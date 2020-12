A botox az én vallásom

Botoxolok, én vállalom! – hangzott el a meglepetés erejével a Feleségek luxuskivitelben negyedik évadának második részében. Az Index megnézte a második, kivételesen őszintére sikerült részt is a Viasat3 csatorna műsorán. Nem csalódtunk!

Mint a Vörös-tenger, úgy vált ketté a negyedik évad második részében a magyar luxusfeleségek tábora:

negyven pluszos botoxhívőkre és

és fiatalabb botoxtagadókra. (És ez komoly dolog, nem ilyen pimf Madách-féle Homousion és Homoiusion vita!)

Nem mindennapi program ugyanis végignézni a Kaukázusi krétakör tárgyalási nagyjelenetét is megszégyenítő perlekedő luxifeli-vitát arról, hogy

most akkor okÉ-e, vagy ciki botoxolni?

Ezen a ponton az ember lánya egyszerre sírja vissza Köllő Babett felszabadult botoxpartiját valami puccos budai magánklinikán, a reality ominózus puncigőzölős jelenetét és Catherine „free the nipples/szabadságot a ciciknek!” meztelen jógáját.

Az új realityhős, az orosz–magyar teniszezőfeleség Anfisa Bulgakova, pedig még le sem tette a luxusnévjegyét, egy álvonalrollerrel máris bemozdította a dramaturgia tektonikus lemezeit. Kérdés, ezek után meddig marad együtt a luxy brigád?!

Ugyanis Anfisa mint a természetes szépség önjelölt nagykövete, arcjógi nagymester, vagy valami hasonló lett mostanában, és ennek köszönhetően olyan technika és titkok birtokában van, amellyel természetes módon meg lehet állítani az öregedés folyamatát, vissza lehet fordítani az idő kerekét, a sztorit még honfitársa, Isaac Asimov is megirigyelné. (Vajon az arcon hogy néz ki a lótuszülés vagy a lefele néző kutya???)

A lényeg, hogy van valami fém cucc, amit sokat kell az arcon tologatni, ettől lesz az ember szép és fiatal, és ez az egész annyira szuper, hogy egyúttal a reklám helyét is letudtuk. (Figyelik az üzleti modellt, ugye?)

Anfisa nagyon érzi, hogy a hirtelen jött népszerűséget hogyan kell azonnal pénzre váltani, nem is véletlenül lett ő ilyen sikeres és gazdag!

Mert ma már a szépségtrendekben is van spiritizmus, és lelki esszencia, hiszen mint kiderült, egészen más szektába tartozik, aki már átesett A Beavatkozáson vagy Beavatkozásokon, mert ugye ez nem olyan, mint a keresztség, hogy elég csak egyszer felvenni.

Ugye, érezzük a finom báját, amikor a magukat találva érzők, vagyis a férjük/exférjük pénzéből agyonbotoxolt luxusnők azonnal előveszik a Gucci kistáskából az instant, kilúgozott feminista bölcsességeket. Mint például azt, amivel egyébként nem vitatkozunk, hogy egy nőnek igenis joga van az önrendelkezéshez, vagyis azt csinál a saját testével, amit akar. Főleg ha ezt a két lábon járó, külön bejáratú pénztárcája bőkezűen finanszírozza.

Ennyit a fene nagy függetlenségről, és az önmegvalósításról, de a luxusfeleségeknek köszönhetően azt is tudjuk, hogy ma már az önmegvalósításnak az is egy formája, amikor valaki azért megy be látványosan unatkozni egy tévéműsorba, mert történetesen indokolatlanul gazdag.

Leckék a női felemelkedésről

A test ráadásul olyannyira központi elem a második részben, hogy már nem elég inger a luxifelik tökéletesre jógázott (Yvonne esetében kigyúrt) testét bikiniben mutogatni.

Miközben persze ezt a kivételes esztétikai élményt sem ússzuk meg, vagyunk olyan szerencsések, hogy hiánypótló televíziótörténeti pillanatokat élhetünk át a műsorkészítők által Tünde alaposan dokumentált hányásával. (Kellett egy ilyen érzékeny luxusgyomrot egy ilyen fárasztó, hatcsillagos tokaji wellness borhotelbe tartó útnak kitenni?! Mégis, kérem, mi ez a felháborító kegyetlenség a műsor szereplőivel szemben?)

Hála az égnek, kompenzálásként Tünde a pincében már elég jól bírja a potom 40 ezer dolláros tokaji aszúkülönlegességet.

Visszatérve a női felemelkedésről adott leckékhez, hogy ki mit művel a saját arcával és testével ehhez lényegében senkinek semmi köze, és ne is legyen beleszólása. Pláne ne egy fiatalabb nőnek, aki még nem küzd a ráncokkal – magyarázza a két büszke botoxkirálynő, Yvonne és Tünde, akik nyilvánvalóan ebből a gyémántlogikával felépített évrendszerből kiindulva döntöttek úgy, hogy egy ország előtt teregetik ki az életüket.

Nem csupán a rongyrázó show-ban, ahol a második részben is maximum annyi történt, mint egy Csehov-drámában, amit véletlenül egy habos-babos operett díszletei közé rendeztek be: hőseink egyik székről ültek a másikra, közben szavakat mondtak a szájukkal, és sütött róluk, hogy legszívesebben máshol lennének, mint ahol éppen vannak.

Ehhez képest Luxustünde újabban már családi vlogban is kitárulkozik, akihez a második részben már a drága követőihez szóló, a műsort végigtudósító Nini is felzárkózott. (Műsor a műsor a műsorban, forgatás a forgatásban, micsoda mélység, ez felfoghatatlanul meta.)

Yvonne pedig épp frissen megjelent önéletrajzi könyvében árulja el a fiataloknak az üzleti siker titkait, aki ráadásul adásban asszisztálja végig Catherine lánya aktuális szakítás miatti kiborulását, majd mondja el a lányoknak, szintén adásban, hogy neki nincs ám felhatalmazása arra, hogy Catherine szakításáról beszéljen.

Vagyis terítik ki a műsoron belül és azon túl luxusbarátnőink a valóságuk egy furcsa mását, ahol most mégis lehullt maya fátyla, mert kivételesen született egy őszinte pillanat, mikor a luxifelik elárulták, mely méregnek köszönhetik az általuk szépségnek nevezett tulajdonságukat. Hiánypótló a második rész, miként az első is az volt.

