Egy Orbán Viktor által is fontolóra vett ötlet miatt alakult ki konfliktus Trump és Harris között

Az MTI híradása szerint Donald Trump kifejtette, hogy Kamala Harrisnek alelnökként, a kormányzat egyik vezetőjeként, már most lehetősége lenne arra, hogy intézkedjen az adómentességről, és felhívta a figyelmet arra, hogy a Biden-adminisztráció szövetségi adóhatósága 2023. február 6-án mutatta be a szolgáltató iparban dolgozók borravalójának bejelentésére vonatkozó új programot, amely az adóalap megállapítására szolgál.

A korábbi elnök úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi alelnök vele megegyező tartalmú választási ígérete annak bizonyítéka, hogy a demokrata jelöltnek nincs terve arra, hogy miként tudna javítani az amerikai emberek életkörülményein, amelyeken az elmúlt négy év politikája hagyta rajta a nyomát.

Donald Trump június 9-én az amerikai vendéglátóipar egyik fellegvárának tartott Las Vegasban tartott választási gyűlésén jelentette be javaslatát a borravaló adómentességére. A republikánus elnökjelölt 20 pontos választási programjának összefoglalójában a hatodik pontként szerepel az adócsökkentések ígérete és a borravaló adójának megszüntetése.

A republikánus elnökjelölt megosztotta a saját közösségi oldalán a 2023. február 6-ai tervezetet, melyben szerepel a SITCA program. Ennek célja, hogy a különböző szolgáltatási ágazatokban dolgozó munkáltatók számára a borravaló-jelentési program váltson ki több más kormányzati programot, többek között a borravaló mértékének meghatározását.

Adómentes a borravaló?

A közelmúltban Orbán Viktor is megszólalt Donald Trump ígéretével kapcsolatban, amely szerint jó ötletnek tartja a borravaló adómentességét, és akár itthoni bevezetését is megfontolja. Az Index ezzel kapcsolatban megkérdezte Zara László adószakértőt, aki elmondta, hogy a borravaló jelenleg is adómentes Magyarországon, ha közvetlenül a szolgáltatást adó személynek adjuk. Viszont ha a számla összegéhez adódik vagy egy dobozban gyűjtik, akkor már ez után is adózni kell.

A Gazdasági Versenyhivatal azonban elkülöníti a szervizdíj és a borravaló közti különbséget. „A szervizdíj, avagy felszolgálási díj, a vendéglátóhely egy jogszabályban meghatározott bevételi típusa, melyet kizárólag a dolgozók bérére fordíthat.” A borravaló ezzel szemben egy „önkéntesen adható juttatás, melynek mértékét a fogyasztó határozza meg”.

Adózási szempontból kétféle szempont érvényesül, a borravaló adó- és járulékmentes, ha a felszolgálónak adjuk, valamint ha olyan gyűjtőládába tesszük, melyet a dolgozók osztanak szét egymás között. Viszont ha a munkáltató dönt a sorsáról, például ha a számla végösszegéhez kerül vagy olyan borravaló-tárolóba tesszük, melyet nem a munkavállalók kezelnek.