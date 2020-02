Kinek árt Gwyneth Paltrow vaginagőzölése?

Ez egy szórakoztató, ismeretterjesztő műsor, nem orvosi tanácsadás. Az egészségedet érintő kérdésekkel mindig fordulj orvoshoz.

Ezzel a figyelmeztetéssel indul a Netflix új műsora, a Gwyneth Paltrow életmódkísérletei (The Goop Lab). Ez tulajdonképpen egy dokumentumfilm-sorozat, amiben az Oscar-díjas színésznő 250 millió dolláros ruházati, kozmetikai, életmód, fitnesz, wellness, gasztró és még ki tudja milyen cége és webshopja, a Goop munkatársai próbálnak ki néhány olyan módszert, amelyek sok esetben a fenti figyelmeztetés ellenére igenis orvosi, de legalábbis egészségügyi tanácsadásnak tűnnek. (Olyannyira, hogy röviddel megjelenése után a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat vezetője, Simon Stevens nagyon károsnak és veszélyesnek nevezte a műsort.)

Gwyneth Paltrow és a Goop munkatársai többek között orgazmustanfolyamon, halottakat megidéző szeánszon, jeges fürdőterápián, különböző diétákon és arckezeléseken vesznek részt, de elmennek egy energiamasszázsra, és elugranak jól begombázni Jamaicára is. Minden egyes epizódban a témák úgynevezett szakértői kísérik őket, akik között diplomás orvosok éppúgy akadnak, mint önjelölt spiritiszták.

Biztos van köztetek olyan, akiben most feltámad a racionalitás

– így kezdi az a magát médiumnak nevező nő, aki állítólag a kísérleti alanyok elhunyt rokonait idézi meg. De nem, ebben a sorozatban meglehetősen ritkán támad fel a racionalitás, és ha feltámad is valakiben, az szinte szégyelli és elnézést kér érte. Ez nem is meglepő, hiszen a kísérleti alanyokat nem az utcáról szedték össze, ők mindannyian a Goop alkalmazottai, vagy ahogy ők mondják, a Goop csapat tagjai. Vagyis mindannyian olyanok, akiknek a megélhetése függ a cég sikerétől. Ők nyilván nem fognak nekiállni kekeckedni az energiamasszázson, még akkor sem, ha némileg fura egy olyan masszázs, ahol a masszőr hozzánk sem ér, csak a testünk felett fél méterrel hadonászik.

De még ezzel sincs gond addig, amíg arról magyaráznak, hogy a maszturbálás segít a nők orgazmuskészségének fejlesztésében, vagy hogy a varázsgombákat érdemes gondosan megszabott mennyiségben, kontrollált körülmények között kipróbálni. A spiritiszta sem árt tulajdonképpen senkinek. Ha valaki hinni akar abban, hogy ez a nő nem keresett rá előzőleg sem a Facebookon, sem az Instán, sem máshol a számtalan, mindenkiről két perc alatt elérhető információra, hanem magától jött rá arra, hogy nemrég meghalt a nagypapa, ám tegye.

Autoimmun betegség gyógyítása jeges vízzel

A probléma ott kezdődik, hogy a viszonylag ártalmatlan részek után a sorozat egyre ingoványosabb talajra téved. Simán elhangzanak olyanok, hogy “B-sejt eredetű limfómám volt, mellkastól lefelé érzéketlenné vált a testem, de az energiamasszázsnak hála, újra tudok futni”. Vagy hogy egy szorongással, depresszióval küzdő ember állapotán “a gyógyszerek és a pszichiátriai kezelés csak rontott”, vagy hogy egy súlyos autoimmun betegségből ki lehet gyógyulni úgy, hogy az ember minden nap beleül egy kád jeges vízbe.

Ezek már bőven kimerítik a kuruzslás és az áltudomány fogalmát, és a sorozat készítői néhány óvatos megjegyzésen és kérdésen kívül semmit nem tesznek, hogy helyrerakják, vagy legalább ellenpontozzák úgynevezett szakértőik és “gyógyult betegeik” állításait.

