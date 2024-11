Linda McMahon, a pankrációval foglalkoztató WWE szórakoztatóipari cég alapítója és korábbi vezetője, valamint a korábban tévéműsorral rendelkező celebdoktor, dr. Mehmet Oz is szerepet kap Donald Trump második adminisztrációjában, miután előbbit oktatásügyi miniszternek, utóbbit az egészségbiztosítással foglalkozó szövetségi hivatal élére nevezné ki a régi-új elnök. McMahon már Trump első adminisztrációjában is szerepet vállalt, akkor két évig a kisvállalkozásokért volt felelős. Az ugyanakkor kérdéses, hogy McMahon mire lehet képes az oktatásügyi minisztérium élén, hiszen Trump kampánya alatt még a minisztérium eltörlését ígérte.

Egyre inkább körvonalazódik Donald Trump megválasztott elnök második adminisztrációja, miután már az oktatásért felelős miniszterét is megnevezte, a már az első adminisztrációjában is dolgozó Linda McMahon személyében, míg az egészségszolgáltatással foglalkozó hivatal élére dr. Mehmet Ozt jelölte Trump.

McMahon jelenleg a Trump hatalomátvételét vezénylő csapat társelnöke, leginkább pedig arról ismert, hogy a világ leghíresebb pankrációs szervezetének, a World Wrestling Entertainmentnek (WWE) a társalapítója és korábbi vezetője.

Trump a jelölést bejelentő közleményében méltatta McMahon eddigi munkáját az átmenetet vezénylő csapatában, valamint kijelentette, hogy oktatásügyi miniszterként fáradhatatlanul küzd majd azért, hogy az államok szabadon dönthessenek az oktatásról, hozzátéve, McMahon az élére áll annak az erőfeszítésnek, hogy az oktatást illetően a szövetségi állam helyett az szinte teljesen az államok kompetenciája legyen.

Ezzel szemben dr. Mehmet Oz kinevezésénél leginkább arról beszélt, hogy évek óta személyesen ismeri az egykori sebészt, és a megválasztott elnök biztos, hogy új kinevezettje harcolni fog azért, hogy mindenki a legjobb szolgáltatást kapja, amivel az országot ismét naggyá és egészségessé tenné, de közleményében megemlíti azt is, hogy a 400 publikációja mellett 9 Emmy-díjat is nyert a sokáig futó The Dr. Oz Show című produkcióval.

Trump egy nagy adományozójából lenne miniszter

McMahon már eddig is segítette Trumpot: azután lett az átmenetet vezénylő csapat társelnöke, hogy összesen 814 600 dollárral, azaz mintegy 316 millió forinttal támogatta a republikánus elnökjelölt újraválasztási kampányát, míg 2016-ban összesen 6 millió dollárral, azaz jelenlegi árfolyamon 2,3 milliárd forinttal.

A leendő oktatásügyi miniszter korábban az America First Action, Trump kampányát segítő politikai szervezet (PAC) elnöke is volt, ami 2020-ban összesen 83 millió dollárt gyűjtött össze az elnökjelölt akkori kampányának.

Ugyanakkor országos hírnevét McMahon annak köszönheti, hogy férjével társalapítója a pankrációval foglalkozó WWE-nek, amelynek korábban vezetője is volt.

A WWE-t végül amiatt hagyta ott, hogy megvethesse lábát a politikában: 2010-ben és 2012-ben is szenátorjelöltként indult Connecticutban, azonban mindkét esetben alulmaradt a demokrata jelöltekkel szemben.

McMahon 2021 óta a washingtoni székhelyű America First Policy Institute politikai think tank igazgatótanácsának elnöke, valamint a szervezet munkásokkal foglalkozó központjának elnöke.

Ugyanakkor a leendő oktatásügyi miniszter viszonylag ismeretlennek számít oktatási körökben, bár korábban támogatását fejezte ki a szerződéses iskolák, valamint a szabad iskolaválasztás mellett.

2009-től egy évig a Connecticuti Oktatási Tanácsban is dolgozott. Akkor a törvényhozóknak azt mondta, egész életében érdeklődött az oktatás iránt, és korábban azt tervezte, hogy tanár lesz, ez a cél azonban a házassága miatt nem valósult meg.

