Kiállítják Banksy ledarált képét

A stuttgarti Staatsgalerie művészeti múzeumban fogják márciustól kiállítani egy hosszú távú kölcsön keretében Banksy Girl With Balloon (Lány léggömbbel) című művét, írja az MTI. Ez az a kép, amely nagy szenzációt keltve félig ledarálta magát a Sotheby's tavaly októberi londoni árverésén. Előtte a németországi Baden-Badenben csaknem egy hónapig tartó kiállításon mutatják be a Love in the Bin-re (Szerelem a kukában) átkeresztelt festményt a Frieder Burda múzeumban.

A képet egy európai műgyűjtő vette meg, most Rembrandt, Holbein, Marcel Duchamp és Picasso műveinek társaságában mutatják majd be. A kurátorok azt tervezik, hogy mindig más teremben fogják elhelyezni, és a látogatóknak maguknak kell megtalálniuk, hogy éppen hol van.

Október elején nagy vihart keltett a művészeti életben, hogy a Lány léggömbbel, miután eladták 1,042 millió fontos (381 millió forint) áron, félig ledarálta magát a keretbe rejtett iratmegsemmisítővel. A kilétét titkoló bristoli graffitiművész később közölte, hogy a képnek teljesen meg kellett volna semmisülnie, csak valami félresikerült. Akciójával a műkereskedelem eltorzulását akarta bírálni.

A vásárló, egy nevének elhallgatását kérő európai műgyűjtőnő elmondta, hogy először sokkolták a történtek, majd lassan felfogta, hogy "a művészettörténet egy darabjának" tulajdonosa lesz. A Sotheby's szerint Banksy az árverésen "valójában nem elpusztított, hanem megalkotott egy művet". Az aukciósház a művészettörténet első olyan alkotásaként ünnepelte a képet, "amely egy aukción, élőben jött létre".

