Nem kell bezárnia az Aurórának, van érvényes bérleti szerződés

A 8. kerületi Auróra Közösségi Házat a helyi önkormányzat többször is próbálta ellehetetleníteni, 2018 szeptemberében például bevonták az éjszakai engedélyüket arra hivatkozva, hogy a szórakozóhely sérti a lakosok "pihenéshez való jogát". Történt mindez azután, hogy Józsefváros hivatalos oldalán megjelent egy közlemény, miszerint a hatóság - ismét - elrendelte a bezáratásukat, de aztán kiderült, hogy ez nem igaz.

Az Auróra nemrég egy Facebook-posztban azt állította, hogy tavaly augusztusban elküldték az önkormányzatnak a működésüket igazoló dokumentumot, de az nem került elő egészen addig, amíg az októberi választások után el nem foglalta a helyét a kerület új vezetése. Józsefváros nemrég megválasztott polgármestere, Pikó András az üggyel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ez „felveti a hivatali visszaélés gyanúját“.

Pikó Andrásék pedig egy friss közleményben azt írják, most, hogy előkerült a korábban elveszettnek hitt perdöntő jelentőségű dokumentum, az aljegyző visszavonta az okafogyott bírósági keresetet, az Aurórának nem kell bezárnia.

Józsefváros új önkormányzata nagy értékének tartja az Aurórát, amely közösségi házként, fontos ügyeket felkaroló civil szervezetek központjaként is működik, és működni fog a jövőben is. Ahogy bármely más helyi közösség, úgy az Auróra is számíthat az önkormányzat partnerségére és védelmére, bármilyen támadás is érje. Miután Józsefváros Önkormányzata biztosította az Auróra törvényes működésének jogi feltételeit, elmondhatjuk: az Auróra marad, a lakókkal folytatott párbeszéd folytatódik