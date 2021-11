Visszalépett a Konyhanyelv produkció további támogatásától a nemzetközi vállalat

Elhatárolódik Wahorn András festőművész megnyilvánulásától, és visszalép a Lakatos Márk nevével fémjelzett Konyhanyelv című műsor további támogatásától a nemzetközi vállalat. Az erről szóló közleményükben rámutatnak arra, hogy a cég nyitott, befogadó, és a társadalmi jóllét mellett elkötelezett vállalatként támogatja azokat a fórumokat, ahol lehetőség van olyan széles körben is fontos kérdésekről beszélgetni, amelyek nem kapnak megfelelő figyelmet. Teszik mindezt etikai, morális és jogi keretek között.

Lakatos Márkkal gasztronómia témájú tartalmak kapcsán működnek együtt, az általa készített Konyhanyelv elnevezésű videósorozatot a cég azért támogatta, mert az eredeti koncepció alapján annak célja a társadalmilag fontos, kevesebb figyelmet kapó témák bemutatása.

Wahorn András kijelentéseitől a cég teljes mértékben elhatárolódik, azok minden szempontból ellenkezői annak, amit vállalati értékeiben, hitvallásában a nemzetközi vállalat képvisel.

Mint ismert, az Index külső gyártású videópodcastjának a közelmúltban megjelent epizódjában Wahorn András olyan állításokat fogalmazott meg, amelyekben relativizálta a szexuális visszaélés bűncselekményét, melyet a műsor másik megszólalója, Csákányi Eszter színésznő mesélt el. A témával az epizód megjelenését követően többször foglalkoztunk, álláspontunkat világosan kinyilvánítottuk (itt és itt), de fontosnak tartjuk megismételni szerkesztőségi álláspontunkat is, mely szerint

a pedofília, a szexuális erőszak semmilyen módon és semmilyen körülmények között nem relativizálható. Wahorn András kijelentéseitől elhatárolódunk.

Ugyanakkor fontosnak tartjuk a sokszor tabuként kezelt társadalmi, etikai és morális kérdések feldolgozását, mert ezek segítik a párbeszédet, akár úgy is, hogy a nézők, az olvasók azonosítják a téves és elfogadhatatlan álláspontokat. Ezért is mutatjuk be a Konyhanyelv című műsorsorozatot, amelyben Lakatos Márk fontos tabutémákról beszélget vendégeivel.



A szóban forgó epizód továbbra is elérhető marad, mert azt gondoljuk, hogy a videóban megjelenő felkavaró történetek kapcsán a megoldás nem a tagadásban, a vélemények láthatatlanná tételében vagy elrejtésében van, hanem az őszinte szembenézésben.

Hisszük azt, hogy bárki elítélheti korábban elhangzott saját szavait, és azokért bocsánatot kérhet. Ezt várjuk a műsor vendégétől, Wahorn Andrástól is. Ez vezethet el egy olyan közmegegyezéshez, amiben mi hiszünk.