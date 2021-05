Köszöntjük nézőinket s reményeink szerint olvasóinkat, hamarosan kezdődik az esti koncert. Ami tulajdonképpen kettő, igazság szerint három, de ez nem is meglepő, ha a házigazda Concerto Budapest zenekarról van szó, amely ismert a nagyszabású vállalkozásokról: ha egyszer koncertet adnak, nemritkán nem érik be eggyel. Most is hármat adnak egymás után, ebből az első kettőt élőben követhetik az Index címlapján is, az Index YouTube-csatornáján pedig az összeset.

Már itt vannak az Index közvetítésének kalauzai, F. Tóth Benedek, a kult rovat vezetője és Csernus János zenekedvelő (ismerői szerint inkább zenebolond) újságíró. A mi feladatunk, hogy informatívnak szánt bejegyzésekkel kísérjük a mai este történéseit, s nem utolsósorban megzavarjuk az önfeledt zenehallgatást.

Ha adhatunk egy jótanácsot már az elején: ne hagyják magukat zavartatni, nyugodtan adják át magukat az élő zene élvezetének. S amennyiben úgy gondolják, hogy jobban elmélyíti a műélvezetet (habár inkább igazit kellene mondanunk, hiszen az élő zene varázsához semmi sem fogható, még ha a koncert az ismert körülmények folytán az interneten keresztül jut el önökhöz, a hallgatósághoz) a közvetítéshez kapcsolódó információfolyam, megtiszteltetésnek vesszük, ha velünk tartanak.

Kellemes estét, jó zenehallgatást!