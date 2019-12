Világszerte romlik a demokráciák állapota, különösen a hibrid rezsimek száma növekszik, de a diktatúrák is keményednek, áll egy friss jelentésben. Bár a fenntartható fejlődés csak a szabad országokban valósulhat meg, sokan kiábrándultak a demokráciákból is, mert azok nem mindig hozzák el a várt jólétet. Két Magyarország létezik: a közvélemény erősen EU-barát és kiáll a demokratikus értékek mellett, míg a kormány döntései miatt a demokrácia mélyrepülésben van. A demokráciát főleg ott értékelik, ahol nincs: világszerte egyre nagyobb méreteket öltenek a tüntetések, forradalmak olyan országokban, ahol még csak most fúj először a szabadság szele.