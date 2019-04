Szijjártó: Újabb tömeges migrációs hullám várható

Négy témája volt az uniós külügyminiszterek hétfői, luxembourgi tanácskozásának: a keleti partnerség (hat volt orosz tagköztársasággal fenntartott kapcsolatok jövője), Venezuela, Afganisztán és Líbia. Lényeges fejlemények tulajdonképpen csak az utóbbi téma kapcsán történtek. Az Index is beszámolt arról, hogy a polgárháborús anarchiában lévő ország egyik hadura, a CIA-s kiképzésben is részesült Halifa Haftar tábornok megindult a főváros, Tripoli elfoglalására. Líbiában egyénként az EU által elismert egységkormány is van, akik azonban képtelenek ellenőrzésük alatt tartani az országot, csak Tripolit három különböző katonai milícia felügyeli. Líbiában tehát a helyzet, ha lehet, még inkább válságos, ennek migrációs összefüggéseiről beszélt Szijjártó Péter.

A magyar külügyminiszter a külügyi tanácsülés közben tartott tájékoztatóján azt mondta, Líbiában kétmillió migráns van, akiket ez a káosz arra ösztönöz, hogy meginduljanak Európa felé. Sőt, a bizonytalan helyzet a hatmillió líbiai polgárban is erősítheti ezt az érzést. Szijjártó Péter ugyanerre a veszélyre hívta fel a figyelmet Afganisztán kapcsán (32,5 millió lakos), ahol ugyancsak eredménytelenek a tárgyalások a jelenlegi kormánnyal azzal kapcsolatban, hogy erőteljesebben lépjenek fel a terrorizmussal szemben. Így összesen már több mint 40 millió ember fenyegeti Európa biztonságát, csak ebből a két országból, de ha még mindez nem lenne elegendő, ott van ráadásként “Brüsszel”.

“A görög biztos nem tud leállni” - mondta a külügyminiszter, Dimitrisz Avramopuloszra, az Európai Bizottság belügyi és migrációs biztosára utalva, majd így folytatta: “Az a görög biztos, aki a migráció legalizálásának élharcosa, az a görög biztos, aki egyértelműen a megállítás helyett a migráció legálissá minősítését tűzte ki célul.” Szijjártó Péter szerint a jogalkotói hatáskörrel egyébként nem rendelkező Avramopulosz “bürokratikus intézkedései kizárólag arra jók, hogy újabb és újabb migránsok érkezhessenek az Európai Unióba”. Ez Európa önfeladását, súlyos biztonsági és kulturális kockázatot jelent az Európai Unió jövője szempontjából – összegzett a magyar tárcavezető.

Szijjártó Péter mindezek mellett megemlítette még a balkáni útvonalon feltorlódott migránsokat, a 100-200 fős, szerveződő, majd feloszló migránskaravánokat, és mindez szerinte újabb tömeges migrációs hullám megindítását fogja okozni. A folyamat végén pedig ott áll a bevándorláspárti Európai Parlament és Európai Bizottság, amellyel szemben kíván fellépni a magyar kormány, a bevándorlás megállításával. A csata az EP-választásokon fog eldőlni – jelentette ki.

A magyar külügyminiszter bejelentette azt is, hogy Magyarország konzuli feladatokat is ellátó képviseletet nyit Luxembourgban, amely a belgiumi magyar nagykövetség irányítása alatt fog dolgozni.