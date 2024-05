Amikor a volt elnök a színpadra lépett, sokan gúnyolódtak, míg néhány „Make America Great” sapkába és pólóba öltözött támogatója éljenzett, és azt skandálta, hogy „USA! USA!”. A szombati esemény azért volt ritka pillanat, mert Trump nyíltan szemtől szembe került a politikáját ellenzőkkel. Ez nagyon szokatlan lehetett egy olyan személynek, aki hozzászokott ahhoz, hogy állandóan rajongó tömegek előtt rendez gyűléseket − írta meg az AP hírügynökség.

A gyenge kormányzatot és az egyéni szabadságjogokat előtérbe helyező libertáriusok szkeptikusak a volt elnökkel szemben, és a gyűlésre való meghívása megosztotta a pártot. Trump megpróbálta ezt elsimítani azzal, hogy az ellene folyó négy bűnvádi eljárásra utalva viccelődött:

Ha korábban nem voltam libertárius, akkor most már biztosan az vagyok.

Beszéde alatt folytatódtak a sértegetések, és a közönség ki is fütyülte a volt elnököt. Trump végül visszavágott, mondván, hogy „nem akartok nyerni”, és azt is hozzátette, egyes libertáriusok azt akarják, hogy „továbbra is négyévente megkapják a 3 százalékukat”.

A libertáriusok a vasárnap véget érő konvenciójukon választják meg elnökjelöltjüket. Trump megjelenése lehetőséget adott arra is, hogy olyan szavazóknak is udvaroljon, akik egyébként a független elnökjelöltet, ifjabb Robert F. Kennedyt támogatnák, aki pénteken tartotta saját beszédét a libertáriusoknál.

A közvélemény-kutatások már hónapok óta azt mutatják, hogy a választók többsége nem akar 2020-ban visszavágót Trump és Joe Biden között. Ez növelheti egy olyan alternatíva támogatottságát, mint egy saját libertárius jelölt, vagy az ifjabb Kennedy, aki miatt Biden és Trump szövetségesei aggódnak, hogy ő lehet a választás kerékkötője.