Puskás Peti és párja távozik az X-faktorból?

Puskás Peti nélkül folytatódhat az X-Faktor. Az RTL Klub már gőzerővel készül a tehetségkutató idei, tavalyról a járványhelyzet miatt elhalasztott jubileumi évadára, amely több meglepetést is tartogathat a nézők számára. Egyelőre az is kérdéses, hogy ki lesz a műsorvezető – írja a Blikk.

Puskás Peti 2016 óta segíti az énekeseket a műsorban, már a hatodik évadban is mentor volt, ám azt beszélik, négy sikeres szériával a háta mögött idén nem ül az ítészek közé.

Sok még a kérdés az idei évaddal kapcsolatban, és abszolút benne van a pakliban, hogy nemcsak a műsorvezető, hanem a mentorok esetében is lesz változás

– mondta a lapnak a produkciót jól ismerő bennfentes.

Könnyen lehet egyébként, hogy Puskás távozásával Bogi is eltűnik majd a műsorból, akivel másfél éve alkotnak egy párt.

A Blikk úgy értesült: Puskásék helyett már új nevek is felmerültek: Istenes Bence és Csobot Adél ülhetnek be a mentori székekbe.

Az RTL Klub így reagált a lap megkeresésére:

Korai lenne bármit is mondani az X-Faktor 10. szériájában részt vevő mentorok vagy a műsorvezető kilétével kapcsolatban, találgatni meg felesleges, hiszen az általában már az előző évadok előtt sem jött be. Természetesen a megfelelő időben tájékoztatni fogjuk a sajtót és a publikumot is a személyükről.