Számít-e Kamala Harris és Donald Trump vitája abban, hogy ki nyeri meg a választásokat?

Egyetlen elnökjelölti vita sem volt olyan nagy hatással a választásokra, mint amely június 27-én Joe Biden jelenlegi és Donald Trump volt amerikai elnök között zajlott le, ugyanis Joe Biden teljesítménye annyira katasztrofális volt, hogy saját pártja is arra kényszerítette, hogy lépjen vissza.

Amióta Kamala Harris alelnök lépett a demokraták jelöltjeként Joe Biden helyébe, a verseny egyre szorosabbá vált. A The Economist modellje szerint most már döntetlenre áll a verseny. Szeptember 10-én Harris a második elnökjelölti vitán Donald Trumppal fog szembenézni. De mekkora lesz a különbség?

Először 1960-ban John F. Kennedy és Richard Nixon vitatkozott egymással elnökjelöltként a televízióban. Azóta az újságírók nagy jelentőséget tulajdonítanak ezeknek az eseményeknek. Azt mondják, hogy a jelöltek „lendületet kapnak”; egy jó szereplés „megváltoztatja a játékot”. A politikai vitákat azonban a baklövések is uralhatják: 1976-ban Jimmy Carterrel vitázva Gerald Ford elnök nevetséges módon azt állította, hogy Lengyelország mentes a szovjet befolyástól.

A politológusok szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a vitáknak mekkora hatásuk van. Robert Erikson, a Columbia Egyetem munkatársa és Christopher Wlezien, az austini Texasi Egyetem munkatársa 1960 és 2008 között elemezte az elnökválasztásokat. Azt találták, hogy a viták előtt készült közvélemény-kutatások nagyon közel állnak az egy héttel a viták után készült felmérésekhez. A The Economist által az ugyanezen kutatók által összeállított adatok további elemzése arra utal, hogy a viták 2012-ben sem okoztak nagy különbséget, sőt 2016-ban sem, amikor a Hillary Clinton és Donald Trump közötti első összecsapás rekordszámú, 84 millió nézőt vonzott.

A 2020-as viták nem a közvélemény-kutatásokra gyakorolt hatásuk miatt tűntek ki, hanem azért, mert alig voltak többek mint egymásnak feszülések. Trump „hülyének” nevezte Bident; Biden pedig „bohócnak” titulálta ellenfelét, és elkeseredetten kérdezte: „Befognád végre, ember?”. Egy tanulmány szerint ez volt a valaha volt legméltatlanabb elnökjelölti összecsapás.

Normál körülmények között nem meglepő, hogy a viták ritkán hoznak eredményt. Azok, akik nézőként bekapcsolódnak, általában eleve érdeklődnek a politika iránt, és a közvélemény-kutatások szerint a pártok mellett elkötelezettek nagyobb valószínűséggel nézik a vitákat, mint a függetlenek. Sok néző már meghozta a döntését. A legtöbb ciklusban pedig a jelöltek már hónapok óta kampányolnak, mire a vitákra sor kerül, akár az előválasztásokon, akár a Fehér Házból. A választók már jól ismerik őket.

Ez a vita más lesz, mint a korábbiak

Ez a választás azonban más. Harris nagyon későn lett a Demokrata Párt jelöltje. Azok, akik szorosan követik a politikát, már jól ismerik őt − nemcsak az alelnökként eltöltött négy évéből, hanem a szenátorként eltöltött időből és a 2020-as, sikertelen demokrata jelöltségi pályázatából is. De sok amerikai még csak most ismerkedik vele. Kutatások szerint a választók akkor profitálnak a legtöbbet a vitákból, ha kevesebbet tudnak a jelöltekről.

Egyelőre tetszik a választóknak, amit látnak: közvetlenül a vita előtt, amely miatt Biden visszalépett a versenytől, Harris nettó támogatottsági mutatója mínusz 17 százalékpont volt; azóta 1 százalékpontra ugrott. Az amerikaiak már kaptak ízelítőt vitaképességéből. A 2020-as alelnöki vitában Mike Pence ellen szállt ringbe, és az akkori közvélemény-kutatások szerint ő lett a győztes. Ügyészi karrierje pedig acélos határozottságot adott neki, ami 2018-ban is megmutatkozott, amikor szenátorként kihallgatta Brett Kavanaugh-t, amikor az a Legfelsőbb Bíróság székére pályázott. Ha Harris Trumppal szemben is fel tudja mutatni ugyanezt a képességét, akkor több amerikait is megnyerhet a vita során. Ez pedig egy szoros versenyben döntő fontosságú lehet.