Az Elk*rtukat egy díjra sem jelölték a magyar film ünnepén

Egy előfesztiválnak is nevezhető sikeres és hangulatos filmpiknik után másodszor rendezik meg a Veszprém-Balaton térségben a Magyar Mozgókép Fesztivált, ahol az elmúlt egy év filmtermését tekinthetik meg a nézők. A művek versenyeznek is, az Oscar-gálához hasonlóan számos kategóriában – a legjobb játékfilmtől a legjobb rendezőn, női és férfi főszereplőn, maszkmesteren és vágón át a legjobb dokumentum- és animációs filmig – díjazzák az alkotókat. Érdekesség, hogy Kálomista Gábor producer Elk*rtuk című filmje egyik kategóriában sem került a legjobb öt közé, de a programban szerepel.

Az Index Kultúra rovata arútluK podcastjának vendége ezúttal Lukácsy György, a rendezvény fesztiváligazgatója, aki elmondja többek között, hogy a Balaton-parti helyszíneken, Füreden és Almádiban még a strandon is filmet vetítenek, de arra azért figyeltek, hogy ott ne drámát adjanak, inkább könnyedebben befogadható alkotásokat, a komolyabb programok pedig a veszprémi Hangvillában zajlanak. A premierek között három egész estés alkotás szerepel, két nagyjáték- és egy dokumentumfilm:

Az első A vizsga című kultfilm folytatása, különlegessége, hogy látható benne Kulka János, ráadásul „személyre szóló” szerepben. A második, a Szia, Életem! főszereplője a ma talán legtöbbet foglalkoztatott színész, Thuróczy Szabolcs (Kulkát és Thuróczyt is jelölték a legjobb férfi főszereplő díjára), a harmadik pedig Papp Gábor Zsigmond egész estés filmje Bereményi Gézáról, sok zenével.

Bereményi Géza nemcsak kulturális ikon sokunk számára, de a Balaton-felvidékhez is kötődik, a film egyik jelenete Ábrahámhegyen játszódik egy baráti társaságban, sok ismerős arccal

– mondja Lukácsy György.

A fesztiválon levetítenek a nagy sikerű A besúgó című sorozatból is két részt, az alkotókkal pedig többek között azokról a dilemmákról is beszélgetnek, amelyekről az Indexen is lehetett olvasni, például, hogy a valóság hogyan ütközik a fikcióval. A szervezők azért szenteltek ennek is külön programpontot, mert hot topic, mindenki erről beszél.

A beszélgetésen még szóba kerül:

Hogyan zajlott a díjra jelöltek kiválasztása és is ki dönt a győztesekről?

Miért az egyik legérdekesebb kísérőprogram a Filmre vele! fórum?

Hogyan találkozik Bereményi Géza kiskori „önmagával”?

Miért nem szerepel a Katinka című film a díjra jelöltek között?

Hány életműdíjat adnak át a fesztiválon?

Mi áll Mel Gibson és Harrison Ford fotózkodásai mögött?

Milyen fejlesztések zajlanak a magyar filmiparban?

Hogyan mosódnak el a határok a film, a tévéfilm és a stream között?

Miért vetítik le a Dögkeselyű című filmet?

Milyen Ákos közönségvonzó hatása?

Mi az igazság Jávor Pálról a sármőr szerepen túl?

Milyen gasztronómiai programok kapcsolódnak a fesztiválhoz?

Lukácsy György. Fotó: Karip Tímea / Index

