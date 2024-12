Kövér László részvétet nyilvánított a dél-koreai repülőbaleset miatt

Kövér László részvétnyilvánító táviratot küldött Vu Vonsiknak, a Koreai Köztársaság Nemzetgyűlése elnökének a vasárnap történt dél-koreai repülőbaleset miatt – írja az MTI.

„Mély megdöbbenéssel és szomorúsággal értesültem a Jeju légitársaság repülőgépét tegnap hajnalban ért szerencsétlenségről” – kezdte a házelnök.

– olvasható a táviratban.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, földnek csapódott és kigyulladt a Jeju Air légitársaság Bangkokból Dél-Koreába tartó utasszállítója a dél-koreai Muan nemzetközi repülőtér kifutópályáján. Az első felvételek azt mutatták, hogy a tűzoltók nagy területen próbálják oltani a lángoló roncsokat, amelyek beterítették a kifutópályát és a közeli töltést. Az egyik tűzoltó azt nyilatkozta, hogy a tűz szinte teljesen megsemmisítette a gép maradványait.

Az utasok, két thaiföldi személy kivételével, dél-koreai állampolgárok voltak. A tűzoltóság tájékoztatása szerint a roncsok között két túlélőt találtak, egy férfit és egy nőt. Mint kiderült, a személyzet két tagját húzták ki a gép farokrészéből, őket egy közeli kórházban kezelik. A tűzoltóság illetékesei a repülőtéri terminálon tartott eligazításon közölték a helyszínre érkezett családtagokkal, hogy a többi 179 eltűnt személynek „gyakorlatilag nincsenek” túlélési esélyei a baleset és az azt követő tűz súlyossága miatt.

A brit Királyi Légierő (Royal Air Force, röviden RAF) korábbi pilótája szerint a repülőtereken nem szabadna betonfalat felhúzni a kifutópálya végén.

A repülőgép teljesen kontroll alatt volt a kényszerleszállás pillanataiban is, a pilóták kiváló munkát végeztek. Nagyon, nagyon szépen tették a dolgukat, a vészhelyzetben is a helyén volt a szívük. Addig a pontig minden rendben volt, amíg a repülőgép nem találkozott egy akadállyal. Ha nem lett volna ott az a betonfal, akkor a gép utasai még most is élnének