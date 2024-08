Megszólalt az ABBA az amerikai elnökválasztásról, különleges kérést intéztek Donald Trumphoz

Az ABBA arra kérte Donald Trumpot, hogy ne használja a dalaikat a kampánygyűlésein, írja az MTI.

Helyszíni tudósítások szerint a republikánus elnökjelölt minnesotai nagygyűlésén az ABBA The Winner takes it all, Money, Money, Money és Dancing Queen című slágere is felcsendült, de a kiadók közölték, hogy erre a kampánystáb nem kért és nem is kapott engedélyt.

Az államban jelentős svéd gyökerű közösség él. A Svenska Dagbladet című svéd napilap számolt be arról, hogy a kampánygyűlésén a popegyüttes számaiból készített több mint tízperces videóklipet is levetítettek.

„Az ABBA tagjaival közösen felfigyeltünk arra, hogy napvilágot láttak olyan felvételek, amelyeken az ABBA zenéje hallható Trump-rendezvényeken, ezért azt kértük, hogy a dalok használatát haladéktalanul hagyják abba és a felvételeket távolítsák el” – írta a Universal Music.

Az ABBA nem fűzött további kommentárt az ügyhöz. A Reuters hírügynökség megkeresésére közölték, hogy teljes mértékben egyetértenek a Universal közleményével.

Nem az első eset

Mint az MTI írta, az elmúlt években több más művész, a többi között a néhai Tom Petty, Adele brit énekes és az amerikai R.E.M. is kifogásolta, hogy a dalaikat felhasználták Donald Trump kampányrendezvényein (de, mint korábban írtuk, több más zenész és együttes tiltakozott ez ellen).

Legutóbb, pár héttel ezelőtt Céline Dion kanadai énekesnő és kiadója tette szóvá, hogy dalát „engedély nélkül” használták a kampányban.