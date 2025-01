Az Elnöki Szabadság Érdemrendet (Presidential Medal of Freedom) bárki megkaphatja, akiről az Egyesült Államok aktuális elnöke – január 20-ig még Joe Biden – úgy véli, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtott az Egyesült Államok biztonsági és nemzeti érdekeit tekintve, nagyban elősegítette a világbékét, vagy kulturálisan, esetleg más kiemelt módon hozzájárult a társadalomhoz.

A díj nem korlátozódik az Egyesült Államok állampolgáraira, így a világon bárki megkaphatja, akit az elnök arra érdemesnek tart.

Az érdemrend első változatát még 1945-ben alapította Harry S. Truman elnök, majd 1963-ban John F. Kennedy újította meg, azóta ugyanabban a hivatali formában és szabályrendszerben adják át. Joe Biden regnálása alatt 37 ilyen elismerést tűzött ki, ebből 19-et most, 2025. január 4-én ad át.

A díjazottak

Ahogy a The New York Times is hírül adta, a listán egyaránt találni korábbi demokrata politikusokat és demokratákat támogató közszereplőket, de több posztumusz díjat is átadtak.

Haláluk után részesült elismerésben Ash Carter, az Egyesült Államok 25. védelmi minisztere, Fannie Lou Hamer, afroamerikai civil jogi aktivista, aki a nők szavazati és polgári jogaiért, továbbá kiemelt kormányzati pozíciókban való munkavállalásukért harcolt, Robert F. Kennedy egykori politikus, John F. Kennedy volt elnök testvére, illetve George W. Romney, Michigan 43. kormányzója.

Politikai körökből kapott elismerést még Hillary Clinton, egykori szenátor és demokrata elnökjelölt, Tim Gill programozó és LMBTQ-aktivista, illetve Soros György, a demokraták kiemelt támogatója. Gazdasági körökből díjat kapott Ralph Lauren, a híres ruhamárka megalapítója és David M. Rubenstein, a Carlyle Group vezetője, Washington egyik kiemelt filantrópja.

A művészeti és kulturális élet szereplői közül sokan kaptak idén elismerést.

Ilyen Bono, aki zenekarával, a U2-val „hidat képez Amerika és Írország között”, Michael J. Fox, a Vissza a jövőbe filmek sztárja, aki 29 éves kora óta (a diagnózist követően) a Parkinson-kór egyik legnagyobb élharcosa a filmszakmában, és Denzel Washington, akit 2022-ben már kiválasztott az elnök, de mivel akkor megfertőződött a koronavírussal, nem tudta átvenni az elismerést. Díjat kapott még George Stevens Jr., az Amerikai Filmintézet Alapítója és Anna Wintour, a Met Gala egyik kiemelt szereplője, a Vogue magazin főszerkesztője, utóbbi pozícióját több mint 35 éve tölti be.

A sport- és tudományos élet kiválóságai közül is többen elismerésben részesültek. Díjat kapott Bill Nye tudományos ismeretterjesztő tevékenységéért, Lionel Messi az európai futball amerikai népszerűsítéséért, Earvin „Magic” Johnson, ötszörös NBA-bajnok, Jane Goodall, a főemlősök és az emberi evolúció úttörő kutatója, illetve José Andrés séf, aki csapatával a gázai éhező gyermekek étkeztetését igyekszik megoldani, de csupán 2024-ben is hét kollégája vesztette életét a háborús zónában.