Kikapcsolták az áramot, a sütemények kukába kerültek

Ahogy arról az Index is hírt adott, bezárni kényszerül a nagy múltú Hauer Cukrászda és Kávéház. Az okok között ezeket sorolták fel: gazdasági környezet, hátrányos hatás, energiaárak, alapanyagárak, csökkenő turizmus, vendégszám. Most egy újabb Facebook-posztban árnyalták a bezárás okát.

Ahogy mindenkire, úgy a szolgáltatókra is rájár a rúd mostanában. Akik túlélték a Covid-időszakot, és nem húzták le végleg a rolót, most a megnövekedett rezsiárak miatt izgulhatnak, erre jön rá két másik lapáttal, hogy egy cukrászda esetében a sütemények alapanyagára is az egekbe emelkedett, mindez tarkítva a turisták kevesebb számával, illetve a vékonyabb magyar pénztárcák kiürült édességrekeszével a Hauert is zárásra kényszerítette – írtuk a Hauer Cukrászda és Kávéház bezárásával kapcsolatban.

Az „utolsó nagy körúti kávéház”, ahogy magukat nevezik, most újabb posztban árnyalta az okokat, ami ahhoz vezetett, hogy bedobni kényszerültek a törülközőt. „Amikor hétfőn kikerült egy sokadik poszt az oldalra, senki sem gondolta, hogy ekkora visszhangja lesz. Bárcsak mindig így működne a Facebook, és a sokadik Rákóczi-túrósunk tojáshab-perzseléses videója után is ilyen elérési statisztikák lettek volna! Akkor lehet, hogy nem itt tartanánk! Sajnos ez már a múlt” – írják az oldalukon.

Kikapcsolták az áramot

Mint hangsúlyozzák, nem az energiaárak kényszerítették őket a bezárásra: „még nem az energiaárak okozták ezt a helyzetet. Az majd januártól lenne probléma.” A valódi gond úgy kezdődik, hogy csökken a vendégszám, ami csökkenő forgalmat hoz: ez a „filozofikus probléma”. Ebből kell fizetni az energia árát.

„A VALÓDI OK PEDIG AZZAL KEZDŐDÖTT, HOGY NEM ÉRKEZETT MEG A JÚLIUSI RENDSZERHASZNÁLATI DÍJRÓL A SZÁMLA, ÉS SZEPTEMBERBEN JÖTTEK A VILLANYSZERELŐK ÉS KIKAPCSOLTAK. ÉRTESÍTÉS, FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL.

A dolog pikantériája, hogy már készültünk a hétvégi jazzkoncertre és néhány rendezvényre, így feltöltöttük a raktárat. Sajnos a hűtők 24 óra alatt leolvadtak, a sütemények kukába kerültek. (Azóta sem kapunk rendszerhasználati díjról számlát!)” – írják az oldalukon.

Ez a 123 éves Hauer és a 132 éves üzlet – amely, hangsúlyozzák, a munkatársak áldozatos munkájával túlélte az elmúlt két évet és megtartotta a minőséget – jelen valósága.