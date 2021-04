Monster Truck vitte a koporsót DMX temetésén

A világhírű rapper, DMX koporsóját Monster Truckkal kísérték utolsó útjára szombaton New Yorkban – számolt be az MTI. A rapper, polgári nevén Earl Simmons április 9-én, ötvenéves korában hunyt el drogtúladagolás következtében.

A zenészt a múlt héten szállították kórházba túladagolás miatt, egyes értesülések szerint szívrohama is volt. Az utóbbi napokban egyre több hír jelent meg arról, hogy az orvosok az életéért küzdenek.

Azt írták, hogy a zenész a családja körében hunyt el. Állításuk szerint a kórház a szívrohamot jelölte meg a halál elsődleges okaként.

Earl Simmonst, alkotói nevén DMX-et elsősorban rapperként, hiphopénekesként ismerte a közönség. Legismertebb száma, a Party Up (Up in Here) a 2000-es évek nagy slágere volt.