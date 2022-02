Jégkorszaki fürdő és trópusi strand – újabb magyar kiválóság

A Highlights of Hungary idei mezőnyét megismerhetik az Index vasárnapi podcastműsoraiból is, ahol a nagykövetekkel és jelöltjeikkel beszélgetünk. A sorozat negyedik adásában Nagy Anna Highlights of Hungary-nagykövetet, az Egyszülős Központ alapítóját és vezetőjét, valamint az egyik kiválasztottját, a Geolotours képviseletében jelen lévő Josvai Józsefet hallják. A beszélgetés résztvevője továbbá Szalai Zoltán, a különdíjat felajánló Mathias Corvinus Collegium főigazgatója.

A Highlights of Hungary csapata 2013 óta gyűjti össze az adott év leginspirálóbb magyar teljesítményeit, széles körben terjeszti jó hírüket, és díjazza a legjobbakat. Nincsenek kategóriák, csak a kiválóság számít. A magyar kreatívszektor, közélet, kultúra, sport, környezetvédelem, innováció fontos képviselőit, sikeres kezdeményezéseit hozzák össze, és építenek közösséget köréjük – nem csak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében. A 2021-es legjobbakra február 3-tól 17-ig lehet szavazni, a díjátadó február 24-én lesz.

Nagy Anna, az Egyszülős Központ alapítója

Az Egyszülős Központ alapítója és vezetője 2018-ban maga is a Highlights of Hungary jelöltje volt, különdíjat is kaptak. „Fontos visszajelzés volt ez arra nézve, hogy amit csinálunk, az mennyire értékes. Furcsa most a másik oldalon állni, de a nagyköveti megkeresés is fontos visszajelzés volt” – mondja Nagy Anna.

Mióta nagykövet vagyok, még jobban figyelek a jóra, az eredményre, a teljesítményre, mindarra, amiben lélek van, energia, kreativitás és lelkesedés, és napról napra rácsodálkozom, hogy milyen sok van belőle. Nagykövetként szeretném megünnepelni azokat, akik mindezt létrehozták, és azokat is, akik még csak most készülnek: még nem futottak neki, de gondolatban már százszor lejátszották az összes mozdulatot, és csak arra az utolsó szikrára várnak, amitől ők is nekilendülnek. Az a sok csoda, amit látok magam körül, legyen ünnep azoknak, akik megteremtették, és szikra azoknak, akik már ott állnak a rajtvonalnál.

Geolotours

Magyarország földtörténetét be lehet mutatni egy ollóval, egy hólapáttal, néhány úszógumival és egy nagy lavórral

– vallják a Geolotours alapítói, és Josvai József a beszélgetés során el is magyarázza, mindezt hogyan kell érteni. A cég missziója az, hogy Magyarország gazdag földtani örökségét megismertesse a nagyközönséggel. A kilenc geoszakemberből álló, egyre növekvő létszámú csapat számára a hivatás szenvedély. Abban hisznek, hogy

védeni csak azt lehet, amit szeretünk, szeretni pedig csak azt, amit ismerünk.

Így van ez a természettel, a bolygónkkal is. A vállalkozás a kültéri programjaiba az élmény mellé tartalmat, a felfedezés örömét is beépíti. Interaktív módon, kísérletekkel fűszerezve mutatják be azokat a rejtett vagy ismert hazai geocsodákat, amelyekre büszkék lehetünk. A velük együtt kirándulók csaknem fele gyerek, a jövő természetvédői és döntéshozói. A vállalkozás céljai között szerepel, hogy a vándortáborok, osztálykirándulások programjaiba a geológia is bekerüljön, illetve hogy az Országos Kéktúra földtani érdekességeit is megmutassák a túrázóknak. Akik velük tartanak, megtudhatják, hogy a Kárpát-medence volt Európa legaktívabb vulkáni területe a nem túl távoli földtörténeti múltban, rendszeres vulkánkitörésekkel. Megmaradt nyomaik a lábunk előtt hevernek.

Mathias Corvinus Collegium

A Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó intézményeként működő Mathias Corvinus Collegium (MCC) 2018-ban szintén jelölt volt, ötödikek lettek, és különdíjakat is kaptak. Azóta folyamatosan kapcsolatban állnak a Highlights of Hungary szervezőivel, és idén egy különdíjat is felajánlottak. A Highlights of Hungary olyan kezdeményezés, amely a hazai kreativitást díjazza, az MCC pedig azért is támogatja ezt, mert olyan filozófia van mögötte, amely a Mathias Corvinus Collegium küldetésének is meghatározó eleme. Szalai Zoltán megfogalmazása szerint

mindketten a kimagasló tehetségeket keressük, a hazai kreativitást szeretnénk népszerűsíteni, ezért természetszerű, hogy szorosabbra fűzzük az együttműködést.

A Fiatal Tehetség Különdíjáról a diákok bevonásával döntenek, őket szintén inspirálhatja a Highlights of Hungary jelöltjeinek példája.

Ami még a beszélgetésből kiderül:

Nem ér véget a világ az aszfalt szélénél.

Mi történik a föld alatt, a kövek mögött?

Milyen egy geolotoursos kirándulás után visszatekinteni a megtett útszakaszra?

Hogyan lehet megmutatni a jégkorszaki fürdőt, a trópusi strandot, az óriásfenyőket, a vulkánokat?

Az MCC a különdíjjal összeköti a jelöltet a világban azokkal a külföldi vállalkozásokkal, amelyek hasonló dologgal foglalkoznak, hogy bekerüljenek a nemzetközi vérkeringésbe, és tapasztalatokat tudjanak szerezni.

