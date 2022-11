Dzsudzsák Balázsról és Oroszlán Szonjáról is le lehet majd vágni a ruhát

Pezseg az élet a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol most egy egészen különleges kortárs képzőművészeti kiállítás is megnyílt: a 90. életéve felé közelítő Yoko Ono konceptuális képzőművész és békeaktivista több mit harminc alkotása – performatív művek, festmények, szobrok és rövidfilmek – láthatók az interaktív kamaratárlaton, amelynek legnagyobb látványossága minden bizonnyal a Levágott darab (Cut Piece) című performance lesz. Az első happening a díszbemutató után meg is történt Trill Zsolt színművész részvételével.