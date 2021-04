Majka: Példát akarok mutatni az egész országnak

A járványhelyzetre reflektál Majkáék legújabb dala, amelynek klipje vasárnap este debütált a YoutTube-on. Bár hangulatában egy komorabb kisfilmről van szó, a szövegvilág azért pozitív üzenetet is hordoz. Ahogy mindenki más, a rapper is nagyon várja már, hogy a hosszú bezártság után végre újrainduljon az élet, annak ellenére, hogy azért jó dolgok is történtek vele az elmúlt másfél évben.

A hét elején érkezett a hír, hogy Majka és Curtis hamarosan új klipes nótával jelentkezik. Már az előzetesből is látszott, hogy a zenészek ezúttal komolyabb témához nyúltak, amiről Majoros Péter most részletesen is mesélt az Indexnek. A „Szavak nélkül” kisfilmjét a járványhelyzet ihlette, ami rá is nagyon intenzíven hatott, hiszen a rendezvénystop miatt gyakorlatilag egyáltalán nem volt lehetősége rá, hogy színpadra álljon és találkozzon a közönséggel.

„Ez a nóta kicsit depresszív, már ami a hangulatát illeti. A mondanivaló viszont valamivel pozitívabb, hiszen az elmúlt másfél év tanácstalansága után azért van remény, hogy forduljon a dolog. Egy talpraesett ember egy ilyen helyzetben is meglátja a lehetőségét annak, hogy esetleg valami másban kiteljesedjen. Az én életemben ez az egész egy óriási felkiáltójel, azt hittem, hogy csak magam ronthatom el a dolgokat. Ki gondolta volna, hogy ez lesz belőle?” – mondta Majka, hozzátéve:

a dal egyik fontos üzenete, hogy bármilyen kilátástalannak tűnik a helyzet, mindig van mibe kapaszkodni.

A friss szerzemény klipjében – ahogy a tavaly nyáron megjelent "A csúcson túl" című dalban – Veres Mónika szerepel. Nika akkor került Majkáék csapatába, amikor Kollányi Zsuzsiról kiderült, hogy a harmadik gyermekét várja. A rapper azt mondja, maximálisan elégedettek vele, és a későbbiekben is számítanak rá.

„Veres Mónikával már korábban is volt közös munkánk. Úgy jött ki a lépés, hogy Zsuzsi a koncertek tekintetében pont a csúcsszezonban lett volna erős terhes, így – miután nem szerettünk volna énekesnő nélkül maradni –, megkerestük Nikát és bevettük a csapatba. Végigpróbáltuk vele az egész turnét, nem számoltunk azzal, hogy a pandémia szétveri az életünket" – mondta a rapper.

De bárhogyan is, továbbra is velünk marad, szeretnénk, ha meg tudná mutatni magát a színpadon. Igaz, ő más, mint Zsuzsi, talán kicsit líraibb, de nagyon jól működik a produkcióban. Úgy énekel, hogy leszakad az égbolt!

Hogy az élő fellépésekre mikor kerülhet sor, még Majka számára is kérdéses. Úgy gondolja, május-júniusban csak az 500-1000 fős koncerteket engedélyezik, ami az olyan nagyprodukciók esetén, mint az övék, még nem jelent zöld utat. A tavasz végére meghirdetett budapesti triplabulijukra sem igazán lát reális esélyt, szerinte júliusban jöhet el az az időszak, amikor végre színpadra állhatnak azok zenekarok, amelyeknek valóban nagylétszámú a közönsége.

"Ilyenkor azért hátrány, hogy nagyobb zenekar vagyunk. Ettől függetlenül nagyon készülünk, összeraktunk egy új műsort, megújult látvánnyal, lámpaparkkal és vizuállal. Már alig várjuk, hogy be tudjuk mutatni. Szerintem június végén, júliusban jön el a mi időnk, a foci eb miatt ugyanis már nehéz lesz tartani, hogy tiltsák a nagyrendezvényeket. Mivel magyaráznád, ha oda több tízezer embert beengednek?

– mondta a zenész, aki egyébként nézőként maga is ott lesz a mérkőzésen. Ahhoz persze, hogy a nyitás megtörténjen, fontos, hogy az oltakozás megfelelő ütemben haladjon. Majka sosem titkolta, hogy mindvégig komolyan vette a járványt, sőt a betegségen maga is átesett, amelynek részleteiről akkor a YouTube-csatornáján számolt be egy videósorozatban. Múlt héten kapta meg a vakcinát, amit az Instagram-oldalán tudatott, hogy ezzel is példát mutasson azoknak, akik az oltás kapcsán még mindig szkeptikusak.

„Teljesen mindegy, milyen vakcinát kap az ember, a legfontosabb, hogy be legyen oltva" – magyarázta, hozzátéve: annak, hogy Merkely Béla oltotta be, nem volt különösebb oka – jött egy ilyen lehetőség és igent mondott.

Én példát akarok mutatni az egész országnak. Minden nap az jár a fejemben, hogy mihamarabb újrainduljon az élet, ami csak az oltással lehetséges.

Majoros arról is beszélt, hogy szerinte az oltást nem feltétlenül az idősekkel kellett volna kezdeni, hanem azokkal, akik ténylegesen "viszik a betegséget", azaz a vendéglátósokkal, a szórakoztatóiparban és a turizmus területén dolgozókkal, illetve a közalkalmazottakkal.

„Persze az idősebbek erre biztosan felháborodnának, pedig, ha az 50 év alattiakat oltják először, akik terjesztik, széthordják a vírust, akkor nem lenne kitől elkapniuk a betegséget. Bárhogyan is, már nagyon várom, hogy visszatérjen az élet a régi kerékvágásba, hátha akkor jut valami pénz nekünk is, nem csak a hajdúnánási MotoGP pályára.”

A rapper arra is kitért, bár az anyagiak tekintetében őt is nagyon rosszul érintette a járvány, azért jó oldala is volt ennek az időszaknak. A friss daluk mondanivalója is ezt az üzenetet hordozza: fontos, hogy a legrosszabb helyzetben is találjunk valamit, ami örömet okoz, illetve reményt adhat. Persze azzal is tisztában van, hogy az olyan típusú emberek, akik a munkájuk miatt folyton úton vannak, nem biztos, hogy jól viselik, ha ilyen szinten összezárják a családjukkal, náluk viszont pont az ellenkezője történt.

Vannak, akiknél a bezártságot megsínylette a családi boldogság. Sok kapcsolatról kiderült, hogy nem működik. Nálunk ez nem így volt, sőt! Egyáltalán nem zavartuk egymást, egyikünket sem idegesítette, ha a másik hangosan pislog.

Majka egyébként kifejezetten pozitívumként élte meg, hogy most olyan dolgokkal is foglalkozhatott, amelyekre korábban nem jutott energiája. Elkezdett gitározni, megtanult különféle zenei programokat, dalokat szerkesztett, fejlesztette az angol tudását és a kártyázásban is továbbképezte magát. Más zenészektől eltérően viszont lemezkészítésben egyáltalán nem gondolkodott.

2012 óta nagyon sok dalt adtunk ki, de albumokat nem csinálunk. Minek? Kinek? Húsz év után most a Magneotontól is eljöttünk, mert a jövőben önállóan szeretnénk foglalkozni a zeneértékesítéssel. Lemezt nem akarunk, szerintem 990 forintos árral egyébként egy hét alatt meglenne az arany vagy a platina státusz, de én azt gondolom, ez a fajta iparág megszűnt, illetve kimenőben van, mint az analóg telefon. Ezzel az erővel videotékát is nyithatnék.

(Borítókép: Németh Sz. Péter / Index)