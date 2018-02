Megmutatjuk, mennyibe kerül Európa

„A költségvetés elkészítése nem könyvelési feladat. A prioritásainkat és céljainkat is tükrözi. A jövőnket számokban fogalmazza meg. Először tehát vitassuk meg, hogy milyen Európát szeretnénk” – mondta szerdán az Európai Bizottság elnöke. Jean-Claude Juncker bemutatott egy rövid elemzést, amelyik sorra veszi, hogy milyen opciók között választhatunk az unió 2020 utáni hétéves költségvetésére. Az összefoglalót a miniszterelnökök és államfők figyelmébe ajánlotta, akik jövő héten tárgyalnak a témáról Brüsszelben.

Az Európai Unió javaslattevő testülete végignézte, hogy az elmúlt években milyen problémákról követelte a leghangosabban a közvélemény, hogy az EU-nak meg kellene oldania, és leírta, hogy a megoldásukhoz szerintük mennyi pénz kell. Internetes konzultációt is indítottak, ahol bárki megmondhatja, hogy szerinte mire kellene többet költeni európai szinten.

Az összefoglaló nem ad konkrét javaslatokat, de abból, amilyen forgatókönyveket felvázol, kirajzolódik egy új irány az Európai Uniónak. Kevesebb lehetőség a korrupcióra, több közös európai projekt.

Az Európai Unió hét évre szóló költségvetési kerete most nagyjából 1000 milliárd euró. Összehasonlításképpen: a magyar költségvetés hét évre 400 milliárd euró körül alakul.

Az Európai Bizottság mutatott néhány példát, ahol volna értelme átírni a számokat:

„Ha a vezetők teljesítenék azt a gyakori ígéretet, hogy fejlesztik az EU külső határainak védelmét, ez hét év alatt 20–25 milliárd euróba kerülne, az EU teljes határigazgatása vonatkozásában pedig akár a 150 milliárd eurót is elérné” – írta a testület. Most 17 milliárd euró körül költ az unió erre a célra.

Ha európai szintre szeretnénk emelni a kontinens honvédelmét, arra egy uniós védelmi alap lehetne a megoldás. Ahhoz, hogy valódi eredményeket tudjon fölmutatni, 10 milliárd euróval kellene indítani ezt a pénzalapot az Európai Bizottság szerint.

A másodikként kiemelt megoldandó probléma a fiatalok munkanélkülisége Európában. Az egyik módja, amivel az EU növelheti a fiatalok esélyeit a munkakeresésben, hogy minél több embernek ad külföldi tanulmányi, továbbképzési vagy gyakornoki ösztöndíjat az Erasmus+ programmal. Az Erasmus+ mostani hétéves költségvetése 14,7 milliárd euró, és az európai fiatalok 4 százalékát éri el. Ha szeretnénk megduplázni ezt az arányt, 30 milliárd eurót kellene szánni a programra 2020 után. Ha még nagyobbat álmodunk, és a fiatalok harmadának biztosítanánk a külföldi tanulási és munkalehetőséget, az 90 milliárd euróba kerülne hét évre.

Továbbá: ha labdába akarunk rúgni a digitális világpiaci versenyben, 70 milliárd eurós beruházás kell az európai adatinfrastruktúrába és az informatikai tudás fejlesztésébe. Ha a kutatásra szánt keretet 120 milliárd euróra emelnénk, az a következő húsz évben 420 ezer új munkahelyet teremtene. Ezen kívül lehetne segítséget nyújtani az euróhoz még nem csatlakozott országoknak, hogy csatlakozzanak. Ez 25 milliárd euróba kerülne.

A mezőgazdasági támogatások 400 milliárd eurójába fájnak a hétéves költségvetésnek. Van vele baj az Európai Bizottság szerint, méghozzá az, hogy az őstermelők csak egy szűk rétegének segít. A közvetlen kifizetések 80 százaléka az őstermelők ötödéhez kerül. Ha megmarad ezen a szinten a támogatás, a kis- és középvállalkozóknak kellene sokkal többet segíteni. Viszont 60 vagy akár 120 milliárd euróval is lehetne csökkenteni a teljes programot, és még akkor is nagyon jelentősen hozzá tudna járulni a mezőgazdaság fejlődéséhez.

A világ legelmaradottabb területeinek fejlesztésére most 66 milliárd eurót költ az Európai Unió a hét éves költségvetésből. Hogyha komolyan gondoljuk, hogy ott szeretnék segíteni a migránsoknak, ahol élnek, hogy ne jöjjenek Európába, ezt a keretet 100 milliárd euró fölé kellene tornászni az Európai Bizottság szerint.

Három forgatókönyvet vázolt az Európai Bizottság azoknak a támogatásoknak jövőjére, amelyeket a kevésbé fejlett régiók, többek között Magyarország régiói kapnak. A teljes hétéves pénzügyi keret 35 százaléka, 370 milliárd euró megy el ezekre a támogatásokra. A mostani rendszerben mindegyik uniós ország kap ennek a kohéziós támogatásnak hívott keretből, mert természetesen mindegyik európai országban vannak szegényebb régiók.

Fizessenek a multik!

A közös költségvetés legnagyobb forrását a nemzeti hozzájárulások adják. Minden ország bruttó nemzeti jövedelmének az 1 százaléka körül fizet be a kasszába. Emellett kaphatna új, nemzeti számolgatás nélküli saját forrásokat az Európai Unió. Az egyik ilyen lehetne a társasági nyereségadó, hiszen a közös piac legnagyobb haszonélvezői a nagy cégek. Egy közös konszolidált társaságiadó-alap alapján számított uniós adóból 21 és 140 milliárd euró közötti bevétel folyhatna be az EU költségvetésébe. Az uniós országok emellett továbbra is saját maguk szabhatnák meg a nemzeti társaságiadó-kulcsaikat.