Ismét emlékezetes koncertet adott a Concerto Budapest az Indexen. A fővárosi zenekar ezúttal Johannes Brahms német komponista nagysága előtt tisztelgett azzal, hogy a hétvégén kétnapos koncertsorozatot adott a Zeneakadémián. Az Index olvasói vasárnap az Index YouTube-csatornáján, valamint élőben is figyelemmel követhették a koncertet.

Keller András, a Concerto Budapest zeneigazgatója, Liszt- és Bartók–Pásztory-díjas, Kossuth-díjas érdemes művész büszkén beszél Johannes Brahms német zeneszerzőről, mert úgy tartja, hogy ő egy kicsit magyar is. Megfogalmazása szerint

Brahms egy kicsit a mi zeneszerzőnk is, mert nagyon lebilincselte, amikor magyar cigányzenészeket hallott játszani, és nagyon sok művében találhatunk például magyar verbunkos motívumokat. Örülünk, hogy Brahmsban hallunk egy kis magyar zenét is.

A koncertsorozat zenei programját is összeállító hegedűművész-karmester ehhez azt hozzáteszi, hogy

zenéje csodálatos gazdagságot, mély érzelmeket rejt magában, Brahms zenéje boldoggá tudja tenni az embereket.

A 2021. november 28-án kezdődő élő koncert

először 17.00-kor az Index.hu YouTube-csatornáján,

A Concerto Budapest ezúttal is rangos szólistákat és kamarazenészeket hívott Brahms muzsikájának interpretálásához. Fellépett Elisabeth Leonskaja, Baráti Kristóf, Perényi Miklós, valamit a Keller Quartet. A koncertsorozat tartalmi összeállítója Keller András volt. Az élő közvetítés vezető rendezője Szabó Stein Imre, a képrendező Gémes Katalin, a vezető operatőr pedig Farkas Csaba.

Johannes Brahms műveiből 17 órától a

Brahms: B-dúr szextett, op. 18,

, op. 18, Brahms: f-moll zongoraötös, op. 34

volt hallható. Előadta a Keller Quartet, Szomor-Mekis Janka (brácsa), Perényi Miklós (cselló). Az f-moll zongoraötös szólistája Elisabeth Leonskaja zongoraművész.

Az esti, 20 órakor kezdődött élő közvetítés zenei kínálatában pedig szintén két Brahms-mű hangozott el:

Brahms: D-dúr hegedűverseny, op. 77,

, op. 77, Brahms–Schönberg: g-moll zongoranégyes, op. 25.

A zárókoncerten Baráti Kristóf hegedűművész Stradivari hegedűjén hangzott el a szerző egyetlen hegedűversenye, a D-dúr. A g-moll zongoranégyes zenekari hangszerelése Arnold Schönbergnek köszönhető, ennek negyedik tételében, a Rondo alla zingaresében egyértelműen tetten érhető a magyar cigányzenészek játékának hatása. Baráti Kristóf hegedűművész különleges zeneszerzőnek tartja Brahmsot, a romantikában a legszemélyesebb hangvételűnek tartja. A hegedűversenyről, amit a koncertsorozaton játszott, így fogalmaz:

Ez különösen kedves számomra. Egyrészt azért, mert Brahms és Joachim (József) között nagyon szoros, bensőséges zenei és talán emberi kapcsolat létezett. Ennek a kapcsolatnak köszönhetjük a Brahms magyar táncokat is.

A D-dúr hegedűverseny különösen érdekes és fontos a Concerto Budapest életében. Ez ugyanis központi elemként jelenik meg a Concerto Budapest Kárpát Rapszódia című filmjében, amelyet Szabó Stein Imre rendezésben decemberben tűz műsorára a MEZZO TV. Ebből részlet már most is megtekinthető, a teljes filmet pedig decemberben majd az Index olvasói is láthatják.

Szabó Stein Imre a Brahms-koncertsorozat élő közvetítésének vezető rendezője azt is elárulja, hogy a Hallgassunk Brahmsot! cím egy sajátságos belső vitafolyamat eredménye, hiszen egy tizenkét kamerás, broadcast minőségű közvetítésről szól, miközben a cím a hallgatásról szól. De mint a rendező fogalmaz:

Ez is mutatja a komolyzenészek eltökélt »hangpártiságát«.

Az Index és a Concerto Budapest már több alkalommal is együttműködött az elmúlt időkben.

Az Index olvasói olyan zenei és médiatörténeti esemény szemtanúi lehettek, amiben a zeneszeretők percről percre közvetítéssel hallgathatták a Beethoven-nap koncertjeit, Mozart muzsikáját, valamint azt a koncertsorozatot, amellyel a Concerto Budapest egy különleges hangszer, a brácsa előtt tisztelgett.

(Borítókép: Johannes Brahms és felesége, Adele Strauss. Fotó: DeAgostini / Getty Images)