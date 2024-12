Izrael rakétatámadást hajtott végre Jemenben, kis híján a WHO vezetőjét is eltalálták

Izrael állítása szerint katonai célpont ellen hajtott végre rakétatámadást a jemeni húszik ellen, ami során többek között az ország repülőterét is megtámadták. A reptéren tartózkodott az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elnöke is, aki szerint mindössze pár méterre tőlük csapódott be az egyik rakéta. A támadásban hárman haltak meg, tizenegyen megsebesültek.

Izrael december 26-án csütörtökön Jemen több pontja ellen is rakétatámadást hajtott végre, a célpontok közt volt többek között a Szanaai Nemzetközi Repülőtér is – számol be róla többek között a Reuters.

Helyi lapok szerint a támadás során három ember vesztette életét, 11 személy pedig megsebesült. A helyi források szerint ketten a repülőtér elleni, míg egy ember a kikötő elleni támadásban halt meg.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a támadásokat követően kijelentette, hogy Izrael mindaddig folytatja küldetését, amíg a húszik nem hagynak fel az Izrael elleni drón- és rakétatámadásaikkal.

Eltökélt szándékunk, hogy elvágjuk Irán tengelyének ezt a terrorágát

– nyilatkozta a támadást követően az izraeli miniszterelnök.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy amellett, hogy csapást mért a repülőtérre, elsősorban katonai célpontok ellen hajtott végre csapást – a reptér mellett Jemen nyugati partján található több kikötő ellen is rakétacsapás ért, ezenkívül Izrael megtámadta az ország két erőművét is.

A közelben volt a WHO vezetője, a gépe személyzetének egy embere meg is sérült

A reptéren tartózkodott az Egészségügyi Világszervezet, a WHO vezetője, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz is, aki épp repülőre szállt volna, amikor a repteret támadás érte. A WHO vezetője amiatt tartózkodott Jemenben, hogy tárgyaljon fogvatartott ENSZ alkalmazottak szabadon bocsátásáról.

Épp felszállni készültünk a járatunkra, amikor a repülőteret légi támadások érték. Repülőgépünk legénységének egyik tagja megsérült. A légiforgalmi irányító torony, az indulási csarnok – mindössze néhány méterre onnan, ahol vártunk – és a kifutópálya is megsérült

– áll a WHO vezetőjének közleményben, amiben elmondta, hogy ő és kollégái is biztonságban vannak.

Az izraeli légicsapásra azután került sor, hogy szerdán a Jemenben lévő, Irán támogatását élvező húszik újabb rakétákat lőttek ki Izraellel, ezúttal az ország középső részét támadva.

A húszik az Izrael és Hamász terrorszervezet közötti háború kirobbanása, 2023. október 7-e óta támadnak izraeli célpontokat, hogy ezzel próbáljanak nyomást helyezni Tel-Avivra, hogy hagyjanak fel a Gázai övezetben lévő palesztinok elleni támadásokkal. A húszik emellett Izraelt támogató államok hajóit is célozza, ami miatt több ország elkerüli a térséget a nemzetközi kereskedelem során.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa hétfőn ülésezik az Izrael elleni húszi támadások miatt – közölte szerdán Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete. Szombaton az izraeli hadsereg nem tudott elfogni egy Jemenből érkező rakétát, amely Tel-Aviv-Jaffa térségében zuhant le, és 14 embert megsebesített.

(Borítókép: Füst száll fel az izraeli csapások után a szanaai repülőtér közelében, Szanaában, Jemenben 2024. december 26-án. Fotó: Khaled Abdullah / Reuters)