Egy hónappal elhalasztják a demokrata jelöltállító gyűlést

Egy hónappal később, csak augusztusban tartják meg a Demokrata Párt jelöltállító gyűlését, amin hivatalosan is döntenek majd arról, ki legyen a párt elnökjelöltje, írja a CNN a rendezvényt szervező bizottságra hivatkozva. A The Hill már korábban azt írta két forrásra hivatkozva, hogy egy hónappal el fogják halasztani a jelöltállító gyűlést.

A demokrata előválasztáson óriási előnnyel vezető Joe Biden volt alelnök szerdán beszélt arról, hogy kételkedik benne, hogy a jelöltállító gyűlést meg lehetne tartani júliusban. „Szerintem át kell majd tenni augusztusra” – mondta Jimmy Fallon vendégeként a The Tonight Show-ban.

Fotó: Michael Reynolds / MTI / EPA Az Abbott orvostechnikai eszközöket gyártó cég ID Now nevű gyorstesztet végző készüléke egy asztalon a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket irányító kormányzati munkacsoport sajtókonferenciáján a washingtoni Fehér Ház rózsakertjében 2020. március 30-án.

A demokraták jelöltállító gyűlését eredetileg július 13-16. között tartották volna a Wisconsin állambeli Milwaukee-ban. A republikánusok saját jelöltállító gyűlése, amin Donald Trumpból hivatalosan is újra a párt elnökjelöltje lesz, az eredeti menetrend szerint is augusztus 24-27-re volt tervezve az észak-karolinai Charlotte-ba.

A demokrata előválasztás lényegében hibernálódott március 18. óta, amikor Biden győzött Arizonában, Floridában és Illinois-ban is Bernie Sanders vermonti szenátorral szemben. A CNN összesítése szerint Bidennek eddig 1180 kötött mandátumú delegáltja van, míg Sandersnek 863. A jelöltség megszerzéséhez legalább 1991-re lenne szükség.

Az elmúlt hetekben az államok sorra halasztották el, és rakták át májusra-június elejére a saját előválasztásaikat a koronavírus-járvány miatt. Egyelőre Wisconsinban azonban megtartanák az előválasztást jövő kedden, ami komoly bírálatokat váltott ki több oldalról is. Sanders is arra szólított fel, hogy halasszák el a szavazást a kialakult helyzetben.

Wisconsinban egyébként arra kérték az embereket, hogy maradjanak otthon, bezártak a nem létfontosságú üzletek, és korlátozásokat vezettek be a gyülekezésre is, az április 7-i szavazás elhalasztásáról nem döntöttek. Aznap számos helyi és a tagállami legfelsőbb bíróságról szóló szavazást is tartanának, elsősorban ezek miatt nem akar a kormányzó halasztani. Viszont az AP szerint már hiány van a választás lebonyolításában résztvevő önkéntesekből.

Az Egyesült Államokban van a világon a legtöbb, 227 061 igazolt fertőzött, és 5345 halálos áldozata van a fertőzésnek. Eddig 10 265-en gyógyultak fel a betegségből. Csak New York államban 92 ezernél is több igazolt esetet, és közel 2400 halálos áldozatot regisztráltak. Andrew Cuomo kormányzó szerint a különböző modellek alapján 7, 21 vagy 30 nap múlva lehet a tetőzés az államban. Csütörtök reggel itt foglaltuk össze az amerikai helyzetet, és több mások országban is a járvány állását.