Hogy az oktatás terén Linda McMahon mennyire tudja majd megvalósítani elképzeléseit, jó kérdés, hiszen

Trump a kampánya alatt, valamint Agenda 47 névre keresztelt programjában is arról beszélt, hogy el akarja törölni az oktatási minisztériumot, a jogosítványainak nagy részét pedig visszaadná az államoknak.

Ugyanakkor ez nehezebb, mint ahogy állította, mivel valószínűleg a Kongresszus támogatására is szükség lenne ehhez.

McMahon egyébként nem az egyedüli, akit az átmeneti csapat tagjaként miniszternek jelölt Trump: másik társelnökként a Cantor Fitzgerald pénzügyi cég milliárdos alapítójára, Howard Lutnickre kereskedelmi miniszterként számítana adminisztrációjában a megválasztott republikánus elnök.

Celebdoktorból bukott szenátorjelölt

Dr. Mehmet Oz nem először tűnik fel Donald Trump mellett: 2022-ben,a félidős választásokon személyesen Donald Trump választotta ki, hogy az egykori műsorvezető legyen Pennsylvaniában a Republikánus Párt szenátorjelöltje – ugyan az előválasztást Trump támogatói pecsétjével megnyerte, azonban a demokrata John Fettermannel szemben alulmaradt.

Trump a Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) nevű hivatal élére jelölte Ozt, aki így az állami egészségbiztosításért és segélyért lesz felelős. Ez az egyébként legtöbb alkalmazottal és legnagyobb költségvetéssel rendelkező hivatal, Trump pedig egyik fontos céljának a kiadások csökkentését nevezte meg.

Emellett a feladata azért is lesz fontos a következő ciklusban, mert 2025-ben jár le az állami egészségbiztosítást szélesebb körben biztosító Obamacare megnövelt támogatása, amiről a republikánusok vezette Kongresszus mellett a Fehér Háznak is döntenie kell.

Oz egyébként annyiban meglepő választás, hogy korábban támogatta az Obamacare-t, Trump pedig szintén korábban azt ígérte, leváltaná azt egy másik tervre,

igaz, konkrétumot ezzel kapcsolatosan még nem mutatott fel.

Emellett pedig Oz orvosként 2009-ben még amellett érvelt, hogy az Egyesült Államokban mindenkire ki kéne terjeszteni az egészségbiztosítást, amit először Bernie Sanders baloldali szenátor vetett fel, a republikánusok pedig alapjában utasítják el az ötletet.

Ezenkívül az utóbbi években Ozt többször is érte kritika az orvostársadalom részéről, amiért műsoraiban alternatív gyógymódokat és kezeléseket ajánlott – 2014-ben több orvos is bírálta egy kongresszusi meghallgatás során, amiért műsorában nem hatékony termékeket és gyógymódokat is ajánlott.

Még a szenátusnak is zöld utat kell adnia

Donald Trump második ciklusa egyébként merőben eltérő lesz az elsőtől: mint arról korábban beszámoltunk, korábbi ciklusa első éveivel ellentétben most jóval szervezettebb lesz az adminisztrációja, mivel már az első naptól kezdve konkrét terveik vannak. Másrészt Trump az elmúlt nyolc évben felépített maga köré egy hozzá lojális csapatot, így immáron nem függ külső szereplőktől, mint amikor 2017-ben a Fehér Házba került.

Ráadásul eddig mind a Republikánus Párt felső köreiben, mind pedig első adminisztrációjában voltak olyanok, akik próbáltak az ellensúlya lenni, és lebeszélni az elnököt bizonyos ötleteiről, az eddig bejelentett jelöltjei azonban valószínűleg kevésbé fognak ellenkezni az elnökkel.

A jelöltek számára egyébként még a Szenátusnak is zöldutat kell adnia, azonban Donald Trump azt szeretné elérni, hogy a szenátusi meghallgatásoktól és jóváhagyásoktól idén tekintsenek el – a megválasztott elnök ezzel kerülné el, hogy jelöltjeit megbuktassák, mivel a republikánusok egy részének nem nyerte el a tetszését Matt Gaetz floridai képviselő, valamint Pete Hegseth foxnewsos műsorvezető jelölése a legfőbb ügyészi, valamint a hadügyminiszteri pozícióra.