Donald Trump Mar-a-Lagóban tartózkodó vacsoravendégeinek mesélte el nyomasztó emlékeit a 2016-os iowai választásokról. Az amerikai rendszerben a két nagy párt előválasztásokon dönti el, hogy ki legyen az elnökjelöltjük, és a republikánusok első ilyen eseményét (az úgynevezett caucusra) hagyományosan Iowa államban tartják.

Lánya, Ivanka és férje, Jared Kushner, amikor megjelentek egy Des Moines-i választókörzetben, nem igazán értették, mi történik körülöttük. A kampány kaotikus volt, mindenféle szervezettség nélkül – írta meg a The Washington Post.

Apu, nem hiszem, hogy győzni fogsz. Ezeknek az embereknek fogalmuk sincs arról, mit csinálnak

– mondta Ivanka Trump telefonon.

Ted Cruz, Texas állam republikánus szenátora professzionális kampánycsapatával legyőzte Trumpot azon az éjszakán, ami arra késztette a leendő elnököt, hogy azt követelje, ismételjék meg az előválasztást. Cruz ugyanis „elcsalta azt” – állította a tények ellenére.

De, ahogy Trump tavaly év végén barátainak elmesélte a történetet, az új értelmet nyert. Trump ekkor már jelezte, hogy elfogadta az 2016-os iowai vereséget – és hogy eltökélt az irányban, hogy nem akarja ezt még egyszer átélni.

Ez volt az egyetlen alkalom, amikor kisebb vereséget szenvedtem. De sokat tanultam belőle

– mondta néhány hete az iowai Ankenyben egy rendezvényen, figyelmen kívül hagyva a többi vereségét, beleértve az elbukott 2020-as elnökválasztást is.

Trump sztorijának lényege az volt, hogy másképp fog 2024-ben hozzáállni – és ez a stratégia hétfő este sikerrel járt –, amikor a választók 51 százalékának voksát nyerte el, ami több mint kétszerese a nyolc évvel ezelőtti eredményének. 30 ponttal verte Ron DeSantis floridai kormányzót és 32 ponttal Nikki Haley volt ENSZ-nagykövetet.

Iowa ismét betöltötte szerepét: a kilenc jelöltből álló, nehézkes mezőnyt egy domináns befutóra és két, nagyon különböző utat bejáró kihívóra szűkítette.

Trump számára a caucuson ideális eredmény született, mivel DeSantist saját ambíciói alatt teljesített, miközben Haley nem kapta meg azt a kezdőlökést, amelyre a New Hampshire-i előválasztás előtt vágyott – ahol a felmérések szerint most már nagyon közel van Trumphoz. Mindketten megfogadták, hogy versenyben maradnak, azonban egyikük sem állíthatja, hogy megszilárdította maga mögött Trump párton belüli ellenzékét.

Mindhárom kampány vezető stratégái, akik közül sokan névtelenséget kérve beszéltek a lapnak, az iowai eredményhez vezető utat fárasztónak nevezték, amely tele volt súlyos hibákkal, váratlan vádemelésekkel, pszichológiai hadviseléssel és belső vitákkal.

A volt elnök bebizonyította, hogy képes megtanulni egy olyan játékot, amelyre korábban nem szánt figyelmet. A verseny elkezdődött.

DeSantis bekerül a nagyok ligájába

Ahogy közeledett a választási kampány, DeSantis igyekezett felülmúlni ellenfeleit: több rendezvényt szervezett, több időt szánt a kérdések megválaszolására, és olyan műveletre készült, amelyet ő és szövetségesei mindenki másnál hosszabb ideje építettek. Egyetlen republikánus előválasztási kampányba sem fektettek be többet korábban az államban: egy kis seregnyi fizetett kampánymunkás mintegy egymilliószor kopogtatott be a republikánusok otthonaiba, és végül az állam népszerű kormányzója, Kim Reynolds is támogatta DeSantist.

Azonban az utolsó hetekben a szervezetben megjelent az aggodalom felhője. DeSantis pénzgyűjtő kampányának iowai vezetője mindenkit, aki odarepült, ugyanazzal a figyelmeztetéssel fogadott: koncentráljatok a munkára.

Aki negatív hozzáállással jön ide, arra nincs szükségem

– mondta az újonnan érkezőknek.

DeSantis nagyszabású tervekkel indult, hogy országszerte megmérettesse magát, nyári szavazóköröket indított olyan fontos államokban, mint Texas és Kalifornia. Azonban végül Iowa volt az utolsó dobása, és 10 ponttal alacsonyabb volt a közvélemény-kutatási eredménye, mint ahonnan az évtized elején indult.

DeSantis közel 200 napot várt a 2022-es nagy újraválasztási győzelme után, hogy hivatalosan bejelentse indulását az előválasztáson, időt adva Trumpnak, hogy támadja őt. Az X-en rendezett kampányindító – DeSantis az utolsó pillanatban döntött erről, miután beszélt Elon Muskkal – technikai problémák miatt összeomlott, elkeserítve az adományozókat és a szövetségeseket. A floridai kormányzó lassan kezdett, a médiakapcsolatait nagyrészt a konzervatív hálózatokra korlátozta, például a Fox Newsra – amelyről később azt mondta, hogy cserben hagyta őt.

