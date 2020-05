Első látásra úgy tűnik, hogy a Feleségek luxuskivitelben harmadik évadának időzítése ennél szerencsétlenebb már nem is lehetne. A Viasat3 valóságshowja éppen akkor szándékozik újra helikopterekkel, luxusyachtokkal és szőrmebundákkal bosszantani a nézőket, amikor a koronavírus-járvány miatt sok ezer ember válik munkanélkülivé, milliók megélhetése válik bizonytalanná. Mégsincs így, mégpedig azért, mert

ez a műsor amerikai előképével ellentétben a címben szereplő tételek közül épp csak a feleségeket és a luxust nem tudja szállítani.

A harmadik évadra úgy alakult a szereplők viharos magánélete, hogy a hét nőből jelenleg csak hárman élnek házasságban. A többiek vagy elváltak vagy soha nem voltak férjnél, így luxusfeleségnek semmiképpen nem nevezhetőek. A legviccesebb ilyen szempontból az egyik új szereplő, Molnár Nini, aki elmondása szerint nemhogy nem feleség, de egy éve semmilyen komoly kapcsolata nincs. Különben sincs szüksége férjre, hiszen meg tudja ő saját magának is teremteni a luxust. Ez dicséretes törekvés, csak hát a műsor címe ugye.

Ami pedig a luxust illeti, szigorúan véve csak egy feleségről, a török nagyvállalkozóval, Burak Taluval élő Csősz Boglárkáról mondható el, hogy luxusban tengeti mindennapjait. (Talu vállalkozásairól és Erdogan török elnökhöz fűződő kapcsolatáról ebben a cikkben írtunk részletesebben.) A többiek – a műsorban látottak alapján – inkább egy jómódú német orvos színvonalán élnek, bár az kétségtelen, hogy Magyarországon a társadalom nagy többségének sajnos ez is reménytelenül elérhetetlen szint.

De ami még ennél is jobban elveszi a Feleségek luxuskivitelben élét, az a tény, hogy a harmadik évadra a készítők elkezdték teljesen viccre venni az egészet. Persze eddig is nehéz volt komolyan venni az előre megírt jelenetekben, mesterségesen generált konfliktusokban és a háttérben bizonytalanul tébláboló statisztákban bővelkedő sorozatot, de mostanra már meg sem próbálnak úgy tenni, mintha nem lenne minden egyes másodperc előre kitalálva.

A harmadik évad eddigi legnagyobb történése, hogy Csősz Bogi pihentető hétvégére invitálta a csajokat, de a balatoni luxushotelben nem jut mindenkinek külön szoba. Talán a török közbeszerzések akadoznak mostanában, de valószínűbb, hogy izgalmas szálnak tűnt az úgynevezett ellenségeket egy szobába pakolni. A legjobb, hogy a szereplők imitálni sem képesek, hogy itt nincs minden előre lezsírozva, éppen hogy csak nem röhögik el drámai szobabeosztást.

Nem tudni, hogy pontosan mikor döntötték el a készítők, hogy mostantól fullba nyomják a kretént,

de valószínűleg az adhatott egy komolyabb lökést, hogy Dancsó Videómánia Péter a műsort parodizáló videói helyenként másfél milliós nézettségeket produkáltak a YouTube-on, amiről a Viasat3 feltételezhetően csak álmodik. Így aztán már az előző évadban elkezdtek reagálni Dancsóra, most már a két produkció, a luxusreality és a vlog vonatkozó részei összefonódtak, néha mintha csak azért kerülnének be bizonyos mondatok vagy jelentetek a Feleségek luxuskivitelben-be, hogy jó alapanyagot szolgáltassanak a Videómániának. (Erre Dancsó is felhívta a figyelmet a maga szerény módján.)

Ennek megfelelően az új évadban egyre bizarrabb helyzetekbe teszik a szereplőket, a második részben például a híres Gwyneth Paltrow-féle vaginagőzölést próbálhatták ki, annak megfelelő áltudományos köntösben, amiről persze a feleségek (a forgatókönyv szerint legalábbis) még soha életükben nem hallottak. Emellett pedig igyekeznek több teret adni a legbizarrabb mellékszereplőknek, többek között Yvonne krónikus magamutogatási vágytól szenvedő lányának, Mardollnak, vagy Polgár Tünde férjének, a műkereskedő Polgár Árpádnak, aki le sem tagadhatná, hogy eredeti szakmáját tekintve színész. (Amúgy egy ideje már Polgáréknak is van saját, lenyűgözően bizarr Youtube-csatornájuk.)

A harmadik évadban a fentiek miatt még a korábbinál is kevésbé láthatunk bele a feleségek valódi életébe, bár ez nem is tűnik óriási veszteségnek.

(Az évad harmadik része a totális diliből egy másodperc alatt váltott a szereplők életének valóban súlyos tragédiáira, amiből megint csak az derült ki, hogy az alkoholizmus és a depresszió népbetegségek Magyarországon. Aztán ugyanilyen villámsebességgel tértünk vissza a szokásos gyogyós helyzetekhez és poénokhoz.) Egyedül Csősz Boglárka igazi élete tűnik valóban érdekesnek és extrémnek, de nem valószínű, hogy Burak Talu hagyná, hogy ebbe a Feleségek luxuskivitelben-ben látottakon túl belenézhessünk.

A legérdekesebb persze az lenne, ha a valódi magyar luxusfeleségek, a NER nyerteseinek életéről forogna valóságshow, Sarka Katától Mészáros Beatrixon át a mostanra már csak exfeleség Rogán Cecíliáig. Mivel ez a műsor sajnos soha nem fog elkészülni, így kénytelenek vagyunk továbbra is beérni az Index fiktív előzetesével.