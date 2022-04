A Kossuth- és Prima Primissima-díjas Rost Andrea pályafutásán és operaművészetében kiemelt, mondhatni kitüntetett helyet foglalnak el a Mozart-szerepek és -szólamok. Hazai és külföldi operaelőadások sora, de éppígy CD- és DVD-felvételek is tanúsíthatják azt a fogékonyságot és stílusérzéket, amellyel a művésznő a hangjához, színpadi személyiségéhez illő mozarti szerepekhez, illetve szólamokhoz közelít.

A megkülönböztetés indokolt, hiszen Rost Andrea több szerepalak szólamát, áriáit tartja a repertoárján, mint ahányat színpadon is megformál: annyi előadás ünnepelt Susannája és Grófnéja ilyesformán például Cherubino és Barbarina áriáit is kedvvel énekli. De ha csupán azokat a szerepeket vesszük, amelyeket a díva teljes egészében és színpadon is megformált, a lista akkor is egészen imponáló lesz, amelyen a Don Giovanni Zerlinája és Donna Annája meg A varázsfuvola Paminája mellett még olyan delikát különlegességet is ott lelhetünk, mint a 14 esztendős Mozart milánói operája, a Mitridátész, Pontosz királya eredetileg kasztrált énekes számára komponált Sifaréját.