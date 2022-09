Meghosszabbították az Iparművészeti Múzeum kiállítását

A korábbi hírek alapján az Index is megírta, hogy befejezéséhez közelít az Iparművészeti Múzeum főépületében megrendezett Opus 735 című kiállítás, ám most jó hír érkezett: meghosszabbítják a nyitvatartást, így az Esterházy hercegi kincstár műtárgyait és az egyébként bezárt és felújítás alatt álló épültet október közepéig meg lehet nézni. Péntek esténként zseblámpás tárlatvezetésre, szerda délutánonként szenior teadélutánra várják az érdeklődőket, de a kurátorok és a restaurátorok is tartanak még tárlatvezetést.

Az értelmetlen pusztítás nyomai

A kiállítás az Esterházy-kincstár súlyosan megsérült, részben megsemmisült vagy apró darabokra tört, de a magyar főúri luxust reprezentáló dísztárgyaiból mutat be válogatást. Ezek a roncsok a háború értelmetlen pusztításának nyomait magukon viselve mementóként várják, hogy a szakszerű és átgondolt restaurátori, illetve rekonstrukciós beavatkozás révén régi szépségükben újjászületve, egykori egységükben újra bemutathatóvá válhassanak.

A jegy emellett a Ráth György-villa összes tárlatának megtekintésére is feljogosít: a villa legújabb időszaki kiállítása, az Egy kis Bécs Budán szintén három héttel tovább, október 16-ig marad nyitva. A Josef Hoffmann tervezte Pikler-ház történetén keresztül a bécsi szecesszió különleges hangulata elevenedik meg. A mi szecessziónk, a Dresszkód: Katti Zoób és a Minivarázs mellett tehát ez is megtekinthető a Ráth György-villa termeiben a következő három hétben az Opus 735 bérlettel.

(Borítókép: Szabó Réka / Index)