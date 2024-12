Hosszú évek után végre pont kerülhet a 28 évvel ezelőtt megölt JonBené Ramsay ügyének végére

JonBenét Ramsey édesapja egy friss interjúban számolt be arról, hogy nagy reményeket fűz a boulderi rendőrség új főnökével, Stephen Redfearnnel való találkozáshoz, azt remélve, kiderülhet, miért gyilkolták meg a lányát.

Még a kilencvenes években rázta meg a világot JonBenét Ramsey gyerek-szépségkirálynő ügye, akit hatéves korában gyilkoltak meg – egyelőre nem tudni, ki bánhatott el vele így, és azt sem, hogy egyáltalán milyen indítékkal. A tragédiának december 25-én volt 28 éve, és annak ellenére, hogy a nyomozók több szálon is elindultak már a tettes felkutatásában, eddig nem jutottak eredményre. Ahogy arról a fiatal lány édesapja, John Ramsey a US Sunnak beszámolt, januárban kell találkoznia a boulderi rendőrség új főnökével, Stephen Redfearnnel, és reméli, hogy a vezető felhasználja a kapcsolatait arra, hogy az FBI-t is beszervezze. Sőt, úgy véli, ez a megbeszélés jelentheti a kulcsot ahhoz, hogy hosszú évek után pont kerülhessen a rejtélyes eset végére.

Mint elmondta, szeretné, ha tovább dolgoznának az ügyön, és javasolni fogja, hogy a forradalmian új technológiát alkalmazva végezzenek el még több DNS-vizsgálatot, újra megvizsgálva a tetthelyen előkerült tárgyakat – találtak DNS-t többek között JonBenét körmei alatt, a fehérneműjében és a testét elrejtő takarón.

Az elmúlt 28 évben kértük és imádkoztunk ezért. Bátorkodunk bízni abban, hogy a rendőrség végre felhasználja az FBI képességeit és erőforrásait az ügyünk megoldására

– fejtette ki.

John Ramsey úgy fogalmazott, ha a genealógiai kutatáshoz és a DNS-profil kidolgozásához a jelenleg rendelkezésre álló új technológiát alkalmazzák, elég jó esélyük van rá, hogy felfedjék a gyilkos személyazonosságát.

Nem tudni, ki tette

Mint ismert, JonBenét Ramsey 1996. december 25-én egy karácsonyi partin vett részt, amelyet követően ő és a testvére még este kilenc óra előtt ágyba kerültek. Éjfél környékén a szomszéd egy gyermek sikolyát hallotta a család háza felől, majd az édesanya, Patsy Ramsey csak másnap jelentette JonBenét eltűnését a rendőrségnek. Rátalált egy két és fél oldalas, kézzel írt váltságdíjkérő levélre is a házban, amelyben 118 ezer dollárt – ami megegyezett az apa, John Ramsey előző évi karácsonyi jutalmával – követeltek a családtól, amely kapcsán a nyomozók több elméletet is kidolgoztak, de rendre lyukra futottak.

Az is nehezítette az ügy felderítését, hogy a rendőrök hibát hibára halmoztak, így például nem felügyelték, ki mihez ért hozzá a vizsgálatok alatt, több helyiséget is kitakarítottak, mielőtt szétnézhettek volna ott, illetve a pincében nem jártak, holott ott találták meg végül a holttestet. A boncolás kimutatta, JonBenét halálának hivatalos oka „fojtogatással járó fulladás koponyaagyi traumával társulva”, és annak ellenére, hogy nemi erőszakra utaló jel nem volt, a szexuális erőszakot nem zárták ki. A nyomozás során a családtagokat hosszú éveken keresztül kezelték gyanúsítottként a hatóságok, mivel szokatlanul álltak a kislány halálához. Fél éven keresztül nem voltak hajlandóak vallomást tenni, egy kereskedelmi csatornának viszont interjút adtak, és felhívást tettek közzé, hogy pénzjutalmat ajánljanak fel annak, aki további részletekkel tud szolgálni gyermekük halálával kapcsolatban.

A családnak végül 2008-ra sikerült tisztázni a nevét, így a nyomozás egy másik szálon futott tovább. Felmerült a gyanú, hogy egy betolakodó lehetett az elkövető, mivel a környéken sok volt akkor a betörés, és a közelben legalább 30 szexuális bűnözőt tartottak számon a hatóságok. Első gyanúsítottjuk Gary Howard Oliva lett, aki a Ramsey-ház közelében volt, amikor JonBenét meghalt, és egy telefonhívás során arról számolt be, hogy éppen egy kislányt bántott. Amikor 2016-ban letartóztatták kétrendbeli gyermek szexuális kizsákmányolásának kísérlete és egyrendbeli gyermek szexuális kizsákmányolása miatt, több képet találtak nála a gyermekről. E képek között voltak olyanok, amelyeken a boncolási képek is szerepeltek. Végül Oliva DNS-e alapján derült ki, hogy az nem egyezik a JonBenét testén találtakkal, de a kézírása hasonlóságot mutatott a váltságdíjkérő levélben látható írással. Azt megelőzően pedig John Mark Karr iskolai tanár ismerte be JonBenét meggyilkolását és szexuális zaklatását, ám tekintve, hogy csak a legalapvetőbb részleteket tudta elmondani a vallomása során a gyilkosságról, ő kikerült a hatóságok látóköréből.

A Netflix egy hónappal ezelőtt jelentetett meg egy háromrészes dokusorozatot JonBenét Ramsey történetéről, amelyben igyekeztek felgöngyölíteni, mit tudni eddig a gyilkosság körülményeiről. Kifejtve, a bűnüldöző szervek és a média hogyan terjesztették el széles körben az esettel kapcsolatos téves információkat. A produkcióban nyilatkozott az édesapa, John Ramsey is, aki bízik abban, hogy egyszer kiderül, mi történt pontosan a gyermekével azon az éjszakán.

(Borítókép: John és Patsy Ramsey, JonBenet Ramsey szülei Boulderben, Colorado államban, 1997. május 1-jén. Fotó: Helen H. Richardson / The Denver Post / Getty Images)