Mint az egyik részből kiderül, a Goop csapat ennél messzebbre is ment volna, de egy ponton a Netflix jogászai nemet mondtak. A Goop munkatársai ugyanis állítólag készen álltak arra, hogy endotoxinnal injekciózzák be magukat, hogy aztán légzéstechnika, hidegterápia és meditáció segítségével gyógyítsák meg a szervezetüket.

A Gwyneth Paltrow életmódkísérletei első évadának végignézése után elég meglepő, hogy a Netflix jogászai csak ezen a ponton kezdtek tiltakozni. Mert ugyan kétségtelen, hogy a kuruzslók közé valódi szakemberek is keverednek a műsorban, mint például Betty Dodson szexuálterapeuta, akinek több évtizedes munkássága vitathatatlanul hozzájárult ahhoz, amit ma tudunk a női szexualitásról, vagy Mark Haden, MAPS Canada (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) vezetője, akik azt kutatják, hogy milyen szerepet játszhatnak a pszichedelikus drogok a pszichoterápiában vagy úgy általában a gyógyításban. De ők inkább kivételek, a többség nem rendelkezik releváns végzettséggel, tudományos eredményekkel.

Az Oscar-díjtól a vaginagőzölésig

Persze aki ismeri Gwyneth Paltrow cégét, azt valószínűleg nem lepte meg a sorozat tartalma. A Goop (és Paltrow személyesen) hosszú évek óta kap kemény kritikákat áltudományos tevékenysége miatt. De az üzletnek ez egyáltalán nem árt, a Goop tíz év alatt 250 millió dollár értékű vállalkozássá nőtt, pedig 2008-ban egyszerű hírlevélként indult, amiben Paltrow edzéstippeket meg pulykaragu- és muffinrecepteket közölt. Kezdetben csak tízezer feliratkozója volt, három évvel később már 400 ezer. A cég hasonló ütemben bővült: 2015-ben, amikor az életmódtippek mellett még csak szakácskönyveket, ruhákat árultak, mindössze tizenöten voltak, két évvel később már százan dolgoztak Paltrownak.

De mitől lett ennyire gyorsan sikeres a Goop? A válasz egyrészt az alapító személyében, másrészt “a negatív reklám is reklám” ezer éves igazságában rejlik.

Gwyneth Paltrownál kevés szerencsésebb embert hord a hátán a Föld: beleszületett a hollywoodi elitbe, az apja neves producer, az anyja elismert színésznő. Paltrow külseje tökéletesen megfelel a nyugati szépségideálnak: magas, karcsú, szőke és kék szemű. Már 17 évesen elkezdett filmekben szerepelni, 26 évesen elnyerte az Oscart a Szerelmes Shakespeare főszerepéért. Olyan sztárokkal járt, mint Brad Pitt, Ben Affleck vagy Luke Wilson, aztán férjhez ment a Coldplay énekeséhez, Chris Martinhoz. Természetesen gyönyörű gyerekeik születtek, és bár tíz év után elváltak, még ezt is sikerült úgy kommunikálni, mint valami sikersztorit. Paltrow azóta újra férjhez ment Brad Falchuk forgatókönyvíróhoz, aki szintén úgy néz ki, mint egy filmsztár.

Hát ki ne akarna hasonlítani hozzá, és ki ne utálná legalább egy kicsit?