Elszalasztotta a pillanatot

– állapította meg később egy, a kormányzóhoz közel álló forrás, és ezt az érzést sok másik, vele vagy a kampányával kapcsolatban álló személy is osztotta.

A nagy adományozók közül néhányan, akiknek támogatásában a kormányzó már biztos volt, például a milliárdos fedezeti alap mágnás, Ken Griffin, csalódottak lettek a kampány kezdete miatt – beleértve az Ukrajnával és az abortusszal kapcsolatos jobbra tolódást. A kampánycsapatot 20 millió dollárral segítő Robert Bigelow nyilvánosan panaszkodott, amiért DeSantis támogatta az abortusz tilalmát a terhesség hatodik hete után. Mint Bigelow később Trumpnak és tanácsadóinak elmondta, DeSantis soha nem hívta fel, hogy foglalkozzon az aggályaival. A nevadai üzletember átállt Trump mellé.

Nyárra a DeSantis-kampány csaknem fizetésképtelenné vált, ami az egyik tanácsadó szerint „Scott Walker-helyzetet” idézett elő – utalva az egykoron magasan szárnyaló wisconsini kormányzóra, akinek 2016-os kampánya néhány hónap után becsődölt. DeSantist még néhány hozzá közel álló ember is kritizálta, amiért gyakran használt magánrepülőgépeket, miközben a kampányban megszorításokat eszközölt.

A szövetségesek és tanácsadók egy csoportja júliusban tárgyalt a jelölttel. DeSantis második kampányfőnökévé régóta regnáló kabinetfőnökét, James Uthmeiert nevezte ki, aki már az első napon bejelentette egy stábértekezleten, hogy bárkit, akit kiszivárogtatáson kapnak, azonnal kirúgnak.

Azonban a dráma folytatódott. DeSantishoz közel álló források leírták, hogy fókuszcsoportos kutatásokkal hiába kerestek üzeneteket Trump ellen. Mindeközben Trump a hírekben is egyre gyakrabban jelent meg, és ezt az előnyt DeSantis csapata szorosan nyomon követte. Még DeSantis televíziós szerepléséről is azt mondta egy tanácsadója, hogy,

az esemény fele Trumpé volt, mert a kérdések róla szóltak.

Ahogy egy forrás a lapnak mondta,

a vádemelések minket tettek tönkre. Azzal viccelődtünk, hogy DeSantisnak szüksége van egy rabosítási fotóra, hogy felvehesse a versenyt Trumppal.

Haley útja a kudarcig

A választáson harmadik helyen végzett volt ENSZ-nagykövet, Haley saját stratégái értetlenül figyelték a DeSantis-kampány utolsó hónapjait. Úgy gondolták, hogy a floridai kormányzó őt támadó hirdetései segítették a mérsékeltek körében Iowában, miközben olyan Trump-szavazókat szólítottak meg, akik úgysem álltak volna át.

A kampány szinte minden egyes pontján Haley a DeSantiséval szöges ellentétben álló stratégiát választott. Csapatát egyetlen, régi barátokból és partnerekből álló csapat vezette, akik egységesen, szivárogtatás nélkül működtek. Ez még az iowai sajtószóvivőkre is igaz volt, akik a charlestoni központból kértek jóváhagyást, mielőtt beszéltek volna az országos sajtó riportereivel.

Míg DeSantis erősen a szakpolitikai üzenetekre támaszkodott, Haley a generációváltás és a politikai stílus témáira összpontosított. Miközben a floridai kormányzó szövetségesei 100 millió dolláros kampányt jelentettek be, Haley hónapokon át csak egy-egy tanácsadóval, kereskedelmi repülőjáratokkal, néha csak egyetlen tanácsadóval indult útnak. DeSantis stábja három különböző buszt bérelt és csomagolt be – kettőt az adománygyűjtőknek, egyet pedig a kampánystábnak –, míg neki egy sem volt.

Azonban a karizma, amely a kampányát hajtotta, nem működött hibátlanul. Egy egyszerű kérdés zökkentette ki Haleyt: Mi okozta a polgárháborút? Nem válaszolt egyértelműen, és csak másnap említette meg annak okaként a rabszolgaságot.

Az is nehezére esett, hogy koalícióját a mérsékelt, tehetős és felsőfokú végzettségű szavazókon túlra is kiterjessze. Amikor a korábbi New Jersey-i kormányzó, Chris Christie kiszállt a versenyből, nem támogatta Haleyt, és bekapcsolva hagyott mikrofonon keresztül hallható volt, amint becsmérelte őt.

Meg fogják enni reggelire – ezt mindketten tudjuk. Neki túl nagy falat ez

– mondta Christie, indoklásként, hogy miért nem támogatja Haleyt.

Haley a választás estéjén Iowában a harmadik helyen végzett, közvetlenül DeSantis mögött.

(Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnök egy kampányrendezvényen Portsmouth New Hampshire-ben, az Egyesült Államokban 2024. január 17-én. Fotó: Adam Glanzman / Bloomberg / Getty Images)