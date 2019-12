Kocsis Máté: A Fidesz és a KDNP megszavazza a kulturális finanszírozásról szóló törvénycsomagot

A Gothár-féle zaklatószínházak követelik a pénzt a kormánytól, miközben nem engednek betekintést az ügyeikbe, és akár évekig is eltussolnak bűncselekményeket. Nem vitás, az állam így nem támogathat tovább működést, ezért a kormánypárti frakciók meg fogják szavazni a kulturális finanszírozásról szóló törvénycsomagot

Fotó: Kovács Tamás / MTI Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője napirend előtt felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén

Ezzel a megjegyzéssel osztotta meg Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán a Magyar Nemzet azon cikkét, amiben egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt írják, hogy a Katona József Színházban kialakult állapotok miatt készül megváltoztatni a kormány a kultúra finanszírozásának eddigi gyakorlatát.

A kormány nem fogja csökkenteni a színházak fenntartására szánt összeget, de minden egyes intézményt át fognak világítani, mert a Gothár-ügy a felszínre hozta, hogy aligha egyedi esetről van szó. A kormány a tulajdoni viszonyokat nem fogja megváltoztatni, és ha egy adott önkormányzat az állam szerepvállalása és partnersége nélkül akar színházat fenntartani, továbbra is megteheti, ha állja a költségeket

November 19-én lett nyilvános, hogy zaklatás miatt távoznia kellett a Katona József Színház egyik munkatársának, majd másnap Gothár Péter rendező nyilvánosan bocsánatot kért az egy évvel korábban történt esetért. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter később kijelentette, súlyos bűncselekményről van szó, amit ki kell vizsgálni, és nehezményezte, hogy "egy éve eltussolnak egy ilyen ügyet". A színház vezetője, Máté Gábor egy interjúban elismerte, ő azonnal értesült arról, mi történt Gothár és a kolléganője között, de azért nem intézkedett azonnal, mert úgy tűnt, az érintett felek elintézték egymást között az ügyet, persze már bánja, hogy nem vonta be az üzemi tanácsot.

Az ügyben megszólalt Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője is, és már a Színház- és Filmművészeti Egyetemet is bevonta a történetbe, hiszen Gothár Péter a botrány kirobbanása előtt az egyik oktatójuk volt.

Attól tartunk, hogy nemcsak a színházban, hanem a Színház- és Filmművészeti Egyetemen is titkolózhatnak. Nem Gothár Péter az egyetlen felelős, a vezetőknek is felelniük kell.

A nyilatkozatháborúba ezek után beszállt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is, szerinte mindenkinek le kell mondania, aki az egyetemen esetleg tudott arról, hogy Gothár Péter mit tett. Ezzel párhuzamosan kiszivárgott egy törvénytervezet, amiben többek között szó van arról is, hogyan alakítanák át a kulturális finanszírozás rendszerét. Ugyan az első feltételezésekkel ellentétben nem szűnik meg a Nemzeti Kulturális Alap (NKA), de így is komoly átalakításokra kell számítani, amennyiben megszavazzák a módosításokat, és ezek bizony a színházakat is érintik. Amennyiben egy intézmény állami támogatást vesz igénybe a működéséhez – mint a fővárosi kőszínházak többsége –, a jövőben vegyes finanszírozásúnak minősülne, és az igazgatókinevezéseknél vétójogot kapna Kásler Miklós miniszter.

A Független Előadó-Művészeti Szövetsége már el is indította petícióját, amivel a törvénytervezet ellen tiltakoznak. A Magyar Színházi Társaság pedig egy közleményt adott ki a fejleményekkel kapcsolatban.

E törvény célja, hogy biztosítsa a művészeti alkotás szabadságának megvalósulását. Meggyőződésünk, hogy a most napvilágot látott tervezet a törvény ezen céljával ellentétes rendelkezéseket tartalmaz, és az előadóművészeti intézmények, alkotócsapatok vezetői, munkatársai és fenntartói számára is mozgásterüket, művészi szabadságukat korlátozó helyzetet épít ki

