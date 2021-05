Telemann, teljes nevén Georg Philipp Telemann (1681–1767) a maga idejében igazi nagymenő volt. Ma már nehéz elhinni, de abban az időben jóval népszerűbb és elismertebb volt, mint a korszak óriása, az ugyancsak német Johann Sebastian Bach. (Ki tudja, ha a másik német géniusz, Georg Friedrich Haendel nem importálja magát időben, lehet, hogy még őt is túlszárnyalja, de ez már a „ha” és a „mi lett volna” hipotetikus birodalmába visz.) Mindenesetre a szupersztári szerepkörök idővel felcserélődtek, ennyit a jelenkor és az utókor csalhatatlan értékítéletéről...

Népszerűség ide, halhatatlanság oda, Telemann kiváló muzsikus volt, és igen termékeny is. (Tegyük hozzá, abban az időben nem sok rest komponista munkálkodott.) Több mint háromezer műve maradt fenn – összehasonlításképp: Bachnak „alig” másfél ezer darabját ismerjük. (Ennél jóval többet írt, de az életmű jelentős része nem ismert.)

A kiválósági elismeréseket természetesen nem a mennyiségre adják (hol volt akkor még a sztahanovizmus), de az már jó fokmérő, hogy több száz év elteltével még ma is gyakorta játsszák Telemann műveit. Gondoljunk csak a Tafelmusik sorozatra (nevében is őrzi az egyik legavatottabb zenekar), ami magyarul annyit tesz, hogy Asztalizene. A hasonlóság nem a véletlen műve Térey János ismert színdarabjának címével. A dráma egy étteremben játszódik, s az asztalizene műfaj sem jelent egyebet, mint azt a muzsikát, amit az emberek falatozás közben hallgatnak. Amit ma a rádió szolgáltat, jobb esetben egy zongorista a sarokban megbújó pianinón, azt a háttérzenét adta a maga korában Telemann a zenekarával. Igen, igen, no de micsoda különbség!