A Goop sikere részben a színésznő személyére épül: Paltrow Goop ruhákban megy a premierekre, Goop kozmetikumokat használ, Goop ételeket eszik és így tovább. De ez még kevés lett volna, a sikerhez kellett a márkát övező rengeteg botrány is. A Paltrow által egészségesnek nevezett termékek és szolgáltatások jelentős része, ahogy azt a Netlix sorozatában is látjuk, vagy simán teljesen hatástalan, vagy egyenesen káros az egészségre. Ilyen például a sokat emlegetett vaginagőzölés, ami a nőgyógyászok szerint gyulladást, fertőzést, égési sérüléseket okozhat, mégis mióta a Goop elismerően írt róla, jelentősen elterjedt. Vagy a cég által korábban forgalmazott hüvelybe illeszthető jadetojás, ami a Goop szerint javítja a szexuális életet. A nőgyógyászok szerint ez nem igaz, viszont fertőzésveszélyes, a cég fogyasztóvédelmi bírságot is fizetett többek között emiatt a termék miatt is.

Aztán ott vannak a sima baromságok, mint az energiavámpírok elleni spray (27 dollár), vagy az a permet, amit rá kell fújni a hisztiző gyerek aurájára, és akkor megnyugszik.

De árulnak olyan kulacsokat is (80 dollár), amelyekbe rózsakvarc kristályt tettek, így a cég ígérete szerint amellett, hogy az ember hidratált lesz, még az együttérzés, a gyengédség érzése is körülveszi. Jen Gunter nőgyógyász a Goop wellness szekciójában árult termékek közül 110-et vizsgált meg, és megállapította, hogy a termékek 90 százalékának hatásosságára nincs tudományos bizonyíték. Egyes cuccok pedig kifejezetten károsak lehetnek, mert túl magas az A-vitamin tartalmuk, vagy zöldtea-kivonatot tartalmaznak, ami bizonyos esetekben májkárosodást okozhat. Timothy Caulfield, az Alberta Egyetem oktatója szerint, amit a Goop csinál, az “a fake news wellness verziója”.

Az egymillió forintos vibrátor

Az áltudományos vagy simán átverős termékek forgalmazása sokakat háborít fel, nem véletlen, hogy a Gwyneth Paltrow életmódkísérletei jelenleg 1,6 ponton áll az IMDb oldalán. Mégis, mindezek ellenére a Goop a vásárlók jelentős részében inkább egy elitklub, mint egy ostoba szekta benyomását kelti. Paltrow sztárstátusza mellett ehhez az is hozzájárul, hogy a termékeik piszok drágák. Még amerikai pénztárcával sem sokan engedhetnek meg maguknak 1500 dolláros (kb. 450 ezer forint) nyári ruhákat, 185 dolláros (kb. 60 ezer forint) arcszérumot vagy egy 3490 dolláros (kb. egymillió forint) vibrátort, még ha 24 karátos aranyból van is.

Ahogy Gwyneth Paltrow reagál a kritikákra, azt a marketingosztályokon tanítani kellene.

Bement például a cégét hosszú ideje gúnyoló Stephen Colbert műsorába, és a műsorvezetővel együtt cikizte a méregdrága termékeket. Ugyanezt csinálja a Netflixen is: miközben nyomatják az egészségtudatos táplálkozást, elmondja, hogy ő, az egészséges életmód felkent papnője, az elmúlt két évben szinte csak kávén és alkoholon élt, és nem érti, hogy miért tartja az egész világ vegánnak, miközben soha nem volt az. Minden interjúban kikacsint, mintha a Goopot nem is kéne komolyan venni, hát hogy is okozhatna kárt bárkinek egy kis illóolaj meg egy arany vibrátor? “Lehetnél ennél gooposabb?” – teszi fel a kérdést az egyik kolléganőjének, miközben valami ordas nagy kamu terápia kipróbálásáról beszélgetnek, és jót nevetnek.

Nem kétséges, hogy a Netflix sorozata, legyenek bármilyen pocsék értékelései, csak tovább növeli majd a Goop népszerűségét. Az idők Gwyneth Paltrownak kedveznek: hála a közösségi médiának az áltudományos módszerek terjednek, a hagyományos orvoslásba vetett hit pedig csökken, elég csak az oltásellenesek táborának növekedésére gondolni. Hozzájuk képest a Goop valóban elég ártalmatlan.