Tizenhat órányi tárgyalás után sem tudtak megegyezni az eurózóna pénzügyminiszterei arról a gazdasági mentőcsomagról, ami a koronavírus gazdasági kárait enyhítené. A videókonferenciát az Eurócsoport elnöke, Mário Centeno szerda reggel végül felfüggesztette, de csütörtökön a miniszterek újból megpróbálnak egyezségre jutni.

A 2021-27-es keretköltségvetésről szóló tárgyalásokkor is tapintható észak-dél ellentét éleződött ki végletesen az elmúlt hetekben. A spanyol és olasz kormányok, illetve kevésbé hangosan a franciák is, hetek óta arra kérik az európai kollégáikat, hogy a szolidaritás szellemében bocsássanak ki közös eurókötvényeket, amelyekből finanszírozni lehetne egy új EU-s Marshall-segélyt a koronavírus utáni gazdasági újjáépítéshez.

A költségvetési fegyelem iránt hagyományosan elkötelezett német, holland, osztrák és finn kormányok számára azonban a válság ellenére is elfogadhatatlan, hogy ilyen mértékben kezességet vállaljanak a magas államadósságot felhalmozó és megítélésük szerint túlköltekező déli államok iránt, mert az hosszabb távon oda vezethet, hogy állandó transzferekkel kell majd ezeket az a gazdaságokat életben tartaniuk.

A szerdán kezdődő tárgyalások előtt Centeno egy összesen 540 milliárd eurós mentőcsomagról beszélt:

mintegy 240 milliárd hitelt adna tagállamoknak a 2008-ban kezdődő gazdasági válság idején létrehozott garanciaalap, az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM)

a 2008-ban kezdődő gazdasági válság idején létrehozott garanciaalap, az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) 200 milliárddal segítené a bajbajutott európai vállalkozásokat az Európai Befektetési Bank

100 milliárdos munkahelyvédelmi program indulna az Európai Bizottság javaslatára, ami szintén tagállamoknak nyújtott hitelként működne.

Tekintve, hogy februárban az európai GDP körülbelül 1 százalékát kitevő uniós költségvetésről sem tudtak a tagállamok megállapodni , már önmagában a mentőcsomag is óriási gesztusnak számít az északi országok részéről. Annak ellenére is, hogy gazdasági szerkezetük miatt az északi országok aránytalanul nagyobb hasznot húztak az euró bevezetéséből az elmúlt évtizedekben, mint a déliek, és ha a spanyol és olasz gazdaság esetleg bedőlne, az például a stabil holland gazdaságot is megingatná.

A tárgyalásról kiszivárgott információk szerint a részletek miatt most is kudarcba fulladtak az egyeztetések. Míg a német kormány hajlandó lett volna belemenni abba, hogy az ESM anélkül hitelezzen a bajbajutott államoknak, hogy az államháztartás reformjához vagy felhasználási feltételekhez köti,

a hollandok, osztrákok és finnek kikötötték volna, hogy a pénzt csak a gazdaság talpraállítására és az egészségügyre lehet költeni.

Az olaszok ezt viszont nem fogadták el, hasonlóan, ahogy két héttel ezelőtt is blokkolták az eurócsoport pénzügyminisztereinek döntéshozatalát. A tárgyalások csütörtökön folytatódnak, de egyelőre nehéz elképzelni, hogy ennyi idő alatt megoldódjon a tagállamok között feszülő mély ellentét.

Eközben az Európai Bizottsággal is konfliktusba keveredett Olaszország, Spanyolország és Franciaország, ugyanis "tiszteletlenségnek" tartják, hogy az intézmény elnöke, Ursula von der Leyen úgy akarta szerdán bejelenteni a Bizottság javaslatait a koronavírus miatt bevezetett korlátozások kivezetésére, hogy nem egyeztetett a tagállamokkal.

Eredetileg valóban a tagállamok kérték fel a Bizottságot arra, hogy dolgozzon ki egy forgatókönyvet arról, hogyan állhat majd vissza az élet a járvány után a rendes kerékvágásba. Ez a héten elkészült, és kedden az intézmény szóvivője be is harangozta, hogy másnap Von der Leyen ismerteti majd a részletet a biztosok értekezlete után.

Csakhogy éppen ezen a napon szigorította meg Franciaország a kijárási korlátozást, Olaszország és Spanyolország pedig, ahol az áldozatok száma a 17, illetve 14 ezret is meghaladja, pedig szintén az intézkedések meghosszabbítására készül.

Ebben a helyzetben nagyon rossz üzenetnek tartják, hogy miközben a kormányok továbbra is azt kérik az emberektől, maradjanak otthon, a Bizottság egyeztetés nélkül a tilalmak feloldásáról beszél.

A Bizottság a bejelentést elhalasztotta.

