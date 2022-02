Visszavonták Matyi Alexandra jelölését Az év vállalkozója díjra

A Glamour magazin visszavonta az Alexandra Kiadó vezetőjének jelölését a Glamour Women of the Year 2022 – Az év vállalkozója díjára, miután a hazai könyvkiadói szakma néhány szereplője tiltakozott. Matyi Alexandra nem hagyta szó nélkül jelölésének visszavonását, Facebook-oldalán írta ki magából gondolatait. Megkerestük a Glamour magazint, illetve Galambos Ádámot, a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetségének vezetőjét, hogy kommentálja az esetet.

Az Alexandra-botrány árnyékában az itthoni könyvkiadók nem nézték jó szemmel, hogy a Glamour magazin Matyi Alexandrát is jelölte a Glamour Women of the Year 2022 – Az év vállalkozója díjára, hiszen az Alexandra-csőd károsultjai a mai napig várnak a pénzükre. A magazin figyelembe vette a könyvszakma azon szereplőinek ellenérzését, akik ezt kommunikálták felé, és visszavonta Matyi Alexandra jelölését. Minderről Matyi Dezső lánya saját Facebook-oldalán tájékoztatta követőit.

A díj szervezői a könyvszakma egyes szereplőinek kérésére – akik számára állítólag »bántó« volt a jelölésem – visszavonták azt. Igazságtalannak gondolom, hogy épp azok ellenezték az elismerésem (hiszen maga a jelölés is megtiszteltetés, elismerés), akikkel együtt kellene a könyvek és a mindennapi olvasás fontosságát az egekig repítenünk. Ezzel a gesztusukkal egyben a Glamour szervezőinek tisztánlátását is megkérdőjelezték, beleavatkoztak egy sajtótermék működésébe, relativizálva az eddigi és a majdani jelöltek és díjazottak névsorát a szavazók eddig leadott szavazataival együtt

– olvasható a bejegyzésben.

Felkerestük a magazint, hogy kommentálják az esetet, akik kérdésünkre, hogy miért döntöttek a jelölés visszavonása mellett, a következő választ küldték:

A Glamour szerkesztősége Matyi Alexandrát is jelölte a 2022-es Glamour Women of The Year díjra az Az év vállalkozója kategóriában. Tették mindezt annak elismeréseképp, hogy Matyi Alexandra a hazai könyvpiac megújításának aktív résztvevője. Ez a jelölés azonban komoly ellenérzéseket váltott ki a hazai könyvkiadói szakmán belül az Alexandra kiadói csoport üzleti előtörténete miatt. Az ő szavukat meghallva, és belátva ennek a szakmának a mély érintettségét, úgy döntött a szerkesztőség, hogy visszavonja a jelölést. A kategóriában a továbbiakban négy jelöltre szavazhatnak az olvasók, új jelöltet nem állít a szerkesztőség.

Mit takar pontosan az Alexandra-botrány?

Az Alexandra-cégcsoport hosszú évekig a hazai könyvpiac egyik domináns szereplője volt, megkerülhetetlen online és offline kereskedelmi jelenléttel fedte le az itthoni szféra körülbelül harmadát. Majd 2017-ben Matyi Dezső tulajdonos könyvhálózata csődbe ment, többtucatnyi kisebb magyar könyvkiadót magával rántva az Alexandra hálózatában terjesztett, de ki nem fizetett könyvek miatt.

Az Alexandra akkor azt állította, hogy azért kerültek csődhelyzetbe, mert az átvilágításukra felkért cég őket is átverte, ugyanakkor az Alexandra károsultjai szerint a kialakult helyzet abból fakadt, hogy a volt cégvezető, Matyi Dezső szabálytalanul vett ki pénzt az üzletekből. Matyi több részből álló cégbirodalmának legnagyobb vállalata, a Pécsi Direkt Kft. csődje után 11 milliárd forint tartozás maradt. Majd négy évvel később Matyi Dezső lánya, Matyi Alexandra vezetésével visszaszerezték az Alexandra.hu domaint, erősítve online kereskedelmüket – írta meg decemberben a Telex.

Matyi Alexandra a fent idézett posztban utalt a cég előtörténetére: „Ahogyan már sokszor, sokfelé elmondtam: a 2016-ban és azelőtt történt ügyekben nem vagyok illetékes nyilatkozni, és nem is szeretnék. Ez nem az én harcom, nem az én feladatom.”

Mivel nem tudni, hogy a hazai könyvszakma mely szereplői fejezték ki nemtetszésüket Matyi jelölésével kapcsolatban, a könyvkiadók álláspontjáról megkérdeztük Galambos Ádámot, a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetségének vezetőjét. A szakember válaszában kitért Matyi Alexandra felelősségére is: