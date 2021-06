Van egy épület Budán, a várban. Laktanyának épült, Hauszmann Alajos tervezte, a főőrségi épületet 1903-ban át is adták. Majd 1971-ben porig rombolták. Most mégis áll. Újra. Az Index Járdasziget blogjának szakírója írt egy cikket az újrahúzott épületről, és ebből lett némi szívdobogás. Következzék most egy kis szellemi párbaj a múltról.