Színésztársai is próbálták megmenteni Szilágyi Istvánt a tragédiától

Szerda este gyertyagyújtással búcsúznak a hétvégén meggyilkolt Szilágyi Istvántól, az ország Lópici Gáspárjától a Győri Nemzeti Színház előtti téren, ahol Forgács Péter igazgató fog beszédet mondani.

"Május 6-án, szerdán 19.00 órakor végső búcsút veszünk szeretett Pityinktől ott, ahol ő leginkább otthon érezte magát, a Színháznál" – jelentette be a Győri Nemzeti Színház, amely a színészt a saját halottjának tekinti.

"Arra kérjük a gyászolókat, hogy ne hozzanak koszorút, emlékezzünk közös gyertyagyújtással Pityire! (...) A járványügyi szabályokat mindenki tartsa szem előtt, vigyázzunk egymásra!" – írták a szervezők a színház honlapján közzétett felhívásban.

Szilágyi István közel 18 évig, a kilencvenes évektől a néhány évvel ezelőtti nyugdíjazásáig játszott a Győri Nemzeti Színházban. A társulat többször összefogott, hogy segítsen a nehéz körülmények között élő színésznek, adományt gyűjtöttek nekik. Amikor a nyugdíjazása után otthagyta a felújított, kényelmes győri színészlakást, ezt a színház gondnoksága méltányosságból továbbra is fenntartotta számára, és amikor 2017 februárjában híre ment, hogy Rákosligeten milyen szegénységben élnek a feleségével, a Facebookon üzentek neki, hogy visszavárják ide. A színész azonban nem élt a lehetőséggel, inkább a lepusztult kertes házban maradt, ahova fiát is be tudta fogadni.

Ha csak némán átment a színpadon, akkor is olyan hatást gyakorolt a közönségre, hogy mindenki elkezdett tapsolni. Végtelenül jószívű, elveszett kis ember volt. Magától ritkán szólalt meg, de ha az ember leült vele beszélgetni, a humor elapadhatatlan forrása volt

– emlékezett rá a Kisalföld.hu cikkében a színház igazgatója, aki már korábban bejelentette, hogy a társulat anyagilag is támogatni szeretné a színész végső nyugalomra helyezését. Forgács Péter egyúttal a győri színház egyik legemblematikusabb tagjának nevezte Szilágyi Istvánt.

Az otthonában meggyilkolt színészt a győri társulat nevében Maszlay István színművész búcsúztatta elsőként, a gyilkosság napján. "Számomra legemlékezetesebb a Tizedes Erdészében... Kicsi szerep. Lényege a fiát félti/ menti... úgy megy ki a színpadról, hogy sírva ismételgeti a fia nevét. Torokszorító volt. Bárány volt, mondom... áldozati Bárány" – írta megemlékezésében.

Ahogy korábban az Index is beszámolt róla, Szilágyi Istvánt saját fia, a 49 éves Péter ölhette meg XVII. kerületi otthonukban, egy elfajult családi veszekedés során. A színész felesége, Humenyánszky Jolán a tanúk elmondása szerint zokogva szaladt a házuk melletti kisboltba, ahol kérlelte a dolgozókat, hogy segítsenek neki, mert a fia bántja a férjét, és attól fél, hogy megöli.

Bodrogi Gyula már a hétvégén úgy nyilatkozott az Indirektnek, hogy Szilágyi István még mindig élhetne, ha két évvel ezelőtt szigorúbb ítéletet hoz a bíró az apját már akkor is bántalmazó férfi ellen. Sz. Pétert tavalyelőtt 2 év szabadságvesztésre ítélték, melynek letöltését a bíróság 3 év próbaidőre felfüggesztette. "Ez az ítélet majd visszatartja Sz. Pétert attól, hogy újra kezet emeljen idős, beteg apjára" – indokolta akkor az ítéletet a bíró.

A gyilkosság gyanúsítottja a kihallgatása során nemcsak nem tett vallomást az ügyben, de még panasszal is élt a gyanúsítás ellen, ezzel tagadta, hogy ő ölte volna meg a színészt. Ennek ellenére apja megölésének megalapozott gyanújával egy hónapra letartóztatták, mert "alappal lehetett tartani attól, hogy szabadlábon hagyása esetén szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el". A férfi ezt az időszakot az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézeti Központban tölti majd.

Közben a színész özvegyét, a tragédia óta is a házban élő Humenyánszky Jolánt a Ripost felkereste a gyilkosság helyszínén. A nő szerint a fia már a gyilkosság előtt is furcsán viselkedett.

Mielőtt a fejét az ágy karfájába kezdte volna verni, azt mormolta: 'A bolygók között rendet kell rakni! A bolygók között rendet kell rakni...'

– mondta az asszony.

A házban készített felvételek szerint a falakat a feltételezett gyilkos zavaros üzenetekkel pingálta ki. Az egyik falon például egymás alatt a következő feliratok olvashatók: "Apám", "Tök jó hely a börtön!", "A szüleid a legfontosabbak!".

A falakon ezek mellett aprócska lövésnyomok is láthatóak, amelyek a nő szerint egy légpuskából származnak. "Nem engedtük neki, hogy a szabadban használja, ezért inkább itt a házban lőtt célba. Lyukak vannak az ajtókon és a falakon. Minket nem zavart, ránk nem célzott, és legalább jól érezte magát közben" – mondta az özvegy.

A lap munkatársai az ottjártukkor egy fecskendőt is találtak az egyik ágy mellett, amit a tragédia napján akár a mentősök is ottfelejthettek, de akár a feltételezett elkövető drogproblémájára is utalhat.