmez a fiának, még ha nem is ért egyet vele” – mondta Tom Cotton szenátor hétfőn a The New Yorker szerint. „Azt viszont nem tudják megbocsátani, hogy Biden a választások előtt többször is hazudott erről. A demokraták megkímélhetnek minket a jogállamiságról szóló kioktatástól, amikor Trump elnök Pam Bondit és Kash Patelt nevezi ki, hogy eltakarítsák ezt a korrupciót.”

Biden egyes támogatói szerint a legnagyobb hiba az volt, hogy a Fehér Ház korábban ragaszkodott ahhoz, hogy az elnök soha nem fogja kiadni a kegyelmet, még akkor sem, ha ez az üzenet politikailag célszerű lett volna.

„Soha nem kellett volna teljesen bezárnia az ajtót” – mondta Michael LaRosa, Jill Biden egykori munkatársa a The Wall Street Journalnak. Ő egyetértett a kegyelmi döntéssel, de úgy vélte, az elnök rosszul kezelte azt.

Hunter Biden jogi ügyei állandó problémát jelentettek apja elnöksége alatt. Néhány korábbi munkatársa csalódott az elnök időzítése miatt, és nem értik, miért döntött úgy, hogy egy olyan pillanatban jelenti be a kegyelmet, amely elviszi a fókuszt a demokraták azon erőfeszítéseiről, amelyek a figyelmet Donald Trump leendő kormányának vitatott személyi döntéseire irányítanák.

(Borítókép: Joe és Hunter Biden 2024. július 24-én Washingtonban. Fotó: Pool / Getty Images Hungary)