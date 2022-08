Zsidó Kulturális Fesztivál lesz Budapest hét pontján

Kunos Péter, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) és a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) ügyvezető igazgatója szerint a fesztivál kiemelt célja, hogy a főváros kulturális turizmusának egyik fontos tényezője legyen, továbbá hogy szerepe legyen a budapesti zsidó negyed újabb turisztikai fellendülésében.

Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) elnöke elmondta, hogy a fesztivál az elmúlt években megérdemelten vált a főváros művészeti életének elismert és rangos eseményévé.

Neves énekesek és színművészek várják a közönséget

A több mint 24 programnak – amelyek között könnyű- és komolyzenei koncertek, irodalmi és gyerekprogramok is szerepelnek hazai és nemzetközi művészek előadásában – hét budapesti helyszín ad otthont:

a Dohány utcai,

a Frankel Leó úti,

a Hegedűs Gyula utcai

és a Rumbach utcai zsinagóga,

a Bálint Ház,

valamint első alkalommal a Madách Színház Tolnay Szalonja

és a Magyar Zene Háza.

A közönség a bő egy hét alatt többek között

Koncz Zsuzsa, Rost Andrea, Malek Andrea, Müller Péter Sziámi, Oláh Ibolya, László Boldizsár és Szulák Andrea koncertjein vehet részt.

A színművészek közül egyebek mellett Kern Andrással, Hegyi Barbarával, Fesztbaum Bélával, valamint a Monarchia Operett sztárjaival találkozhatnak az érdeklődők.

A hazai zenészek közül fellép Gerendás Péter, Jáger Bandi, Szakcsi Lakatos Béla, valamint Szokolay Dongó Balázs. Koncertet ad a Budapest Klezmer Band és a Sabbathsong Klezmer Band is. A Klezmerész zenekar Janicsák Vecával kiegészülve koncertezik.

Rendhagyó programokkal készülnek

A szervezők a fesztivál rendhagyó programjai közül kiemelték a Nem tudhatom – Radnóti és korunk című estet, amelyben Mácsai Pál, Fullajtár Andrea, Dés László, Dés András, valamint Lukács Miklós működik közre; továbbá az idén 80 éves Barbra Streisand előtt tisztelgő koncertet is. Egy ősbemutatóra is sor kerül, most először kerül színre Teszter Nelli és Nógrádi Gergely Forró csokoládé című zenés komédiája.

A nemzetközi sztárok közül koncertet ad az izraeli Lala Tamar, a szintén izraeli Nigun Quartet, valamint a spanyolországi Mara Aranda.

Az érdeklődők az MTI szerint megnézhetik Szép Ernő Emberszag című regényének új, a Madách Színház által készített filmadaptációját. A Bálint Házban könyvbemutatókkal, gyerekprogramokkal, beszélgetésekkel várják a látogatókat, valamint megtekinthető lesz a Szentély a viharban – a budapesti zsidók megmentése című szabadtéri kiállítás is a Cipők a Duna-parton holokauszt-emlékműnél.