Aki megjósolta a tragédiát a Baldwin-film forgatásán

Neal W. Zoromski az egyik legrutinosabb hollywoodi kellékmester. Az új-zélandi születésű filmes pályája kezdetén tévéfilmekben dolgozott, továbbá Paula Abdullal, Madonnával és a Guns N’ Rosesszal forgatott zenés videókat. Az első komolyabb egész estés mozija 2004-ben a Roland Emmerich által rendezett Holnapután (Day After Tomorrow) című katasztrófafilm volt Jake Gyllenhaallal és Dennis Quaiddel, és a 2005-ös Köszönjük, hogy rágyújtott! (Thank You for Smoking) című filmnek is ő volt a kellékmestere.

Az 58 éves filmesnek azonban az utóbbi időben nem voltak felkérései, ezért nagyon boldog volt, amikor szeptember 20-án e-mailt kapott Raw Walterstől, a Rust című film produkciós menedzserétől, hogy nem volna-e kedve kellékmesterként dolgozni a forgatáson.

Zoromskinak nagyon is volt kedve, és postafordultával válaszolt a levélre, kérve a személyes találkozót.

A megbeszélések során azonban kiderült a tapasztalt kellékes számára, hogy ezer sebből vérzik a produkció.

A producerek folyamatosan sumákoltak, nem adtak egyenes válaszokat a konkrét kérdéseimre. És amikor kiderült, hogy a film büdzséje mindössze hétmillió dollár, akkor végképp gyanút fogtam

– mondta Zoromski a Los Angeles Timesnak.

Csak összehasonlításképpen: a legújabb James Bond-filmet, a Nincs idő meghalni címűt 250 millió dolláros költségvetéssel forgatták.

Zoromskinak azt sem voltak hajlandók megmondani, mekkora összeg áll rendelkezésére a kellékek – köztük a pisztolyok és a lőszerek – megvásárlására. De legfőképpen az aggasztotta, hogy már csak két hét volt hátra a forgatás megkezdéséig, és még mindig nem volt kellékmester. Márpedig a hollywoodi gyakorlat az, hogy a szakembert hónapokkal előre leszerződtetik.

Egy ilyen filmnél a kellékek a legfontosabbak – mondta Zoromski. – A korabeli fegyverek, díszletek beszerzése hosszú időt vesz igénybe, de a Rust esetében két héttel a forgatás kezdete előtt még minden hiányzott. Nagyon rossz előérzetem volt.

De volt ennél sokkal súlyosabb probléma is. Zoromski öt technikust kért, de a producerek jelezték, hogy ez nem megy, mert kevés a pénz. Ezek után Zoromski leszállította az igényét két főre: egy segédkellékesre és egy fegyvermesterre, akinek a feladata a pisztolyok olajozása, karbantartása és a biztonságos használat megoldása lett volna.

Ám óriási megdöbbenésére közölték vele, hogy ezekre a feladatokra csak egy embert tudnak alkalmazni.

Tudtam, hogy ez agyrém. A segédkellékes és a fegyvermester sohasem lehet ugyanaz a személy. Ez két nagyon fontos, felelősségteljes munkakör. Kódolva volt, hogy baleset fog történni a forgatás közben

– állítja Zoromski.

Raw Walters produkciós menedzser erre szeptember 24-én a következő e-mailt küldte Zoromskinak:

Mi azt szeretnénk, hogyha a fegyvermester látná el a segédkellékes feladatait is.

Ez volt az a pillanat, amikor Zoromski – annak ellenére, hogy nagy szüksége lett volna a munkára – úgy döntött, ilyen feltételek mellett nem vállalja a felkérést.

Sajnos nem áll módomban elfogadni az ajánlatukat – írta válaszában. – Köszönöm az érdeklődésüket, hálás is vagyok érte, sok sikert kívánok a film forgatásához!

Három nappal később Hannah Gutierrez-Reed leszerződött a produkcióhoz fegyvermesteri és segédkellékesi munkakörre. A 24 éves, Zoromskinál jóval tapasztalatlanabb nő ilyen feltételek mellett is kötélnek állt.

A Santa Fé-i seriff eddigi nyomozása során kiderült, hogy Gutierrez-Reed több órára a forgatás helyszínén, egy mindenki számára hozzáférhető asztalon hagyta a fegyvereket, jóllehet a forgatási protokoll szigorúan előírja, hogy a kellékpisztolyt lezárt páncélszekrényben kell tárolni, és csak közvetlenül a leforgatandó jelenet előtt szabad elővenni, és azonnal a színész kezébe kell adni. Ez nyilvánvalóan nem így történt.

Hasonlóan hajmeresztő adat, hogy a nyomozás mintegy ötszáz lőszert talált a forgatás helyszínén, amelyek között szép számmal voltak nemcsak vaktöltények, hanem éles lőszer is, ami pedig szigorúan tilos lenne.

Mint köztudott, múlt csütörtökön halálos baleset történt a forgatáson: a főszereplő – egyszersmind producer – Alec Baldwin kezében elsült a kellékfegyver, és a pisztolygolyó halálra sebezte Halyna Hutchins vezető operatőrt, és megsebesítette a film rendezőjét, Joel Souzát is.

