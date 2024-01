Nem az elképzelt tervek szerint alakult az elmúlt hét Nikki Haley republikánus elnökjelölt-aspiráns számára. Az egykori ENSZ-nagykövet ugyanis elszalasztotta legnagyobb esélyét, hogy megszorongassa Trumpot. Az állam szavazói összetétele, a befektetett pénz és energia, illetve kiharcolt támogatói miatt Haley-nek a gránitállamnak is nevezett New Hampshire volt a legideálisabb helyszín, hogy meglepetést okozzon, ám ehelyett teljes frontos letámadásba került.

Január 23-án rendezték meg a republikánus előválasztás második állomását, az északkeleti New Hampshire-ben, ahol Donald Trump a szavazatok abszolút többségét megszerezve 11 százalékponttal legyőzte kihívóját, a kampányát leginkább erre az államra kihegyező Nikki Haley-t.

Haley egyáltalán nem ebben reménykedett. Mint azt a választást felvezető cikkünkben is írtuk, az egykori ENSZ-nagykövet pénzt, fegyvert és paripát is az államra szentelt, hogy egy jó eredménnyel kampánya lendületet kaphasson, azonban ez már egyáltalán nem jött össze – nemhogy a meglepetésgyőzelem, még a tisztes helytállás sem.

Ráadásul Haley számára a problémát tetézi, hogy a következő két államban, Nevadában és a NÁLA hazainak számító Dél-Karolinában sem áll jól.

Haley-nek hiába csekély az esélye, hogy végül legyőzze Trumpot, New Hampshire után kijelentette, hogy továbbra is dübörög a kampánya, és hiába állítja azt a korábbi elnök, a verseny még nem lefutott, Trump elnökjelöltsége még nem magától értetődő.

Azonban a nyomás egyre nagyobb Haley-n, és még csak nem is amiatt, hogy valahogy megmentse kampányát.

Egyre többen szólítják fel visszalépésre az egykori ENSZ-nagykövetet

Az előválasztás február 6-án és 8-án folytatódik, amikor először Nevadában tartanak választást, majd pedig egy kaukuszt. Az oka, hogy az államban mindkettőt megrendezik, hogy a 2020-as, botrányba fulladt demokrata kaukusz után a nevadai törvényhozás elfogadott egy törvényt, miszerint a jövőben a pártok által szervezett kaukuszok helyett rendes előválasztást fognak tartani, amit már az állam bonyolít le.

Annak ellenére, hogy a törvényt végül kétpárti együttműködéssel dolgozták ki, majd fogadták el, a Republikánus Párt végül úgy döntött, hogy az előválasztást lezáró republikánus jelölőgyűlésen részt vevő, az állam által küldött 26 delegált kiválasztásáról – akik az alapján szavaznak, hogy az államban a jelöltek milyen eredményt értek el – kaukusz során fognak dönteni, mert szerintük a nevadai demokraták az előválasztáson beavatkoznának a jelöltválasztás folyamatába, bár erre semmilyen bizonyítékot nem mutattak fel.

Ez pedig azt a precedens nélküli helyzetet okozta, hogy egyszerre tartanak egy tét nélküli előválasztást, illetve kaukuszt is, ráadásul a két talpon maradt jelölt egyiken sem indul el közösen.

Haley csak az előválasztáson vesz részt, amin ráadásul Trump még csak el sem indul, míg a valódi megmérettetésen, a delegáltak sorsáról döntő kaukuszon csak Trumpra lehet szavazni, így az állam 26 delegáltját Trump már akkor behúzta, amikor Ron DeSantis felfüggesztette kampányát.

Haley New Hampshire után azt ígérte, majd hazai pályán, Dél-Karolinában megmutatja Trumpnak, hogy nem lefutott még a meccs. Azonban Nevadában a már most botrányosnak ígérkező procedúra után nem valószínű, hogy lendületet fog majd szerezni kampánya, ráadásul Dél-Karolinában annak ellenére tetemes a hátránya az egykori elnökkel szemben, hogy korábban kormányzóként az állam élén állt.

Emiatt nem meglepő, hogy Amerikában a legtöbb szakértő úgy számol, már csak idő kérdése, Haley mikor függeszti fel a kampányát, hiszen jelenleg a legjobb – és szinte egyetlen – esélye, ha egy rendkívüli esemény miatt Trumptól hirtelen elpártolnának választói, amire nem sok esély látszik.

