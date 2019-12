Mészáros Lőrinc közelébe is került a kultúrtao-pénzekből

Csak a taóra eddig is jogosult előadó-művészeti szervezeteket lett volna szabad támogatnia a kormánynak, ehelyett politikusok cégeit, önkormányzatokat és Köves Slomóékat támogatták, valamint tetszhalott cégeket támasztottak fel, és félmilliárd került a Virtuózokhoz is.

A Pompa-Dur Kft. nevű cégnek nek 2013 óta semmilyen bevétele nem volt, az előtt ruhakereskedelemmel foglalkozott, majd idén augusztusban egy személyi edzőként dolgozó férfi tulajdonába került. Ugyanazéba, aki egyébként január óta a felszámolás alatt álló egykori Mészáros Lőrinc-érdekeltség, a Bakony Hús tulajdonosa is. A cég most pedig 30 millió forint állami támogatást kapott abból a keretből, amelyet a kormány saját kiírása alapján kizárólag előadó-művészeti szervezeteknek ítélhetett volna meg - járt utána a cég történetének a G7 portál.

Az Index írta meg vasárnap, hogy különös döntések jelentek meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) honlapjára arról, hogyan költi el az állam az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatására szánt milliárdokat, azaz azt a pénzt, amelyet a kormány a kultúrtao pótlására különített el, miután megszüntette a lehetőséget, hogy a színházak is tao-támogatást igényelhessenek a jegybevételük után. A csak az eddig is előadó-művészeti taóra jogosultak számára kiírt pályázatokon csaknem kétmilliárd forintot kapott az Egységes Magyar Izraelita Hitközség (EMIH), egymilliárdot a Nemzeti Színház még be sem jegyzett, új leányvállalata, 70 milliót Bajkai István Fidesz-alapító és felesége, de tízmilliókat kaptak városi és megyei önkormányzatok, valamint tűzoltó egyesületek is.

A G7 most utánanézett néhány teljesen ismeretlenül csengő cégnévnek, a Pompa-Duron kívül is. Hozzáteszik: ahogy korábban az Index, úgy ők is keresték az emberierőforrás-minisztériumot, de választ ők sem kaptak arra, mi alapján osztották el a támogatásokat.

A harmadik legnagyobb támogatási összeg egy bizonyos Művészeti Szilícium Völgye Kft.-hoz érkezett: az 545 millió forint több, mint amennyit a Katona József Színháznak és az Örkény Színháznak összesen megítéltek. A G7 szerint ez a cég 2017 augusztusáig Bunt 24 néven működött reklámügynökségként, évi 70-80 milliós forgalommal, de aztán az átnevezés után, 2018-ban egyáltalán nem volt bevételük. Online semmilyen információ nem találhat róluk, a NAV szerint nincs egyetlen alkalmazottjuk sem, ennek ellenére érkezett hozzájuk a félmilliárdos támogatás. A cég tulajdonosa a kormány által egyébként is kiemelten kezelt Virtuózok című közmédiás tehetségkutató producere, Peller Mariann (aki nem azonos az azonos nevű műsorvezetővel). Peller a G7-nek azt írta: a Virtuózok hazai sikere láttán úgy döntött, hogy a műsort más országokban is meg szeretné rendezni, ennek megvalósítására, a tehetségkutató műsor egy kibővített változatára kérték a támogatást.

Kétszázmillió forintot kapott a Domino Tv Zrt., amely a másfélmillió háztartásban elérhető kulturális csatornát, a d1 tv-t üzemelteti. Legutóbb 2014-ben volt a mostani támogatást meghaladó árbevétele, tavaly már csak 80 millióra tett szert. A cég emailben azt írta a portálnak, hogy az előadó-művészeti tartalom fejlesztésére nyújtott be egyedi megvalósítási kérelmet.

A 49,5 millióval támogatott Devstore Kft.-nek járóbeteg-ellátás a fő tevékenysége, de a tulajdonos a G7-nek nyilatkozva azt mondta, csak adminisztrációs hiba miatt nem szerepel a cég tevékenységei között az új tevékenységi körük. Most már ugyanis nemcsak orvosokat közvetítenek ki: mivel az egyetemi tanárként dolgozó tulajdonos saját elmondása szerint számos olyan egyetemi hallgatót ismer, aki zenél, azt gondolta, hogy jó lehetőség lenne pályázni az előadó-művészeti támogatásra. A támogatás értelmében nyár végéig összesen 160 koncertet kell szervezniük, a pénzt pedig szervezésre és a zenészek fizetésére fordítják majd.

3,5 milliót kapott egy bizonyos Ma-Kop 2002 Bt., amely a G7 információi alapján hírlapüzletet és lottózót üzemeltet egy miskolci hipermarketben.

Az Index cikkének megjelenése után az EMMI közleményt adott ki, amelyben azt állították, a kultúrtao-pótló pályázatra bár elsősorban valóban az előadó-művészeti szervezetek pályázhattak,

ezeken túl az államtitkárság - a nagyszámú szakmailag indokolt kérelemre tekintettel - különösen indokolt esetben lehetőséget biztosított egyedi kérelem alapján, a fenti kritériumokon túl is támogatásra, amennyiben az unikális előadó-művészeti vállalások megvalósítását tűzte ki célul. E méltányossággal a döntéshozó az előadó-művészeti szolgáltatások körének szélesítését és színesítését kívánta elősegíteni.

A minisztérium és az EMET honlapján azonban nincs nyoma olyan pályázatnak vagy kiírásbővítésnek, amely megmutatná, pontosan hol is volt lehetőség például hírlapárusoknak jelentkezniük. Az EMMI arra sem adott választ, miért nem szerepel az új döntések nagy részében pályázati azonosító a megítélt támogatások mellett.

Korábban már az EMIH is közleményt adott ki, amelyben azt állítják: a csaknem kétmilliárdos támogatásból kulturális komplexumot hoznak majd létre.