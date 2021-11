Alec Baldwin rendőröket alkalmazna a forgatásokon

Alec Baldwin azt szorgalmazza, hogy ezentúl rendőrök is vegyenek részt a forgatásokon, hogy biztonságosabb lehessen a fegyverek használata és tárolása – írja a Washington Post.

Minden filmes és televíziós forgatáson, ahol fegyvereket, akár hatástalanított fegyvereket is használnak, alkalmazni kéne egy rendőrtisztet, akit a produkció fogadna fel, hogy ellenőrizze a fegyverek biztonságosságát

– írta a színész Twitteren.

A fegyverek biztonságossága a forgatásokon a fegyvermester hatáskörébe tartozik, azonban általában egy rövid képzés után szinte bárki betöltheti ezt a pozíciót.

Mint megírtuk, véletlen gyilkosságot követett el Alec Baldwin a Rust című westernfilm forgatásán. A kelléknek használt kézifegyverben éles lőszer vagy olyan tárgy maradhatott, amely halálosan megsebesítette az operatőrt. Az incidensben a film rendezője is megsebesült.

Kedden újabb baleset történt a forgatáson, azonban ezt nem emberi mulasztás okozta. Jason Miller világosítót egy barna remetepók csípte meg. Karjában nekrózis és vérmérgezés alakult ki, az orvosok jelenleg azért küzdenek, hogy meg tudják menteni a karját.

A fegyverbaleset ügyének iratai szerint Dave Halls segédrendező találomra felkapott egy fegyvert a Hannah Gutierrez fegyvermester által egy asztalra előre kikészített három közül, és átadta a színésznek, jelezve, hogy biztonságos.

A végzetes baleset előtt többször is jelezték a forgatáson dolgozó stábtagok a súlyos szabálytalanságokat, a biztonsági protokoll megsértését, és órákkal azt megelőzően, hogy a pisztoly elsült a főszereplő Alec Baldwin kezében, tiltakozásuk jeléül hatan már elhagyták a forgatás helyszínét.

Dave Halls már egy korábbi forgatáson sem tartotta be a fegyverekre és pirotechnikai eszközökre vonatkozó biztonsági előírásokat, amiért az akkori fegyvermester panaszt nyújtott be ellene.

Tavaly nyáron az érintett fegyvermester, Hannah Gutierrez Reed a The Old Way című western forgatásán előzetes bejelentés nélkül vitt be lőfegyvereket a forgatásra, és a főszereplőt játszó Nicolas Cage-dzsel is összekülönbözött, mert három napon belül is éles fegyvert sütött el a közelében – mondta el a produkció egyik tagja, Stu Brumbaugh.

Szólj, mielőtt lőnél, épp most lyukasztottad ki a kibaszott dobhártyámat!

– mondta Cage a 24 éves lánynak, mielőtt elhagyta a forgatást.