Ráadásul emiatt nemcsak Trump, hanem más befolyásos republikánus politikusok is visszalépésre szólítják fel az egykori ENSZ-nagykövetet.

Így tett először a párt országos vezetője, Ronna McDaniel, aki New Hampshire után pár órával a Fox Newson annak fontosságáról beszélt, hogy a párt minél hamarabb beálljon Trump mögé, emiatt arra bátorította Haley-t, hogy függessze fel kampányát – ráadásul McDaniel mindezt úgy jelentette ki, hogy tavaly megígérte, a pártvezetés egyik jelöltet sem fogja nyíltan támogatni az előválasztás lezártáig.

A szövetségi Képviselőház jelenlegi republikánus házelnöke, a Trumphoz lojális Mike Johnson, illetve a párt frakcióvezetője, Elise Stefanik is arra kért minden republikánust, hogy egy személyként álljanak be az egykori elnök mögé, míg Haley „függessze fel a bukó kampányát”.

New Hampshire után két újabb szenátor állt be Trump mögé, a texasi John Cornyn és a nebraskai Deb Fischer, miközben más, országosan ismert republikánusok – köztük Ted Cruz szenátor, illetve Kevin McCarthy korábbi házelnök – újságírói kérdésre arról beszéltek, szerintük mikor fogja bedobni a törölközőt Trump kihívója.

Ráadásul időközben maga Trump is erre szólította fel Haley-t, sőt azzal fenyegetőzött, hogy feketelistára teszi azokat, akik továbbra is pénzt adnak Haley kampányára.

Ahogy a többi, országosan befolyásos republikánus, így Trump is amellett érvelt, hogy kihívójának kampányára költeni erőforráspazarlás, azonban a többiekkel ellentétben még azt is hozzátette, hogy a Haley-donorok pénzét nem fogja elfogadni az elnökjelölti kampánya során. Haley ezt kihasználva arra kérte követőit, továbbra is adakozzanak – rövid idő alatt több mint egymillió dollárt már össze is szedett ily módon.

Haley akár magára is haragíthatja a pártelitet

Ennek ellenére Haley úgy számol, hogy továbbra is versenyben marad, legalábbis New Hampshire-ben azt ígérte, hogy Dél-Karolináig biztosan nem fogja felfüggeszteni kampányát.

Ugyanakkor hazai pályán jelenleg 35 százalékpontos hátránya van Trumphoz képest,

ráadásul ellentétben New Hampshire-rel, Dél-Karolinában az állam fontos republikánus tisztségviselői nem őt, hanem Trumpot támogatják.

Haley kampánycsapata abban reménykedik, hogy a következő nyílt előválasztásokon majd maga mögé tudja állítani a moderált republikánusokat és a demokraták felé hajló, ám nem teljesen elkötelezett szavazókat, azonban Nevadában eleve csak rá lehet érdemben szavazni egy tét nélküli választáson, míg Dél-Karolinában Trumpnak óriási az előnye.

Az nem túl valószínű, hogy Haley már Nevada előtt visszalép, hiszen ott a semmilyen téttel nem bíró előválasztáson egy szimbolikus győzelem összejöhet – csak abban az esetben merülhet fel a visszalépése, amennyiben a kampánycsapatának belső mérései azt vetítenék előre, hogy az előválasztáson rendkívül alacsony lenne a részvétel, és több lenne az érvénytelen, mint a rá leadott szavazat.

Haley mindezzel pedig politikai jövőjét is veszélyezteti.

Egyrészt Trump továbbra is támadni fogja – New Hampshire után például imposztornak és téveszmésnek nevezte –, amivel Trump szlogenje, a Make America Great Again után csak MAGA-tábornak nevezett, kizárólag az egykori elnökhöz lojális szavazóbázis bizalmát teljesen elveszíti Trump visszavonulása után, ráadásul konfrontációba kerül a pártelittel szemben is, akik azt szeretnék, hogy a donorok nem a lefutottnak tűnő előválasztási verseny, hanem majd a novemberi elnökválasztás kapcsán írjanak vaskos csekkeket a párt számára.